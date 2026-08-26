Android 17 dostał kapitalną sztuczkę z iOS oraz MacOS. Wielu poczuje ulgę

Wiele osób, wsiadając do różnych środków transportu: samochodu, autobusu czy pociągu, nie może korzystać ze swojego telefonu. Patrzenie w ekran smartfona powoduje u nich nudności i inne problemy, które zniechęcają do dalszego użytkowania. Twórcy smartfonów robią jednak ukłony w ich stronę i wprowadzają rozwiązania mające na celu ograniczenie dyskomfortu. Google również wdrożył swoje oficjalne narzędzie do Androida 17.

Android 17 z funkcją przeciwko chorobie lokomocyjnej

Google wraz z najnowszą wersją Androida z numerem 17 wprowadza funkcję nazwaną Motion Assist. To rozwiązanie, które ma zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby lokomocyjnej, jeśli korzysta się z telefonu w poruszającym się środku transportu.

Pierwsi użytkownicy smartfonów Google Pixel zauważają, że mogą aktywować narzędzie. Nie dotyczy to jednak wszystkich - osobiście nie widzę tej funkcji na moim Pixelu 9 Pro.

fot. Android Authority

Jak działa to udogodnienie? Rozwiązanie w pierwszej kolejności należy włączyć w ustawieniach. Dzięki temu smartfon w momencie wykrycia poruszającego się pojazdu będzie mógł automatycznie je aktywować. Całość działa na podstawie ruchomych elementów, które poruszają się na ekranie zgodnie z kierunkiem jazdy środka transportu.

Nowoczesne smartfony są wyposażane w akcelerometry oraz żyroskopy, a więc bez problemu mogą wykrywać ruch. Elementy na ekranie dostosowują się do przyspieszenia, hamowania czy wchodzenia w zakręty przez pojazd. Rozwiązanie ma na celu zmniejszenie rozbieżności między nieruchomym ekranem a uczuciem poruszania się samochodu.

Oficjalna implementacja Google pozwala wybrać kształt obiektu: mogą to być kółka, kwadraty, pięciokąty czy romby. Do dyspozycji są też różne kolory elementów. Użytkownicy mogą swobodnie zarządzać działaniem funkcji.

Rozwiązanie dostępne od dawna w iPhone’ach

Nowość w Androidzie 17 wygląda bardzo podobnie do narzędzia nazwanego Sygnały ruchu pojazdu, wprowadzonego przez Apple’a dwa lata temu. Opcja jest natywną częścią systemu iOS 18, a więc skorzystają z niej wszyscy z w miarę nowym iPhonem.

Google najwyraźniej idzie za Applem i chce, aby wszyscy posiadacze Androida mogli skorzystać z podobnego narzędzia. Z czasem rozwiązanie powinno zostać wdrożone także do nakładek innych marek. Wszystko zależy od poszczególnych producentów smartfonów.

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