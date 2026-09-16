Zakup iPhone’a Duo będzie graniczył z cudem. Szykuj się na wielkie polowanie

Apple ostatnio wprowadził do przedsprzedaży iPhone’y 18 Pro (Max), a regularna sprzedaż rozpocznie się już w piątek 18 września. W przypadku pierwszego składanego modelu Apple’a zastosowano jednak inną taktykę i urządzenie trafi do sprzedaży dopiero w następnym miesiącu. Mimo to przynajmniej na początku i tak mało kto będzie w stanie kupić Duo. Chodzi o mocną ekskluzywność telefonu.

Dostępność iPhone’a Duo będzie mocno ograniczona

Jak wynika z najnowszych doniesień analityka z branży smartfonów, Jeffa Pu, początkowa dostępność iPhone’a Duo ma być mocno ograniczona do końca 2026 r.

Według informatora do końca roku Apple wyprodukuje wyłącznie 6 mln egzemplarzy iPhone’a Duo na cały świat. Jest to znacznie niższa liczba w porównaniu z poprzednimi szacunkami zakładającymi wytworzenie 7 mln sztuk pierwszego składanego iPhone’a. Główną przyczyną nie jest brak zainteresowania tym modelem, a ograniczenia związane z produkcją zawiasu niezbędnego do działania urządzenia.

Apple, tak jak inni producenci składanych modeli, zastosował wyjątkowo zaawansowany i złożony mechanizm umożliwiający składanie się telefonu wpół. Oczywiście - 6 mln to wciąż nie jest mała liczba, ale w smartfonach każdy milion sztuk się liczy i wpływa na globalną dostępność.

Dla zobrazowania dodam, że Apple zamierza sprzedać łącznie 72 mln sztuk iPhone’a 18 Pro i 18 Pro Max - średnio 36 mln sztuk na jeden model. Czyli aż sześć razy więcej niż wynosi produkcja iPhone’a Duo.

Jedynym sposobem na zdobycie telefonu będzie natychmiastowy zakup

Mimo że iPhone Duo kosztuje 9999 zł, na całym świecie nie będzie brakowało chętnych na zakup tego modelu. Warto jednak założyć, że w Polsce liczba składanych smartfonów dostępnych w różnych sieciach handlowych (oraz bezpośrednio u Apple’a) na początku będzie naprawdę mocno ograniczona.

Tak naprawdę zwykłe iPhone’y 18 Pro (Max), których Apple dostarcza większą liczbę, również wyprzedają się jak ciepłe bułeczki. Nawet jeśli zamówimy je w przedsprzedaży, na dostawę trzeba będzie czekać dłużej niż do 18 września - nawet do października.

W przypadku iPhone’a Duo powinno być jeszcze gorzej. Dlatego jedynym sposobem na kupno telefonu będzie od razu zamówienie go w przedsprzedaży, gdy ta ruszy 16 października o 14:00.

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