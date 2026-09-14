Cztery zamiast jednego. Jaki sprzęt Apple’a kupisz w cenie iPhone’a Duo

Nie jest tajemnicą, że iPhone Duo nie należy do najtańszych propozycji. Podstawowa wersja pamięciowa tego modelu została wyceniona na 9999 zł. To znacznie więcej w porównaniu z klasycznym sztandarowym iPhonem 18 Pro Max kosztującym 6799 zł - mówimy o ponad 3000 zł różnicy. Dla tych, którzy niekoniecznie chcą wydawać tyle pieniędzy na jedno urządzenie, znalazłem rozwiązanie: kupno kilku sprzętów.

Ile kosztuje iPhone Duo - sprawdzamy wszystkie wersje

Bazowa cena telefonu została ustalona na 9999 zł za wariant 256 GB. Tym sposobem Apple nie przekroczył psychologicznej bariery 10 tys. zł - to wciąż bowiem czterocyfrowa, a nie pięciocyfrowa suma. W przypadku wyższych wersji pamięciowych musimy liczyć się z przekroczeniem tego poziomu:

iPhone Duo 512 GB - 10 999 zł;

iPhone Duo 1 TB - 12 999 zł;

iPhone Duo 2 TB - 15 999 zł.

Oczywiście najdroższe warianty wybierają głównie najbardziej wymagający użytkownicy i jest to raczej rzadkość. Dla przeciętnego użytkownika, który po prostu chce korzystać z telefonu, 256 GB przestrzeni na dane i aplikacje jest w zupełności wystarczające.

Co można kupić w cenie iPhone’a Duo? Cztery urządzenia Apple’a

Zainteresowany tematem przeanalizowałem ofertę Apple’a i postanowiłem stworzyć przykładową konfigurację składającą się z najważniejszych urządzeń producenta. W cenie 10 tys. zł udało mi się zmieścić do koszyka aż cztery propozycje od Apple’a:

Łącznie: 9896 zł. Oznacza to, że mamy jeszcze 103 zł zapasu, zakładając, że ceny powyższych czterech propozycji nie ulegną zmianie. Są to wartości dotyczące nowego sprzętu dostępnego u oficjalnych sprzedawców Apple’a. W dużej mierze ceny są znacznie niższe w porównaniu z cenami ustalonymi przez Apple’a. Dlaczego akurat te? Już tłumaczę każdy z wyborów.

Zacznijmy od telefonu: iPhone’a Air. Początkowo chciałem wybrać najtańszy z oferty Apple’a model iPhone 17e wyceniony na 3499 zł po podwyżkach (wcześniej 2999 zł), ale ten jest obecnie niedostępny. iPhone 16 za 3999 zł się nie opłaca, a 17 kosztuje już 4499 zł. Dlatego najsensowniejszym, najtańszym wyborem jest iPhone Air.

Teoretycznie ten model podrożał do 5799 zł, ale w praktyce wciąż można go nabyć za 3799 zł. Smartfon w ostatnich miesiącach znacząco taniał i w tej cenie jest wart polecenia.

Druga sprawa to laptop: wybrałem MacBooka Neo 8/256 GB, czyli najtańszy laptop Apple’a. Sprzęt teoretycznie również powinien kosztować 3499 zł, ale realnie kupimy go za 3 tys. zł. Jest to pełnoprawny przenośny komputer z systemem macOS, który do podstawowych zadań w zupełności wystarcza.

Na tablet wziąłem najtańszego iPada 11 z czipem A16, który stanowi prosty sprzęt, np. do szkicowania czy sporządzania ręcznych notatek. Co do zegarka, to Watch SE (40 mm) jest również bazowym sposobem na czasomierz z funkcjami, takimi jak mierzenie tętna czy płacenie bez wyciągania telefonu. Dodam jednak, że wersja 40 mm sprawdzi się raczej na drobniejszych rękach - dla większych polecam dopłacić do masywniejszego wariantu 44 mm.

Tanio nie jest, ale cztery zamiast jednego to chyba uczciwa cena

iPhone Duo to smartfon stworzony z myślą o wielozadaniowości - to pierwszy model Apple’a, który wspiera funkcję dzielenia ekranu. Natomiast sprzęty takie jak MacBook czy iPad bez problemu mogą zrobić to samo albo i znacznie więcej. Cztery do jednego - wybór jest prosty. Albo i nie?

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