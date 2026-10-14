Asystent głosowy Samsunga przemówi po polsku. Apple, patrz i się ucz

Po niemal 10 latach od premiery asystenta Samsunga doczekaliśmy się oficjalnego wsparcia języka polskiego. Od teraz użytkownicy smartfonów Galaxy z kraju nad Wisłą mogą wydawać polecenia w swoim języku. Tym sposobem Samsung znowu pokonuje Apple’a.

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Bixby od Samsunga wreszcie przemówi i zrozumie język polski

Dla polskich użytkowników obsługa asystenta Bixby na smartfonach Samsunga jest możliwa już od 2017 r. - czyli od czasów, gdy najnowszym modelem był Galaxy S8. Problem polegał jednak na tym, że rozwiązanie obsługiwało głównie języki obce. Jedynym sposobem na wykorzystanie narzędzia było mówienie do niego w języku angielskim. Albo niemieckim lub innym, jeśli się go znało.

Prawda jest jednak taka, że mało komu chce się mówić do telefonu po angielsku. Teraz ta era się kończy. Polacy od 14 października 2026 r. mogą mówić do asystenta Bixby na smartfonach Samsunga po polsku. Narzędzie wreszcie oferuje pełne i oficjalne wsparcie naszego języka.

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Aby skorzystać z rozwiązania, trzeba spełnić kilka warunków. Bixby działa w chmurze, a więc do obsługi potrzebne jest połączenie z internetem (Wi-Fi lub dane komórkowe). Druga kwestia to wymóg zalogowania się na konto Samsung. Większość użytkowników smartfonów Galaxy robi to już podczas konfiguracji telefonu, więc tak naprawdę można zacząć korzystać z asystenta od razu.

Samsung jednak podkreśla, iż dostępne funkcje Bixby mogą różnić się w zależności od kraju, regionu oraz języka. Oznacza to, że asystent w polskim wydaniu niekoniecznie będzie obsługiwał wszystkie funkcje, które znajdują się w angielskiej wersji. Wersja anglojęzyczna jest rozwijana od niemal dekady. To oczywiste, że będzie bardziej zaawansowana niż jej polski wariant dostępny od teraz.

Samsung znowu zyskuje przewagę nad Apple’em

Samsung od dawna oferuje asystenta Gemini obsługującego język polski na smartfonach Galaxy. Zastąpił on dotychczasowego Asystenta Google. Ten co prawda nie bazował na generatywnej sztucznej inteligencji, ale za to rozumiał język polski. Bixby jest jednak trochę innym asystentem, który zapewnia głębszą integrację z systemem One UI. Oznacza to, że narzędzie sprawdzi się lepiej niż Gemini np. w kwestii sterowania funkcjami oraz ustawieniami urządzenia.

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Obsługa narzędzia w języku polskim da większe pole do popisu użytkownikom, którzy np. będą chcieli zmienić konkretne ustawienie na telefonie lub innym urządzeniu z ekosystemu Samsunga. W tym celu nie będą musieli nawet niczego szukać w menu - wystarczy, że poproszą o to asystenta Bixby.

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