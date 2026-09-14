Lepiej nie upuszczaj nowego iPhone'a. Rachunek z serwisu cię wykończy

Apple uruchomił przedsprzedaż najnowszych smartfonów z serii Pro, które trafią do regularnej sprzedaży już w nadchodzący piątek, 18 września. Choć nikt jeszcze nie odebrał swojego egzemplarza, firma opublikowała oficjalny cennik napraw realizowanych przez autoryzowany serwis.

Wymiana baterii w iPhone'ach 18 Pro (Max) jest rekordowo droga

Jak wynika z informacji podanych przez autoryzowany serwis Apple, szacowany koszt wymiany akumulatora w nowych smartfonach wynosi:

iPhone 18 Pro - 629 zł

iPhone 18 Pro Max - 629 zł

To jeszcze wyższa cena niż w ubiegłym roku - w serii iPhone 17 Pro (Max) podwyższono opłatę za zwykłą wymianę baterii. Porównajmy ją ze starszymi generacjami smartfonów Apple, w których serwis akumulatora kosztuje:

iPhone 17 Pro / 17 Pro Max / Air - 579 zł;

iPhone 17, 17e - 499 zł;

iPhone 16 Pro / 16 Pro Max - 579 zł;

iPhone 16, 16 Plus, 16e - 499 zł;

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max - 499 zł.

Cena usługi wymiany baterii wzrosła o kolejne 50 zł.

Wymiana ekranu, aparatu lub tylnego panelu również tania nie jest

Apple podał również oficjalne stawki za naprawę pozostałych komponentów modeli 18 Pro oraz 18 Pro Max:

szklany tył - 729 zł;

tylny aparat - 1299 zł; ekran - 1779 / 2149 zł;

ekran oraz tylne szkło - 2199 / 2549 zł; i

inne uszkodzenia - 4499 / 4729 zł.

Posiadacze większego modelu Pro Max muszą liczyć się z ogromnymi wydatkami. Jednoczesne zbicie tylnego i przedniego panelu wiąże się z kosztem sięgającym niemal 1/3 wartości całego urządzenia. Mimo wszystko wciąż bardziej opłaca się naprawić telefon, niż kupić nowy.

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