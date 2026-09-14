Lepiej nie upuszczaj nowego iPhone'a. Rachunek z serwisu cię wykończy
Lepiej już teraz zacznijcie dbać o swoje iPhone’y 18 Pro i 18 Pro Max. Jakakolwiek naprawa tych modeli jest wyjątkowo droga. Apple podał oficjalne ceny.
Apple uruchomił przedsprzedaż najnowszych smartfonów z serii Pro, które trafią do regularnej sprzedaży już w nadchodzący piątek, 18 września. Choć nikt jeszcze nie odebrał swojego egzemplarza, firma opublikowała oficjalny cennik napraw realizowanych przez autoryzowany serwis.
Wymiana baterii w iPhone'ach 18 Pro (Max) jest rekordowo droga
Jak wynika z informacji podanych przez autoryzowany serwis Apple, szacowany koszt wymiany akumulatora w nowych smartfonach wynosi:
- iPhone 18 Pro - 629 zł
- iPhone 18 Pro Max - 629 zł
To jeszcze wyższa cena niż w ubiegłym roku - w serii iPhone 17 Pro (Max) podwyższono opłatę za zwykłą wymianę baterii. Porównajmy ją ze starszymi generacjami smartfonów Apple, w których serwis akumulatora kosztuje:
- iPhone 17 Pro / 17 Pro Max / Air - 579 zł;
- iPhone 17, 17e - 499 zł;
- iPhone 16 Pro / 16 Pro Max - 579 zł;
- iPhone 16, 16 Plus, 16e - 499 zł;
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max - 499 zł.
Cena usługi wymiany baterii wzrosła o kolejne 50 zł.
Wymiana ekranu, aparatu lub tylnego panelu również tania nie jest
Apple podał również oficjalne stawki za naprawę pozostałych komponentów modeli 18 Pro oraz 18 Pro Max:
- szklany tył - 729 zł;
- tylny aparat - 1299 zł; ekran - 1779 / 2149 zł;
- ekran oraz tylne szkło - 2199 / 2549 zł; i
- inne uszkodzenia - 4499 / 4729 zł.
Posiadacze większego modelu Pro Max muszą liczyć się z ogromnymi wydatkami. Jednoczesne zbicie tylnego i przedniego panelu wiąże się z kosztem sięgającym niemal 1/3 wartości całego urządzenia. Mimo wszystko wciąż bardziej opłaca się naprawić telefon, niż kupić nowy.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.