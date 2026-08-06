Rozdajemy Samsunga Galaxy Z Folda 8 i słuchawki. Oto zwycięzcy

Zadanie konkursowe polegało na pokazaniu w kreatywny sposób sytuacji z życia, w której dotychczasowy smartfon kompletnie się nie sprawdza, a nowy składany Galaxy Z Fold idealnie rozwiązałby problem lub znacznie poszerzył możliwości. Uczestnicy zamieszczali swoje prace na Instagramie, Facebooku i TikToku oraz przesyłali wiadomość na dedykowany konkursowi adres e-mail.

Do wygrania były 3 nagrody:

Nagroda Główna: 1x Samsung Galaxy Z Fold 8 512 GB o wartości 9 599,00 zł brutto (cena z dn. 23.07.2026 na samsung.com).

1x 512 GB o wartości 9 599,00 zł brutto (cena z dn. 23.07.2026 na samsung.com). Nagrody Pocieszenia: 2x Słuchawki Samsung Galaxy Buds4 o wartości 849,00 zł brutto (cena z dn. 23.07.2026 na samsung.com).

Kto wygrał w konkursie Samsunga i Spider's Web?

Zgłoszeń było bardzo wiele, a poziom konkursu był bardzo wysoki. Długo debatowaliśmy z organizatorem nad werdyktem. Oto on:

Pierwsze miejsce i nagrodę główną - Samsunga Galaxy Z Fold 8 512 GB zdobywa Dawid Pieciul. Autor w bardzo szczegółowy i pomysłowy sposób pokazał zalety składanego telefonu Samsunga.

Drugie miejsce i słuchawki Galaxy Buds4 zdobywa Gabriela Januszko. W żartobliwy sposób autorka pokazała konkretną sytuację związaną z grą na instrumencie i ograniczenia zwykłego telefonu.

Trzecie miejsce i słuchawki Galaxy Buds4 zdobywa Łukasz Nowakowski. Autor w humorystyczny sposób pokazał zwykłe telefony, wywołując uśmiech na twarzach jury.

Zwycięzcom gratulujemy świetnych pomysłów i talentu. Odezwiemy się do nich w wiadomości e-mail.

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