One UI 9.0 trafia na Samsungi Galaxy S26. Sprawdzaj ustawienia

One UI 9.0 początkowo był dostępny wyłącznie dla najnowszych smartfonów z serii Galaxy Z8, a także tańszego Galaxy S26 FE. Samsung jednak zakończył testy po pięciu miesiącach i postanowił wdrożyć pierwszą pełnoprawną aktualizację. W najbliższych dniach aktualizacja będzie dostępna na całym świecie.

Start wdrażania na Galaxy S26

Jak wynika z najnowszych doniesień, Samsung rozpoczął proces wdrażania nakładki systemowej One UI 9.0 bazującej na Androidzie 17 na smartfony z serii Galaxy S26. Dotyczy to obecnie trzech modeli: Galaxy S26, S26+ oraz S26 Ultra. Oprogramowanie jest wdrażane w pierwszym kraju: Korei Południowej.

Aktualizacja w zależności od modelu jest oznaczona numerami S948NKSU4BZI6, S948NOKR4BZI6 lub S948NKSU4BZHO. To stosunkowo niewielka aktualizacja, ponieważ waży ok. 650 MB i nie wprowadza ogromnych nowości. Skupia się na nowym systemie operacyjnym oraz poprawkach bezpieczeństwa datowanych na wrzesień.

Z przydatnych funkcji, które trafią na Galaxy S26, możemy wymienić m.in. rozwiązania sztucznej inteligencji wyciągnięte z serii Galaxy Z8, takie jak My FanCam, Call Brief czy personalizowane karty w Now Brief. Aktualizacja wdraża też ulepszenia pod kątem personalizacji i bezpieczeństwa. Nie oczekujcie jednak rewolucji. Samsung zmienił podejście do aktualizacji – uaktualnienia z dopiskiem X.0 skupiają się przede wszystkim na wdrożeniu nowej wersji Androida.

Dopiero późniejsze uaktualnienie X.5 (takie jak 8.5) przynosi większe nowości w funkcjach, wyglądzie i działaniu oprogramowania. Mimo wszystko warto aktualizować swój telefon na bieżąco.

Aktualizacja w najbliższych dniach trafi na resztę świata

Samsung nie ujawnił oficjalnego harmonogramu udostępniania One UI 9.0 z Androidem 17, ale fakt, że system wdrożono już w pierwszym kraju, sugeruje, że niebawem otrzymamy aktualizację w Europie i Polsce. Producent przyzwyczaił nas do tego, że jeśli aktualizacja nie powoduje problemów na pierwszym rynku, w ciągu kilku następnych dni jest rozszerzana o pozostałe rynki.

Polska i Europa są priorytetowo traktowane przez Samsunga, a więc powinniśmy oczekiwać, że uaktualnienie pojawi się na smartfonach Galaxy S26 jeszcze w tym tygodniu lub na początku następnego. Polecam co jakiś czas zaglądać do ustawień telefonu, do zakładki aktualizacji.

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