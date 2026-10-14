Kupujesz Samsunga, a tam zainstalowana aplikacja banku. Ma to sens
Smartfony Samsunga sprzedawane w Polsce już po wyjęciu z pudełka będą wyposażone w aplikację bankową. Nie trzeba będzie jej szukać w sklepie z aplikacjami.
Samsung rozszerzył współpracę z bankiem PKO BP. Dzięki porozumieniu smartfony z serii Galaxy A będą miały fabrycznie zainstalowaną aplikację PKO BP. Oprócz tego bank wprowadza kilka udogodnień dla użytkowników Samsunga. Obecnych oraz nowych.
Aplikacja PKO BP fabrycznie zainstalowana na smartfonach Samsunga
Wygląda na to, że tańsze smartfony Samsunga sprzedawane w Polsce niebawem będą dostarczane wraz z aplikacją PKO BP prosto po wyjęciu z pudełka. Oznacza to, że od razu po konfiguracji urządzenia nie trzeba będzie doinstalowywać aplikacji.
To przydatne dla obecnych klientów PKO BP, którzy wybiorą nowy telefon Samsunga z serii Galaxy A. Podczas konfiguracji nowego urządzenia trzeba pamiętać o zainstalowaniu mnóstwa aplikacji - bankowość mobilna jest tu jednym z podstawowych programów. Oczywiście dla osób korzystających z usług innego banku nie do końca będzie to ułatwienie, a raczej jedna aplikacja, którą trzeba będzie usunąć.
Oprócz tego w aplikacji PKO BP wprowadzono możliwość dodania karty VISA do cyfrowego portfela Samsung Wallet. Można to zrobić bezpośrednio z poziomu aplikacji bankowej, bez potrzeby konfiguracji i podawania danych w zewnętrznej aplikacji portfela Samsunga. Prosty proces może zostać jeszcze bardziej uproszczony.
Aplikacja bankowa przechowuje wszelkie informacje dotyczące karty płatniczej. Nowa funkcja umożliwia szybkie i wygodne przygotowanie karty do płatności telefonem.
Jest też promocja dla nowych klientów
PKO BP przygotował również promocje dla nowych klientów, dzięki którym można odebrać nawet 1000 zł. Pierwsza umożliwia zyskanie 600 zł po otwarciu konta w aplikacji mobilnej PKO Banku Polskiego - podczas zakładania trzeba użyć kodu “Samsung”, wyrazić zgody marketingowe i przez 5 miesięcy od otwarcia w każdym miesiącu wykonać 10 transakcji.
Druga promocja gwarantuje 400 zł, ale wymaga zakupu telefonu z serii Samsung Galaxy S lub Z u partnera objętego promocją, dodania karty do Samsung Wallet i wykonania co najmniej jednej płatności. Sklepy biorące udział w akcji to m.in. Media Expert czy Samsung.com.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.