Czy twój telefon Samsunga dostanie aktualizację do One UI 9.5? Jest lista

Samsung niedawno wdrożył nakładkę systemową One UI 9.0 wraz z serią Galaxy Z8. Obecnie gigant rozpoczyna proces wdrażania aktualizacji do systemu bazującego na Androidzie 17 dla pozostałych modeli: rozpoczęto od sztandarowych Galaxy S26. Jednak już teraz przewidujemy, które modele otrzymają następną wersję nakładki One UI 9.5.

Lista smartfonów Samsunga, które obsłużą One UI 9.5

Samsung prowadzi jasną politykę aktualizacji swoich smartfonów. Działa to w taki sposób, że telefony ze średniej półki cenowej, takie jak Galaxy A oraz Galaxy M, mogą liczyć na sześć lat uaktualnień systemu oraz bezpieczeństwa. W przypadku najdroższych modeli z serii Galaxy S oraz Galaxy Z jest to już siedem lat. Lista obejmuje większość nowszych modeli:

Galaxy S: S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE, S26, S26+, S26 Ultra oraz S26 FE;

Galaxy Z Flip: Z Flip 6, Z Flip 7, Z Flip 8;

Galaxy Z Fold: Z Fold 6, Z Fold 7, Z Fold Special Edition, Z TriFold, Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra;

Galaxy A: A07, A08, A15, A16, A17, A18, A25, A26, A27, A35, A36, A37, A54, A55, A56, A57;

Galaxy M: M06, M15, M16, M54 5G, M55, M56;

Galaxy F: F06, F07, F15, F16, F36, F55, F56.

Czego jednak brakuje na tej liście? Przede wszystkim świetnej i udanej serii Galaxy S23, wydanej na początku 2023 r., obejmującej cztery modele: S23, S23+, S23 Ultra i S23 FE. Pracownik z działu Samsunga potwierdził bowiem, że One UI 9.0, którego wdrażanie właśnie się zaczęło, będzie ostatnią aktualizacją dla rodziny S23.

Oprócz tego Samsung może zakończyć wsparcie dla Galaxy Z Folda 5 i Z Flipa 5, również wydanych w 2023 r. Zarówno w S23, jak i Z5 Samsung stosował politykę zakładającą cztery lata aktualizacji systemu, a składaki z serii Z5 zadebiutowały w sierpniu 2023 r. Jeśli One UI 9.5 zostanie wydane na starsze modele później niż w sierpniu, aktualizacja może ominąć te modele.

Dla serii Z5 jest jednak jeszcze szansa. W tym roku One UI 8.5 zaczęto wprowadzać na pierwsze modele już w maju. Oznacza to, że składaki mogą się jeszcze załapać na aktualizację.

Jeszcze wiele może się zmienić

Podana wyżej lista nie bazuje na oficjalnych danych Samsunga. Producent zazwyczaj nie ujawnia dokładnego wykazu modeli, które otrzymają uaktualnienie. Zestawienie opiera się na harmonogramach i polityce aktualizacji Samsunga. Dlatego koniec końców urządzeń, które otrzymają uaktualnienie do One UI 9.5, może być więcej lub mniej.

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