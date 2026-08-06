Rozdajemy Samsunga Galaxy Z Folda 8 i słuchawki. Oto zwycięzcy
Wspólnie z Samsungiem zorganizowaliśmy konkurs, w którym do wygrania były składany Samsung Galaxy Z Fold 8 oraz słuchawki Galaxy Buds4. Wyłoniliśmy zwycięzców.
Zadanie konkursowe polegało na pokazaniu w kreatywny sposób sytuacji z życia, w której dotychczasowy smartfon kompletnie się nie sprawdza, a nowy składany Galaxy Z Fold idealnie rozwiązałby problem lub znacznie poszerzył możliwości. Uczestnicy zamieszczali swoje prace na Instagramie, Facebooku i TikToku oraz przesyłali wiadomość na dedykowany konkursowi adres e-mail.
Do wygrania były 3 nagrody:
- Nagroda Główna: 1x Samsung Galaxy Z Fold 8 512 GB o wartości 9 599,00 zł brutto (cena z dn. 23.07.2026 na samsung.com).
- Nagrody Pocieszenia: 2x Słuchawki Samsung Galaxy Buds4 o wartości 849,00 zł brutto (cena z dn. 23.07.2026 na samsung.com).
Kto wygrał w konkursie Samsunga i Spider's Web?
Zgłoszeń było bardzo wiele, a poziom konkursu był bardzo wysoki. Długo debatowaliśmy z organizatorem nad werdyktem. Oto on:
Pierwsze miejsce i nagrodę główną - Samsunga Galaxy Z Fold 8 512 GB zdobywa Dawid Pieciul. Autor w bardzo szczegółowy i pomysłowy sposób pokazał zalety składanego telefonu Samsunga.
Drugie miejsce i słuchawki Galaxy Buds4 zdobywa Gabriela Januszko. W żartobliwy sposób autorka pokazała konkretną sytuację związaną z grą na instrumencie i ograniczenia zwykłego telefonu.
Trzecie miejsce i słuchawki Galaxy Buds4 zdobywa Łukasz Nowakowski. Autor w humorystyczny sposób pokazał zwykłe telefony, wywołując uśmiech na twarzach jury.
Zwycięzcom gratulujemy świetnych pomysłów i talentu. Odezwiemy się do nich w wiadomości e-mail.
Szef redakcji Spider’s Web. Od ponad 15 lat wydaje serwisy internetowe. Z mediami związany od połowy lat 90. W latach 2005-2011 redagował wortal intranetowy dla pracowników PTK Centertel (obecnie Orange Polska) i zajmował się standaryzacją informacji. Od 2010 do 2017 r. był wydawcą w Grupie Polska Press. Od 2016 r. pracuje w Spider’s Web. Skończył z wyróżnieniem filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i kognitywistykę na Uniwersytecie Śląskim. Interesuje się szeroko pojętą nauką – od filozofii i zagadnień związanych z ludzkim poznaniem po kosmologię i fizykę kwantową. Jest miłośnikiem ciężkich metalowych brzmień.