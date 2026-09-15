Posiadacze Samsung Galaxy poczują ulgę. Świetna nowa funkcja

Jedną z najpowszechniejszych chorób na naszej planecie jest choroba lokomocyjna. W terminologii medycznej występuje jako kinetoza. Pojawia się podczas podróży różnymi środkami transportu i wynika z rozbieżności pomiędzy sygnałami odbieranymi przez zmysł wzroku i błędnik przedsionkowy znajdujący się w uchu wewnętrznym. W dużym uproszczeniu polega na tym, że mózg nie radzi sobie ze sprzecznymi informacji, które otrzymuje. Widzi nieruchome wnętrze samochodu czy pociągu, ale błędnik wyczuwa ruch. Powstaje dysharmonia, która sprawia, że części z was robi się niedobrze w samochodzie. Nie jesteście w stanie czytać ani oglądać treści na smartfonie.

Dwa lata temu iOS 18 przyniósł wsparcie dla osób z chorobą lokomocyjną. Opierało się na 8 kropkach wyświetlanych na ekranie, które poruszały się zgodnie z ruchem pojazdu. Ten wykrywany był za sprawą żyroskopu w telefonie. Rozwiązanie przetestował Oliwier i był z niego zadowolony. Tutaj możecie przeczytać pełną relację:

Czekaliśmy na takie rozwiązanie dla telefonów z Androidem, ale tutaj nikt się nie spieszył. Dopiero Android 17 przyniósł to rozwiązanie, czyli mówimy o sprawie sprzed miesiąca. Chociaż wsparcie oficjalnie pojawiło się w sekcji pomocy Androida, to początkowo było zastrzeżone tylko dla telefonów Google Pixel. Teraz to się zmieni.

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Rozwiązanie w pierwszej kolejności należy włączyć w ustawieniach. Dzięki temu smartfon w momencie wykrycia poruszającego się pojazdu będzie mógł automatycznie je aktywować. Całość działa na podstawie ruchomych elementów, które poruszają się na ekranie zgodnie z kierunkiem jazdy środka transportu.

Nowością dla Androida jest możliwość wyboru kształtu obiektów, które będą pojawiać się na ekranie. Możecie wybrać kółka, kwadraty, trójkąty, romby oraz pięciokąty. Kolor również można zmienić. Użytkownik może włączyć automatyczne wykrywanie ruchu. Na razie funkcja działa na następujących modelach:

Samsung Galaxy S26 FE,

Galaxy Z Flip 8,

Galaxy Z Folf 8

Galaxy Z Fold 8 Ultra

To smartfony z najnowszym One UI 9.0, ale nie martwcie się, jak tylko wasz telefon zaktualizuje się do najnowszej wersji systemu, to również otrzymacie dostęp do wsparcia dla osób z chorobą lokomocyjną.

Zdjęcie główne: Erik Mclean / pexels.com

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