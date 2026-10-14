Ten OLED rozbił bank. Znamy najlepszy telewizor 2026 roku

Są nagrody, które firmy elektroniczne chętnie eksponują na billboardach, pudełkach i stronach produktowych, ale niewiele mówią one entuzjastom sprzętu. Są też wyróżnienia, na które bardziej doświadczeni użytkownicy patrzą z dużo większym zainteresowaniem. Do tej drugiej kategorii bez wątpienia należy HDTVTest TV Shootout, jedno z najbardziej rozpoznawalnych i rygorystycznych porównań telewizorów na rynku. W tegorocznej edycji wydarzenia doszło do sytuacji, która wcześniej się nie zdarzyła. Samsung OLED S99H zdobył komplet trzech najważniejszych nagród konkursu: „Najlepszy telewizor 2026”, „Najlepszy telewizor do kina domowego” oraz „Najlepszy telewizor do salonu”. Żaden model nie osiągnął wcześniej takiego wyniku.

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HDTVTest TV Shootout to nie jest zwykły konkurs

HDTVTest TV Shootout

Entuzjaści obrazu doskonale kojarzą nazwę HDTVTest. To jeden z najbardziej wpływowych kanałów i serwisów zajmujących się profesjonalnym testowaniem telewizorów. Za projektem stoi Vincent Teoh, kalibrator i recenzent, którego materiały od lat stanowią punkt odniesienia dla osób szukających możliwie najbardziej obiektywnych ocen jakości obrazu.

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TV Shootout organizowany przez HDTVTest nie przypomina typowego plebiscytu konsumenckiego. W tym przypadku nie liczy się liczba głosów internautów ani sympatia wobec konkretnej marki. Jury składające się z ekspertów, recenzentów i pasjonatów obrazu porównuje telewizory w tych samych warunkach i ocenia je w wielu kategoriach jakościowych. W tegorocznej edycji było to osiem obszarów obejmujących między innymi jakość HDR, odwzorowanie kolorów, zachowanie w ciemnych scenach, wydajność w jasnym pomieszczeniu, płynność ruchu, jednolitość ekranu czy skuteczność fabrycznej kalibracji. Dodatkowo oceny odbywały się bez wiedzy o tym, jaki model aktualnie znajduje się przed komisją.

To właśnie ten element jest szczególnie istotny. Każdy, kto śledzi branżę RTV od dłuższego czasu, wie, jak silne emocje wzbudzają marki telewizorów. Zwolennicy LG, Samsunga czy Sony potrafią godzinami dyskutować o wyższości jednej technologii nad drugą. Ślepe testy mają ograniczyć wpływ takich uprzedzeń do minimum.

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Najciekawsze jest to, że Samsung wygrał w dwóch różnych światach

HDTVTest TV Shootout

Samo zdobycie tytułu najlepszego telewizora roku byłoby sukcesem. Znacznie ciekawsze jest jednak to, w jaki sposób Samsung go zdobył. W praktyce współczesny telewizor musi funkcjonować w dwóch zupełnie różnych środowiskach. Pierwsze to wymarzona sytuacja kinomana: zaciemniony salon, wieczorny seans i wysokiej jakości materiał HDR. Drugie jest dużo bardziej przyziemne: nasłoneczniony pokój, transmisja sportowa, kanały telewizyjne i treści o bardzo zróżnicowanej jakości.

Przez lata wiele konstrukcji błyszczało w jednym z tych scenariuszy, ale wyraźnie ustępowało rywalom w drugim. Samsung S99H zdobył zarówno tytuł najlepszego telewizora do kina domowego, jak i najlepszego telewizora do salonu. Vincent Teoh zresztą sam zwrócił uwagę, że telewizor świetnie radzi sobie zarówno podczas wieczornych seansów, jak i przy słabszej jakości transmisjach sportowych czy programach telewizyjnych oglądanych w jasnym pomieszczeniu. Dla przeciętnego użytkownika może to być nawet ważniejsze niż laboratoryjne rekordy jasności czy kolejne procenty pokrycia przestrzeni barw. W końcu niewielu właścicieli telewizorów ogląda wyłącznie perfekcyjne materiały demonstracyjne.

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To kolejny sygnał, że wojna OLED-ów wchodzi na nowy poziom

Jeszcze kilka lat temu Samsung był kojarzony przede wszystkim z telewizorami LCD oraz technologią QLED. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Firma coraz mocniej inwestuje w segment OLED-ów opartych na panelach QD-OLED i zaczyna zbierać tego efekty.

Zwycięstwo w HDTVTest TV Shootout nie jest jedynym sukcesem tego modelu. Samsung przypomina również, że amerykański odpowiednik S99H zdobył wcześniej tytuł „King of OLED TV” podczas Value Electronics TV Shootout w Stanach Zjednoczonych. W tym konkursie model uzyskał średnią ocenę 4,6 punktu w materiałach SDR i 4,7 punktu w HDR.

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Oczywiście pojedyncze konkursy nie rozstrzygają całego rynku. LG nadal pozostaje gigantem świata OLED, Sony od lat uchodzi za wzór przetwarzania obrazu, a TCL i Hisense coraz śmielej atakują segment premium. Mimo to trudno nie zauważyć, że Samsung przestał być w OLED-ach ciekawym debiutantem. Dziś jest już jednym z głównych graczy walczących o miano producenta najlepszego telewizora na rynku.

Skąd bierze się przewaga S99H?

Samsung wskazuje na kilka elementów, które miały pomóc w osiągnięciu zwycięstwa. Najbardziej rzuca się w oczy matowa powłoka Glare Free ograniczająca refleksy świetlne. To rozwiązanie budziło w przeszłości kontrowersje wśród purystów obrazu, ale praktyka pokazuje, że w jasnych pomieszczeniach rzeczywiście potrafi znacząco poprawić komfort oglądania.

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Samsung OLED S99H

Producent chwali się także certyfikatami Real Black i Real Color oraz walidacją Pantone, obejmującą 2140 kolorów i 110 odcieni skóry. Dodatkowo za przetwarzanie obrazu odpowiada procesor AI NQ4 Gen3 wykorzystujący 128 sieci neuronowych do poprawy jakości materiałów niższej rozdzielczości. Według Samsunga funkcja OLED HDR Pro potrafi zapewnić nawet o 70 proc. wyższą jasność względem OLED HDR+.

Warto jednak zachować zdrowy sceptycyzm. Ostatecznie użytkownik nie kupuje certyfikatów, sieci neuronowych ani sloganów marketingowych. Kupuje obraz. Dlatego znacznie bardziej przekonujące od specyfikacji są właśnie wyniki niezależnych porównań takich jak TV Shootout.

Nagrody nie oznaczają końca dyskusji

Mimo spektakularnego wyniku Samsunga trudno oczekiwać, że temat najlepszego telewizora 2026 roku został definitywnie rozstrzygnięty. Miłośnicy sprzętu RTV już od lat wiedzą, że wybór idealnego ekranu zależy od wielu czynników. Jedni będą preferować charakterystykę obrazu Sony. Inni pozostaną wierni OLED-om LG. Ktoś jeszcze uzna, że sztandarowy Mini LED oferuje lepszy stosunek możliwości do ceny. I trudno będzie odmówić im racji.

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Jednocześnie rezultaty HDTVTest TV Shootout pokazują coś bardzo konkretnego. Samsung nie wygrał jednej kategorii ani jednego scenariusza użytkowania. Według niezależnego jury wygrał praktycznie wszystko, co było do wygrania. A to już wynik, obok którego nawet najbardziej zagorzali zwolennicy konkurencyjnych marek nie mogą przejść zupełnie obojętnie. Zwłaszcza że mówimy o pierwszym takim osiągnięciu w historii całego konkursu.

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