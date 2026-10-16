Teraz już nie chcę iPhone'a Duo. Samsung jest znacznie tańszy

Play uruchomił wyprzedaż na całą serię Galaxy Z8. Obejmuje wszystkie trzy urządzenia, chociaż najlepsza oferta dotyczy najciekawszego, nowego modelu - Z Folda 8. To bezpośredni konkurent dla iPhone’a Duo, który właśnie trafia do oficjalnej przedsprzedaży.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 2000 zł taniej

Nowa promocja zakłada możliwość obniżenia cen telefonów, o ile sprzęt kupi się z abonamentem oraz rozłoży płatność na raty 0 proc. Wówczas można liczyć na obniżkę na poziomie 1250 zł względem bazowej ceny operatora. Jednocześnie jest to o 2000 zł mniej w porównaniu z oficjalną ceną Galaxy Z Folda 8, który w wersji 256 GB kosztuje 8749 zł.

Jeśli wybierzemy abonament L, ceny poszczególnych modeli wyglądają następująco:

Samsung Galaxy Z Fold 8 256 GB - 6749 zł (zamiast 7999 zł);

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 GB - 7999 zł (zamiast 8859 zł);

Samsung Galaxy Z Flip 8 256 GB - 4699 zł (zamiast 4999 zł).

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SPRAWDŹ OFERTĘ

Zdecydowanie najbardziej opłacalny jest tu Z Fold 8 256 GB, czyli nowy, szerszy składany model w ofercie Samsunga. Sprzęt wyróżnia się na tle wcześniejszych Foldów nietypowymi, bardziej prostokątnymi proporcjami wyświetlacza głównego oraz kompaktowym ekranem zewnętrznym. Aby uzyskać cenę na poziomie 6749 zł, operator wymaga zamówienia urządzenia w abonamencie L (100 zł/mies.) oraz rozłożenia płatności na raty. Płatności będą wyglądały następująco:

jednorazowa opłata na start: 499 zł;

23 raty 0 proc. za urządzenie po 260,42 zł;

ostatnia, 24. rata 0 proc.: 260,34 zł.

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Do miesięcznych płatności trzeba będzie jeszcze doliczyć 100 zł za abonament (czyli 2400 zł w trakcie trwania całej umowy na 24 miesiące).

Słuchawki Galaxy Buds 3 Pro w gratisie

Samsung obecnie prowadzi promocję zakładającą możliwość odebrania słuchawek Galaxy Buds 3 Pro o wartości 600 zł w gratisie. Kluczem jest tu kupno smartfona z serii Galaxy Z8 i rejestracja zakupu zgodnie z regulaminem. Galaxy Z Fold 8 w Play to obecnie najtańsza oferta tego modelu na rynku z oficjalnej polskiej dystrybucji.

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Urządzenie co prawda można kupić np. w Media Expert za 6400 zł, ale pochodzi ono z dystrybucji europejskiej (a nie polskiej). Jest zatem wyłączone z promocji ze słuchawkami w prezencie.

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