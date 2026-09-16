One UI 9.0 trafia na Samsungi Galaxy S26. Sprawdzaj ustawienia
Samsung rozpoczął proces udostępniania najnowszej wersji systemu One UI 9.0 bazującego na Androidzie 17. Polecam zacząć zaglądać do ustawień telefonu, jeśli masz Galaxy S26.
One UI 9.0 początkowo był dostępny wyłącznie dla najnowszych smartfonów z serii Galaxy Z8, a także tańszego Galaxy S26 FE. Samsung jednak zakończył testy po pięciu miesiącach i postanowił wdrożyć pierwszą pełnoprawną aktualizację. W najbliższych dniach aktualizacja będzie dostępna na całym świecie.
Start wdrażania na Galaxy S26
Jak wynika z najnowszych doniesień, Samsung rozpoczął proces wdrażania nakładki systemowej One UI 9.0 bazującej na Androidzie 17 na smartfony z serii Galaxy S26. Dotyczy to obecnie trzech modeli: Galaxy S26, S26+ oraz S26 Ultra. Oprogramowanie jest wdrażane w pierwszym kraju: Korei Południowej.
Aktualizacja w zależności od modelu jest oznaczona numerami S948NKSU4BZI6, S948NOKR4BZI6 lub S948NKSU4BZHO. To stosunkowo niewielka aktualizacja, ponieważ waży ok. 650 MB i nie wprowadza ogromnych nowości. Skupia się na nowym systemie operacyjnym oraz poprawkach bezpieczeństwa datowanych na wrzesień.
Z przydatnych funkcji, które trafią na Galaxy S26, możemy wymienić m.in. rozwiązania sztucznej inteligencji wyciągnięte z serii Galaxy Z8, takie jak My FanCam, Call Brief czy personalizowane karty w Now Brief. Aktualizacja wdraża też ulepszenia pod kątem personalizacji i bezpieczeństwa. Nie oczekujcie jednak rewolucji. Samsung zmienił podejście do aktualizacji – uaktualnienia z dopiskiem X.0 skupiają się przede wszystkim na wdrożeniu nowej wersji Androida.
Dopiero późniejsze uaktualnienie X.5 (takie jak 8.5) przynosi większe nowości w funkcjach, wyglądzie i działaniu oprogramowania. Mimo wszystko warto aktualizować swój telefon na bieżąco.
Aktualizacja w najbliższych dniach trafi na resztę świata
Samsung nie ujawnił oficjalnego harmonogramu udostępniania One UI 9.0 z Androidem 17, ale fakt, że system wdrożono już w pierwszym kraju, sugeruje, że niebawem otrzymamy aktualizację w Europie i Polsce. Producent przyzwyczaił nas do tego, że jeśli aktualizacja nie powoduje problemów na pierwszym rynku, w ciągu kilku następnych dni jest rozszerzana o pozostałe rynki.
Polska i Europa są priorytetowo traktowane przez Samsunga, a więc powinniśmy oczekiwać, że uaktualnienie pojawi się na smartfonach Galaxy S26 jeszcze w tym tygodniu lub na początku następnego. Polecam co jakiś czas zaglądać do ustawień telefonu, do zakładki aktualizacji.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.