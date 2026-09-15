Następca ulubionego smartfona Polaków ujawniony. Znamy cenę i parametry Galaxy A18

Dla osób szukających niedrogiego smartfona najniższe serie urządzeń z linii Galaxy A okazują się trafnym wyborem. O sukcesie tych konstrukcji decyduje przede wszystkim oprogramowanie - dopracowana nakładka One UI oraz wieloletnie, przewidywalne wsparcie aktualizacjami, które u bezpośredniej konkurencji w tym przedziale cenowym wciąż bywa rzadkością. Użytkownik płaci za spokój i stabilne środowisko systemowe, które powinno zachować sprawność przez długie lata.

Pod względem czysto sprzętowym te telefony nie próbują udawać flagowców. Wyświetlacz, sensory fotograficzne czy jakość spasowania obudowy mieszczą się w granicach rozsądnego kompromisu i pozostają w pełni zadowalające w codziennych zastosowaniach. Najważniejszy atut stanowi fakt, że kupujący nie musi obawiać się nagłego porzucenia wsparcia po kilkunastu miesiącach od zakupu. Czy nadchodzący reprezentant serii A1 utrzyma ten trend? Najnowsze doniesienia odsłaniają już kluczowe szczegóły.

Galaxy A18 znowu przecieka

W sieci pojawiły się świeże informacje na temat nadchodzącego modelu Galaxy A18, które rzucają nowe światło na plany koreańskiego producenta. Najnowszy raport, opublikowany przez francuski serwis Dealabs, weryfikuje część dotychczasowych plotek i kreśli nieco odmienny obraz urządzenia, niż sugerowały to wcześniejsze nieoficjalne wiadomości.

Dotychczasowe spekulacje wskazywały na obecność dwóch wariantów pamięci masowej: 128 GB oraz 256 GB. Nowe dane sugerują jednak, że podstawowy wariant z łącznością 4G we Francji może zadebiutować wyłącznie z magazynem danych o pojemności 128 GB. Opcja z 256 GB przestrzeni prawdopodobnie trafi wyłącznie na wybrane rynki regionalne.

Exynos 1610 zamiast Snapdragona

Sporo niejasności dotyczyło dotąd jednostki napędowej. Wcześniejsze doniesienia brały pod uwagę procesory dostarczane przez firmy Qualcomm czy MediaTek, jednak najświeższy raport jednoznacznie wskazuje na autorski układ Exynos 1610. Towarzyszyć ma mu 4 GB RAM-u. Nie spodziewaliście się więcej, prawda?

Na froncie urządzenia znajdzie się przedni aparat o rozdzielczości 13 Mpix. Pozostała część zaplecza technicznego obejmuje potrójny zestaw aparatów z tyłu, duży ekran Super AMOLED o odświeżaniu 90 Hz, pojemną baterię 5000 mAh z ładowaniem przewodowym o mocy 25 W oraz certyfikat pyło- i wodoszczelności IP64. Całość ma pracować pod kontrolą nowoczesnego systemu Android 17.

Pełna specyfikacja techniczna Galaxy A18

Wyświetlacz: 6,7" Super AMOLED, rozdzielczość Full HD+ (1080 na 2340 px), adaptacyjne odświeżanie 90 Hz,

Procesor: autorski układ Samsung Exynos 1610,

Pamięć operacyjna: 4 GB RAM,

Pamięć masowa: 128 GB z opcją rozbudowy kartą microSD do maksymalnie 2 TB,

Aparat tylny: główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 5 Mpix, obiektyw makro 2 Mpix,

Aparat przedni: pojedyncze selfie 13 Mpix,

Akumulator i ładowanie: 5000 mAh, obsługa szybkiego ładowania przewodowego 25 W,

Oprogramowanie: Android 17 z nakładką One UI,

Łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C,

Certyfikaty odporności: IP64.

Ile Samsung Galaxy A18 ma kosztować w Polsce?

Według francuskiego źródła cena Galaxy A18 na tamtejszym rynku ma wynieść 279 euro. Oznacza to kwotę o 20 euro niższą, niż sugerowały poprzednie przecieki. Data oficjalnej premiery wciąż pozostaje tajemnicą producenta. Warto przypomnieć, że poprzednik - model Galaxy A17 5G - został zapowiedziany pod koniec grudnia 2025 r., a na półki sklepowe trafił na początku stycznia 2026 roku. Niewykluczone, że producent zdecyduje się na powtórzenie zbliżonego harmonogramu.

Warto również przypomnieć, jak kształtowała się cena poprzednika na polskim rynku. W momencie debiutu Galaxy A17 w wariancie 4 / 128 GB kosztował w Polsce 999 zł za edycję z modemem 5G, a wersja podstawowa celowała w segment 849-899 zł. Jeśli zapowiadana kwota 279 euro za Galaxy A18 utrzyma się w europejskiej dystrybucji, nad Wisłą można spodziewać się premierowej wyceny na poziomie około 1100-1200 zł.

Dla osób polujących na cenowe okazje oznacza to jedno: premierowa cena może wydawać się nieco wygórowana jak na konfigurację z 4 GB pamięci RAM, ale smartfony z tej linii tradycyjnie szybko tanieją w ofertach operatorów telekomunikacyjnych i w elektromarketach. Już kilka miesięcy po rynkowym starcie model ten zapewne stanie się jednym z najrozsądniejszych niedrogich wyborów z długim, bezpiecznym wsparciem systemowym.

Ładowanie...