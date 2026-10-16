REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Teraz już nie chcę iPhone'a Duo. Samsung jest znacznie tańszy

Samsung Galaxy Z Fold 8 jest dostępny w potężnej przecenie. Można go kupić 2000 zł taniej. Za ułamek ceny iPhone’a Duo i ze słuchawkami w prezencie.

Albert Żurek
Dodaj do ulubionych w Google
Teraz już nie chcę iPhone'a Duo. Samsung jest znacznie tańszy
REKLAMA

Play uruchomił wyprzedaż na całą serię Galaxy Z8. Obejmuje wszystkie trzy urządzenia, chociaż najlepsza oferta dotyczy najciekawszego, nowego modelu - Z Folda 8. To bezpośredni konkurent dla iPhone’a Duo, który właśnie trafia do oficjalnej przedsprzedaży.

REKLAMA

Samsung Galaxy Z Fold 8 2000 zł taniej

Nowa promocja zakłada możliwość obniżenia cen telefonów, o ile sprzęt kupi się z abonamentem oraz rozłoży płatność na raty 0 proc. Wówczas można liczyć na obniżkę na poziomie 1250 zł względem bazowej ceny operatora. Jednocześnie jest to o 2000 zł mniej w porównaniu z oficjalną ceną Galaxy Z Folda 8, który w wersji 256 GB kosztuje 8749 zł.

Jeśli wybierzemy abonament L, ceny poszczególnych modeli wyglądają następująco:

  • Samsung Galaxy Z Fold 8 256 GB - 6749 zł (zamiast 7999 zł);
  • Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 GB - 7999 zł (zamiast 8859 zł);
  • Samsung Galaxy Z Flip 8 256 GB - 4699 zł (zamiast 4999 zł).
REKLAMA
SPRAWDŹ OFERTĘ

Zdecydowanie najbardziej opłacalny jest tu Z Fold 8 256 GB, czyli nowy, szerszy składany model w ofercie Samsunga. Sprzęt wyróżnia się na tle wcześniejszych Foldów nietypowymi, bardziej prostokątnymi proporcjami wyświetlacza głównego oraz kompaktowym ekranem zewnętrznym. Aby uzyskać cenę na poziomie 6749 zł, operator wymaga zamówienia urządzenia w abonamencie L (100 zł/mies.) oraz rozłożenia płatności na raty. Płatności będą wyglądały następująco:

  • jednorazowa opłata na start: 499 zł;
  • 23 raty 0 proc. za urządzenie po 260,42 zł;
  • ostatnia, 24. rata 0 proc.: 260,34 zł.
REKLAMA

Do miesięcznych płatności trzeba będzie jeszcze doliczyć 100 zł za abonament (czyli 2400 zł w trakcie trwania całej umowy na 24 miesiące).

Słuchawki Galaxy Buds 3 Pro w gratisie

Samsung obecnie prowadzi promocję zakładającą możliwość odebrania słuchawek Galaxy Buds 3 Pro o wartości 600 zł w gratisie. Kluczem jest tu kupno smartfona z serii Galaxy Z8 i rejestracja zakupu zgodnie z regulaminem. Galaxy Z Fold 8 w Play to obecnie najtańsza oferta tego modelu na rynku z oficjalnej polskiej dystrybucji.

REKLAMA

Urządzenie co prawda można kupić np. w Media Expert za 6400 zł, ale pochodzi ono z dystrybucji europejskiej (a nie polskiej). Jest zatem wyłączone z promocji ze słuchawkami w prezencie.

Czytaj też:

Albert Żurek
Redaktor

Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.

Tagi:
SamsungSkładane smartfonySmartfony
REKLAMA
REKLAMA