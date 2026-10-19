Ludzie rzucili się na iPhone'a Duo. "Puste magazyny na 70 rynkach"

Apple wreszcie pokazał swój pierwszy składany smartfon. Po latach wypatrywania przecieków i obserwowania kolejnych generacji konkurencyjnych konstrukcji, iPhone Duo trafia do sprzedaży. Zainteresowanie nowym modelem od pierwszych minut przedsprzedaży bije rekordy, a branża i fani marki traktują ten sprzęt jako moment zwrotny.

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Nowy model ma szansę pchnąć naprzód cały segment składanych smartfonów. Apple dopracował konstrukcję zawiasu, spasowanie obu połówek obudowy i zachowanie systemu na dużym panelu, eliminując bolączki znane z dotychczasowych urządzeń tego typu. iPhone Duo definiuje na nowo to, jak powinien działać i wyglądać składany telefon.

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Puste magazyny na 70 rynkach i dostawy w styczniu

Sam start sprzedaży wypadł jednak znacznie gorzej niż przygotowanie sprzętu. Mark Gurman z Bloomberga w newsletterze Power On ocenił decyzję o piątkowym uruchomieniu przedsprzedaży jako błąd. Apple wiedział o ogromnych problemach produkcyjnych oraz brakach magazynowych, ale mimo to wypuścił telefon na rynek bez czekania na zgromadzenie odpowiedniej liczby egzemplarzy.

Dlaczego Apple wydał iPhone'a Duo tak szybko?

Powodem tego pośpiechu były wyniki finansowe. Producent chciał za wszelką cenę wprowadzić iPhone'a Duo do oferty na samym początku swojego pierwszego kwartału fiskalnego.

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Chęć podbicia słupków sprzedażowych wygrała z realną oceną popytu, co rozczarowało najbardziej zaangażowanych klientów polujących na sprzęt w dniu premiery.

Skalę problemu powiększyła nagła zmiana planów dystrybucyjnych. Pierwotnie Apple zakładał ostrożny debiut ograniczony wyłącznie do Stanów Zjednoczonych i Chin, a kolejne rynki miały dołączać stopniowo w późniejszych terminach. Stąd też nasze informacje o tym, że Duo nie miało być w Polsce na start. Ostatecznie firma rzuciła jednak skromne zapasy na ponad 70 rynków jednocześnie.

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Efekt był natychmiastowy. Po upływie 30 minut od startu zamówień przedpremierowych szacowany czas wysyłki w większości krajów przesunął się na okolice 25 stycznia. Apple ma w zwyczaju podawać ostrożne terminy dostaw i finalnie wysyłać sprzęt nieco wcześniej, więc część kupujących ma jeszcze szansę odebrać swoje egzemplarze przed końcem stycznia.

Potwiedzam: obecna data na dostawy w Polsce to 25 stycznia.

Dwie komory baterii o łącznej pojemności 4883 mAh

Znacznie lepiej wyglądają dane techniczne urządzenia. Tuż po starcie przedsprzedaży w bazie dokumentów regulacyjnych Unii Europejskiej pojawiła się karta produktu ujawniająca dokładną pojemność baterii iPhone'a Duo. Ogniwo ma łącznie 4883 mAh.

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Z powodów konstrukcyjnych akumulator podzielono na dwie osobne komory o pojemnościach 2962 mAh oraz 1921 mAh. Taki wynik plasuje składany model dokładnie pomiędzy iPhonem 18 Pro (4288 mAh) a flagowym iPhonem 18 Pro Max (5567 mAh). W całej historii Apple'a większe baterie dostały wyłącznie dwa ostatnie modele z dopiskiem Pro Max w wariantach eSIM.

W kwestii czasu pracy na jednym ładowaniu gigant nie popełnił błędu. Pojemność 4883 mAh w połączeniu z optymalizacją systemu iOS spokojnie wystarczy na co najmniej cały dzień intensywnego użytkowania.

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Według oficjalnych danych producenta telefon pozwala na 44 godziny odtwarzania wideo na ekranie zewnętrznym (o godzinę krócej niż ogromny 18 Pro Max) oraz 31 godzin ciągłego oglądania na dużym ekranie wewnętrznym, co przy tego typu konstrukcji daje bardzo bezpieczny zapas energii.

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