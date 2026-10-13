Apple HomeView już tu jest. Centrum sterowania domem z jabłkiem

HomeView jest dostępny w dwóch wersjach: osobnego ekranu mocowanego np. na ścianie lub głośnika połączonego z tabletem. Oba warianty zostały jednak zaprojektowane tak, aby stanowić centralny punkt sterowania urządzeniami inteligentnego domu. Każdy domownik będzie mógł z niego skorzystać.

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Apple HomeView - nowe centrum sterowania inteligentnym domem

Apple HomeView został wyposażony w 7-calowy wyświetlacz Liquid Retina. Sprzęt w wersji stojącej jest połączony z kopulastą podstawą głośnika za pomocą zawiasu ze stali nierdzewnej. Oczywiście całość została wykonana z aluminium i do dyspozycji są cztery kolory: srebrny, gwiezdna biel, różowy i gwiezdna szarość.

Zastosowany dotykowy wyświetlacz jest kluczowym elementem urządzenia. Panel ma charakteryzować się jasnością na poziomie 500 nitów oraz wsparciem wyświetlania True Tone, dostosowującego barwę do pomieszczenia. W ciemnych pomieszczeniach, np. w nocy, jasność ekranu urządzenia to zaledwie 0,3 nita - sprzęt nie powinien zatem przeszkadzać nawet na szafce nocnej.

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Zdecydowanie najciekawszą cechą HomeView jest to, że sprzęt wykrywa obecność użytkownika. Urządzenie wyświetli prostsze informacje, takie jak godzina czy data, jeśli użytkownik znajduje się na drugim końcu pokoju, a gdy podejdzie bliżej, interfejs pokaże bardziej szczegółowe dane oraz funkcje.

Nowe urządzenie Apple jest też w stanie rozpoznawać domowników - maksymalnie sześć osób. Dla każdego zapewnia spersonalizowane wrażenia. Każdy użytkownik ma swój własny ekran główny z aplikacjami i widżetami. Oprogramowanie wyświetli wspólne albumy ze zdjęciami czy muzykę, ale treści prywatne pozostaną prywatne.

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Sterowanie dotykowe lub głosowe za pomocą sztucznej inteligencji

Do czego tak naprawdę służy Apple HomeView? Przede wszystkim jest to urządzenie do wyświetlania panelu sterowania inteligentnym domem. Propozycja przypomina konkurencyjny Google Nest Hub, a więc pozwala sterować oświetleniem, termostatem czy klimatyzacją oraz przeglądać obraz z kamer. Oczywiście w pierwszej kolejności trzeba mieć w domu kompatybilny inteligentny sprzęt.

Całość bazuje na własnym systemie operacyjnym i czipie A18 wyciągniętym z iPhone’a 16. Układ ma za zadanie przetwarzać dane z kamery i mikrofonu oddzielnie od systemu operacyjnego, aby nasze dane nie wyciekły poza dom.

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Poza sterowaniem urządzenie ma stanowić centrum dla asystentki sztucznej inteligencji Siri nowej generacji. Oznacza to, że oprócz prostego dotykowego sterowania ekranem całość obsługuje polecenia głosowe.

Rozmowy FaceTime, słuchanie muzyki i koniec krzyczenia "zejdź na obiad"

Apple HomeView można też użyć do odtwarzania muzyki z Apple Music. W środku zastosowano system akustyczny składający się z dwóch przetworników pełnozakresowych. Wersja pozbawiona podstawki, przeznaczona do montażu na ścianie, wymaga natomiast zewnętrznych głośników.

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Ścienna wersja HomeView

Przydatną cechą nowego urządzenia Apple jest obsługa rozmów FaceTime. W urządzeniu zastosowano kamerę Center Stage (z iPhone’a 17 / 18 Pro), automatycznie kadrującą użytkownika. Nie zabrakło tu również możliwości odbierania i wysyłania wiadomości. Ciekawym rozwiązaniem jest tzw. Intercom, pozwalający nadawać wiadomości, które mają dotrzeć do konkretnego pokoju lub całego domu. Już wyobrażam sobie, jak rodzic, zamiast wołać na cały głos swoje dziecko, wysyła wiadomość przez HomeView, aby przyszło na obiad.

Niestety sprzęt nie jest póki co dostępny w Polsce. Siri AI również nie mówi w naszym języku. Obawiam się, że nie doczekamy się oficjalnej premiery HomeView w kraju nad Wisłą.

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