Kamień z serca. Najlepszy Galaxy w historii dostanie update

Samsung oficjalnie potwierdził: cała seria Galaxy S23 - w tym S23, S23+, S23 Ultra oraz S23 FE - otrzyma jeszcze jedną dużą aktualizację systemu. One UI 9.0, bazujące na Androidzie 17, będzie ostatnim dużym uaktualnieniem dla tej generacji. To koniec pewnej epoki, ale też świetna wiadomość dla wszystkich, którzy wciąż korzystają z S23 lub rozważają jego zakup.

Telefony potrafią starzeć się szybciej niż memy na TikToku - tak długi cykl życia sztandarowca jest czymś, co naprawdę zwraca uwagę. A w przypadku Galaxy S23 Ultra - urządzenia, które już dziś można nazwać jednym z najlepszych telefonów Samsunga w historii - ta różnica jest wręcz spektakularna.

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Ostatnia duża aktualizacja, ale nie koniec wsparcia

Seria Galaxy S23 wystartowała z Androidem 13 i One UI 5.1. Samsung obiecał cztery duże aktualizacje systemu - i słowa dotrzymał. Telefony mają już za sobą trzy skoki wersji, a dziś działają na One UI 8.5 (Android 16 QPR2). One UI 9.0 będzie ostatnim dużym krokiem naprzód, ale nie oznacza to końca wsparcia. Nadal będą dostawać poprawki bezpieczeństwa i mniejsze aktualizacje, które w praktyce często mają większy wpływ na codzienne użytkowanie niż wielkie zmiany numerka Androida.

Samsung już testuje One UI 9.0 na S23, S23+ i S23 Ultra. Informację potwierdził sam producent w odpowiedzi na pytania dotyczące S23 FE - a ponieważ wszystkie modele z serii startowały z tym samym systemem i objęte są identyczną polityką aktualizacji, wiadomość dotyczy całej rodziny.

Galaxy S23 Ultra uparcie nie chce się zestarzeć. To jest piękne

W branży mobilnej rzadko zdarza się, by telefon po ponad roku od premiery wciąż był tak dobrym wyborem jak w dniu debiutu. Od premiery Galaxy S23 Ultra minęły już trzy lata i to wciąż świetne urządzenie.

Wystarczy spojrzeć na kilka twardych faktów. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy to wciąż jeden z najbardziej udanych układów w historii mobilnych procesorów. Nie tylko jest szybki, ale też stabilny i energooszczędny. W testach syntetycznych nadal potrafi zawstydzić część nowszych konstrukcji, a w grach działa jak czołg - bez throttlingu, bez spadków wydajności, bez wachlowania taktowaniem.

Samsung Galaxy S23

Do tego dochodzi ekran, który w momencie premiery był absolutnym topem - 6,8-calowy panel AMOLED o jasności przekraczającej 1750 nitów, z perfekcyjną kalibracją i świetnym HDR. W praktyce różnice między nim a nowszymi ekranami Samsunga są zauważalne głównie w specyfikacji, nie w codziennym użytkowaniu.

Aparat? 200 megapikseli, świetna stabilizacja, genialny tryb nocny, teleobiektyw 10×, który wciąż jest jednym z najlepszych zoomów na rynku. Wiele osób twierdzi, że to właśnie S23 Ultra był ostatnim modelem, w którym Samsung osiągnął idealny balans między agresywną obróbką zdjęć a naturalnością obrazu.

Forma? Klasyczna, elegancka, dopracowana. Oprogramowanie? Stabilne, szybkie, przewidywalne. To telefon, który po prostu działa - i działa świetnie.

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