Wiem, jaki będzie twój następny smartfon. To najtańszy Samsung

Polacy uwielbiają tanie smartfony. Potwierdzają to statystyki sprzedaży u operatorów sieci komórkowych, odpowiadających za dużą część sprzedaży smartfonów "za złotówkę". Samsung i jego tanie modele z serii A cieszą się szczególnie dużą popularnością. Nowy Galaxy A08 również ma szansę na uznanie.

Galaxy A08 to najtańszy smartfon Samsunga

Samsung Galaxy A08 po cichu zadebiutował w pierwszym europejskim kraju. To oznacza, że polska premiera to kwestia najbliższych tygodni.

Pod maską smartfona znalazł się zestaw podzespołów z wyrazistymi ulepszeniami względem poprzednika:

6,7-calowym ekranem LCD o rozdzielczości HD+ (1600 x 720 pikseli) i odświeżaniu 90 Hz;

procesorem MediaTek Helio G99;

4 GB pamięci operacyjnej LPDDR5X, 128 GB przestrzeni na pliki;

aparatem tylnym 50 MPix f/1.8 połączonym z jednostką 2 Mpix f/2.4 do mierzenia głębi;

aparatem przednim 8 Mpix;

akumulatorem 6000 mAh, ładowaniem 25 W;

systemem Android 17 z One UI 9.0;

łącznością WiFi 5 i LTE oraz złączami USB-C 2.0 i audio 3,5 mm;

wsparciem dla kart microSD do 2 TB.

Największą zmianą w porównaniu do modelu Galaxy A07 jest powiększenie baterii z 5000 mAh do aż 6000 mAh. I jest to wartość, która powinna wystarczyć na długie korzystanie z urządzenia bez potrzeby sięgania po ładowarkę. Dodatkowo urządzenie charakteryzuje się odpornością IP64, co oznacza odporność na pył oraz przypadkowe zachlapania.

Pozostała specyfikacja jest jednak niezmieniona względem A07. Największą zaletą tego modelu jest 6-letnie wsparcie aktualizacjami, które stosunkowo niedawno stało się standardem w smartfonach Samsunga. Obecnie nie znamy ceny urządzenia, która będzie obowiązywać w Polsce. Oczekujemy jednak, że będzie to ok. 600-700 zł.

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