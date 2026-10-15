Rusza przedsprzedaż iPhone'a Duo. Nie spóźnij się

Regularna sprzedaż iPhone'a Duo rusza 23 października. Jednak już 16 października o godz. 14:00, zostanie uruchomiona możliwość składania zamówień przedpremierowych. Dla tych, którzy naprawdę chcą go kupić, to może być jedyna szansa na jego szybkie zdobycie.

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Start przedsprzedaży już jutro

Apple zaprezentował iPhone'y 18 Pro (Max) oraz nowego Duo w tym samym czasie: 9 września 2026 r. Zamówienia przedsprzedażowe rozpoczęto 12 września, a telefony trafiły na półki sklepowe 18 września. Z kolei na składany model przyszło nam poczekać ponad miesiąc.

Oczekiwanie powoli dobiega końca, ponieważ w ten piątek, 16 października 2026 r. o godz. 14:00, Apple uruchomi przedsprzedaż iPhone'a Duo. Od tej pory będzie można zamawiać urządzenie zarówno w oficjalnym sklepie internetowym Apple'a, jak i u innych autoryzowanych sprzedawców sprzętu z logo jabłka.

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Telefon będzie można zamówić także u operatorów sieci komórkowych. Przedsprzedaż potwierdzili m.in. Plus i T-Mobile. W przypadku pierwszego składanego smartfona marki skorzystanie z zamówień przedpremierowych będzie wyjątkowo istotne.

Mocno ograniczona dostępność iPhone'a Duo

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, Apple przygotował mocno ograniczoną liczbę urządzeń na start. Do końca roku producent ma wyprodukować i dostarczyć na rynek ok. 10 mln egzemplarzy tego modelu na cały świat. Wcześniejsze raporty sugerowały, że liczba ta miała być jeszcze niższa - bo 6-7 mln sztuk. Jednak najwyraźniej Apple zaobserwował szersze zapotrzebowanie na ten model i zwiększył produkcję o 30 proc.

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To wciąż znacznie mniejsza liczba w porównaniu ze zwykłymi modelami: iPhone'a 18 Pro oraz 18 Pro Max. Analityk Jeff Pu uważa, że do końca tego roku Apple ma wyprodukować i dostarczyć na rynek światowy ok. 72 mln egzemplarzy obu urządzeń. Średnio jest to 36 mln sztuk na jeden model. Mimo to w Polsce 18 Pro Max w wersji 256 GB jest praktycznie niedostępny w regularnych ofertach sklepów, a na urządzenie trzeba czekać nawet kilka tygodni.

Jeśli iPhone Duo ma być dostępny w kilkukrotnie mniejszej liczbie egzemplarzy, kupno telefonu po premierze może stanowić niemałe wyzwanie. Nawet przy wysokiej cenie na poziomie 10 tys. zł spodziewam się trudności ze zdobyciem urządzenia. Dlatego tym, którzy naprawdę chcą nabyć pierwszego składaka Apple'a, polecam polować już od godz. 14:00 w piątek 16 października.

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