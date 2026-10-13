Oto najpiękniejszy głośnik na świecie. HomePod mini 2 kradnie serca

HomePod mini 2 to inteligentny głośnik, który łączy w sobie świetny dźwięk, Siri AI, piękne kolory i możliwość obcowania z asystentem, który potrafi zrozumieć kontekst w trakcie konwersacji. Występuje w czterech kolorach: różowym, zielonym, niebieskim, białym i kultowym północ.

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Możecie od razu kupić kilka HomePod'ów, bo można je łączyć w zestawy, dzięki którym otrzymacie dźwięk przestrzenny. Apple mówi wprost - w połączeniu z Apple TV 4K HomePod mini 2 obsługuje dźwięk przestrzenny z czterech głośników. HomePod mini 2 zapewnia dźwięk 360 stopni. Wykorzystuje procesor Apple S10 i zaawansowaną technologię przetwarzania muzyki w czasie rzeczywistym, aby zoptymalizować zakres dynamiki, głośność i parametry akustyczne. Głośniki same się kalibrują i ustalają swoje położenie w pomieszczeniu.

W połączeniu z iPhone'em lub iPadem z Apple Intelligence HomePod mini wykorzystuje osobiste konteksty użytkownika, żeby znaleźć to, co jest potrzebne w danej chwili. Potrafi rozpoznać głos sześciu domowników. Możecie za jego pomocą wyszukiwać treści w internecie, puszczać muzykę, zarządzać kalendarzem, dodawać składniki do przepisów i wiele innych. Możliwości są wręcz nieograniczone, możecie tworzyć gotowe scenariusze, a do tego macie pełną integrację powiadomień z iPhone'em.

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HomePod mini 2 może również służyć jako głośnik do Maca, co ma w sobie vibe zestawów komputerowych z początku lat 2000.

Dzięki funkcji Sound Glow górna część głośnika świeci i pulsuje w rytm muzyki, reagując w czasie rzeczywistym na tony niskie i wysokie. Okładka odtwarzanego albumu będzie generować oświetlenie unikalne dla każdego utworu. Oczywiście HomePod mini 2 jest sterowany głosem i umożliwia zarządzanie inteligentnym domem. Jest przy tym całkowicie bezpieczny.

Jest tylko jeden szkopuł: nie widzę Polski na liście 23 krajów, w których można kupić nowy głośnik. Trochę to smutne, ale o tym opowiem wam w innym wpisie. To znak czasów, które nieubłaganie nadchodzą.

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