Nowy system na smartfonach Samsunga. Zastąpi One UI

Koreański producent podobno pracuje nad projektem określanym wewnętrznie jako One UI 10.0 lub Galaxy OS. Będzie to rocznicowa wersja nakładki przeznaczona dla smartfonów Samsunga, tworzona z myślą o nadchodzącej generacji flagowców.

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Samsung szykuje rewolucję w systemie operacyjnym dla smartfonów

Jak wynika z informacji przekazanych przez PhoneFuturist, Samsung w ramach nowego, dużego projektu systemu operacyjnego ma współpracować z Google nad głęboką integracją sztucznej inteligencji. Nie będzie to jednak dodanie kolejnych funkcji, lecz wplecenie AI w same podstawy systemu operacyjnego. Dzięki temu w teorii sztuczna inteligencja będzie mogła zrobić znacznie więcej niż wcześniej.

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Oprócz tego plany mają obejmować płatną integrację z rozwiązaniami firm trzecich. Dzięki temu Samsung będzie mógł zaoferować jeszcze potężniejsze narzędzia AI oraz opcjonalne usługi partnerów.

Z perspektywy użytkownika równie ważne ma być gruntowne przeprojektowanie całej nakładki. Dawniej One UI kojarzyło się z ogromną prostotą. W toku kolejnych uaktualnień oprogramowanie stało się jednak bardziej przeładowane coraz to nowszymi funkcjami. 10-lecie systemu będzie stanowić dobrą okazję do gruntownej przebudowy pod kątem wyglądu oraz możliwości.

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Wraz z odświeżeniem nakładki Samsung może również porzucić dotychczasowe nazewnictwo One UI na rzecz lepiej pasującej do mobilnych produktów nazwy Galaxy OS. Koreański producent wewnętrznie wykorzystuje oba określenia, więc obecnie nic nie jest jeszcze przesądzone. Mówi się, że system ma zadebiutować wraz z serią smartfonów Galaxy S28, których premiera jest oczekiwana na początek 2028 r.

Samsung One UI jest z nami od 2019 r.

One UI w wersji 1.0 na bazie systemu Android 9.0 pojawił się po raz pierwszy w smartfonach z serii Galaxy S10 wydanych w 2019 r. Zastąpił dotychczasową nakładkę Samsung Experience i przyniósł zmiany dostosowujące interfejs do większych ekranów.

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Od tego czasu wiele się zmieniło, a Samsung zdążył wydać One UI 9.0, którego wdrażanie rozpoczął wraz z premierą składanych modeli Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8. Ostatnio uruchomiono nawet aktualizacje dla starszych modeli: S25 czy S24.

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