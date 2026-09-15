Xiaomi też będzie miało 18 Pro Max. Z dwoma ekranami

Chiński producent smartfonów zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu pokaże serię Xiaomi 18 Pro Max. Urządzenia początkowo trafią na lokalny rynek, ale po raz pierwszy od lat powinny trafić także do Europy i Polski. Będzie to jeden z najciekawszych smartfonów wydanych w 2026 r.

Xiaomi 18 Pro Max to odpowiedź na iPhone 18 Pro Max

Apple ostatnio pokazał i wprowadził do przedsprzedaży tegoroczne modele: 18 Pro oraz 18 Pro Max w dwóch wersjach. Xiaomi już odpowiada na ruch producenta z Cupertino własnym urządzeniem: serią Xiaomi 18 Pro, która ma pojawić się jeszcze w tym miesiącu.

Smartfon będzie podobny do poprzednika w postaci Xiaomi 17 Pro, który został wyposażony w dodatkowy wyświetlacz na tylnym panelu, w obrębie wyspy na aparaty. Rozwiązanie zostało wprowadzone po tym, jak Apple w ubiegłym roku zmienił stylistykę wyspy aparatów i rozciągnął ją od jednego do drugiego krańca tylnej części urządzenia.

W iPhone 18 Pro Max producent zachował ten wygląd, co najwyżej zmieniając nieco kolory. Xiaomi w 18 Pro Max również pozostaje przy własnym podejściu zakładającym wykorzystanie małego, dodatkowego wyświetlacza w miejscu wyspy na aparaty. Panel właściwie jest wpisany w ten element i wystają z niego jeszcze dwa obiektywy. Trzeci nie jest umieszczony z boku jak w iPhone’ie, lecz na dole.

Według producenta tylny ekran w Xiaomi 18 Pro Max bardzo się spodobał użytkownikom, ponieważ ci korzystali z kart aplikacji ponad 4 mln razy dziennie i wyświetlali 3,5 mln tapet. Ulepszenia mają dotyczyć specyfikacji oraz samego dodatkowego, tylnego panelu. Xiaomi miało zastosować cieńsze ramki dodatkowego wyświetlacza, przedni aparat z otworem ma zostać przeniesiony, a na ramce znajdzie się nowy przycisk.

Jest też duża szansa, że Xiaomi 18 Pro Max wprowadzi ekran podobny do tego w Galaxy S26 Ultra z funkcją prywatności łączącą oprogramowanie ze sprzętem.

Xiaomi 18 Pro Max na rynku globalnym

Najnowsze doniesienia wskazują, że Xiaomi 18 Pro Max ma być pierwszym od lat smartfonem z dopiskiem Pro od Xiaomi, który wyjdzie poza Chiny i trafi na globalny rynek. Oczekujemy jego debiutu w Europie oraz Polsce. I jeśli trafi do nas, będzie to jeden z najciekawszych smartfonów dostępnych w sprzedaży.

Mimo wszystko jest to urządzenie z dwoma ekranami podobne do dawnego Xiaomi 11 Ultra, w którym zastosowano ekran z opaski Mi Band. Ten jednak wyświetlał tylko podstawowe informacje, a rozwiązanie z 18 Pro Max ma być znacznie bardziej zaawansowane. Wreszcie coś nowego w telefonach.

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