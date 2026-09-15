Phone Duo to bezpieczny początek. Takie będą kolejne składaki Apple'a

iPhone Duo to dopiero początek przygody Apple’a ze składakami

Apple jest znany z tego, że oprócz najdroższych modeli z dopiskiem Pro oferuje także większe wersje Pro Max, a w przeszłości wypuszczał tańsze modele SE oraz mini. Po tym, jak iPhone 13 mini był ostatnim kompaktowym modelem, a SE 3. generacji wydany w 2022 r. nie otrzymał kolejnego wcielenia, firma może powrócić do tych nazw w przyszłych składakach.

Informator Mark Gurman twierdzi bowiem, że firma nadała urządzeniu nazwę iPhone Duo (a nie iPhone Ultra) ze względu na to, że łatwiej i naturalniej można ją połączyć z dopiskami. Jednocześnie Apple planuje wprowadzenie na rynek kilku następnych składanych modeli. W doniesieniu padły nazwy takie jak:

iPhone Duo Max - większy ekran i obudowa;

iPhone Duo mini - mniejszy, bardziej kompaktowy model;

iPhone Duo SE - bardziej podstawowy, nieco tańszy składak.

Według niego nowe modele będą wynikały z faktu wysokiego zainteresowania pierwszym modelem, czyli bazowym iPhonem Duo wycenionym na 9999 zł. Na początku przyszłego roku smartfon ma stać się najpopularniejszym składakiem na rynku.

Popyt na urządzenie ma być ogromny do tego stopnia, że podobnie jak w przypadku MacBooka Neo firma w pewnym momencie nie będzie w stanie dostarczyć wystarczającej liczby egzemplarzy na rynek. Efektem tego będzie rzekome wykupowanie iPhone’ów Duo w celu dalszej sprzedaży oraz sztuczne zawyżanie cen i tak drogiego już urządzenia.

Konkurencja ugnie się pod wpływem iPhone'a Duo

Znawca sprzętu Apple’a zapowiada również wpływ iPhone’a Duo na branżę smartfonów. Mimo że konkurencja od wielu lat działa w tym kierunku (Samsung wydał pierwszego Folda 7 lat temu w 2019 r.), efekt Apple zrobi swoje i "sprawi, że urządzenia składane staną się główną formą mobilnego przetwarzania danych i zmuszą resztę branży do drastycznego zwiększenia inwestycji w tę kategorię".

Składane smartfony mają stać się nową normą. Trudno wierzyć w taki scenariusz, patrząc na cenę iPhone’a Duo, która dla większości Polaków jest nie do zaakceptowania - 10 tys. zł to kupa kasy jak na coś, co ma służyć do komunikacji, przeglądania mediów społecznościowych i rozrywki. Mimo wszystko iPhone Duo SE w cenie podobnej do zwykłych iPhone’ów Pro byłby już znacznie bardziej osiągalny.

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