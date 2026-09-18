iPhone Duo miał zmieść konkurencję. Zamiast tego napędził klientów Samsungowi

Samsung wyprzedził Apple’a i już w sierpniu wprowadził do sprzedaży swoje tegoroczne składaki. W skład serii Z8 wchodzi zupełnie nowy Z Fold 8, który różni się od poprzedników przede wszystkim budową i kształtem. Smartfon jest niższy i szerszy niż klasyczne Foldy, jakie znaliśmy - wygląda bardzo podobnie do iPhone’a Duo. Odkąd Apple wprowadził go do sprzedaży, Samsung również na tym zyskał.

Samsung Galaxy Z Fold 8 sprzedaje się wyśmienicie w Europie

Samsung podaje, że najnowsze Foldy - Z Fold 8 oraz Z Fold 8 Ultra - odnotowały łączny wzrost sprzedaży od momentu premiery o 50 proc. w porównaniu z poprzednią generacją - Z Foldem 7.

Producent podkreśla również, że zauważa trend przechodzenia ze starszych generacji Galaxy Z Flipów na Galaxy Z Folda 8. Liczba osób zmieniających telefon zwiększyła się trzykrotnie w porównaniu z zeszłoroczną serią Z Fold 7.

Seria składanych smartfonów cieszy się zainteresowaniem nie tylko wśród osób, które od lat niezmiennie kupują Samsungi. Aż 20 proc. osób, które wybrały Z Flipa 8, przeszło z innej marki smartfonów.

Firma nie podaje konkretnych danych, ale z pewnością duży wpływ na te liczby ma sam Galaxy Z Fold 8. Ten składany smartfon w kształcie paszportu wyróżnia się na tle poprzedników bardziej kompaktową formą oraz proporcjami przypominającymi bardziej tablet niż dwa smartfony przyklejone do siebie w trybie rozłożonym.

Taka budowa powoduje, że lepiej ogląda się filmy i seriale, ponieważ w Z Foldzie 8 podczas wyświetlania treści w klasycznych proporcjach 16:9 marnuje się mniej przestrzeni roboczej w porównaniu z Z Foldem 8 Ultra. Ogromną zaletą jest też wygoda trzymania nowego modelu - kompaktowy ekran o przekątnej 5,5 cala bez problemu obsłużymy jedną ręką.

Nie bez powodu urządzenie cieszy się znacznie większą popularnością niż poprzednicy.

Samsung Galaxy Z Fold 8 sprzedaje się lepiej po debiucie iPhone’a Duo

Na koreańskim rynku, z którego pochodzi Samsung, również zauważono ciekawy trend. Mianowicie, od kiedy Apple pokazał swojego najnowszego iPhone’a Duo, sprzedaż Galaxy Z Folda 8 wzrosła o 10 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Oczywiście są to tylko dane z Korei Południowej i na pozostałych rynkach również podobny scenariusz jest prawdopodobny. Nie powinniśmy być zaskoczeni takim rezultatem. Już wcześniej zapowiadano, że iPhone Duo zmieni rynek smartfonów - dzięki temu urządzeniu składaki staną się znacznie popularniejsze.

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