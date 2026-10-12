Samsung zrobi to lepiej. Ekran Galaxy S27 Ultra będzie genialny

W tegorocznym Galaxy S26 Ultra Samsung postanowił zrobić coś rewolucyjnego i w urządzeniu zastosował ekran wyposażony w inteligentną powłokę prywatyzującą, przypominającą folie i hartowane szkła ograniczające kąty widzenia. Niektórzy użytkownicy narzekali na działanie tej funkcji. Przyszłoroczny model naprawi bolączki obecnego.

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Druga generacja prywatnego ekranu Samsunga ulepszona w trzech kwestiach

Pierwsze wersje nowych technologii najczęściej stanowią swojego rodzaju test ze strony producentów elektroniki. Nawet jeśli wprowadzają rewolucyjne zmiany, z czasem użytkownicy wyłapują niedoskonałości. W prywatyzującym ekranie Galaxy S26 Ultra narzekano jednak na kilka kwestii, m.in. na to, że aktywowanie funkcji powoduje pogorszenie ogólnej jakości obrazu.

Wiele z nich zostało poprawionych aktualizacjami, ale w nowej wersji rozwiązania, dedykowanej przyszłorocznym modelom z serii Galaxy S27, Samsung zastosuje trzy kluczowe zmiany:

ulepszone kąty widzenia,

wyższa rozdzielczość po włączeniu filtra prywatyzującego,

lepsza jakość i przejrzystość wyświetlanych treści.

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Funkcja prywatności ekranu przede wszystkim bazuje na specjalnym wyświetlaczu, który w zależności od aktywowanego trybu zmienia układ subpikseli. Znając wady poprzednika, Samsung ulepszy panel w taki sposób, że po aktywacji prywatnego ekranu będzie osiągał znacznie wyższą jasność szczytową w porównaniu z tegorocznym modelem.

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Oprócz tego Samsung zajmie się również kwestią szczegółowości. Dzięki temu ekrany z aktywowaną funkcją prywatności będą generowały ostrzejszy obraz. Zmianę będzie można dostrzec przede wszystkim w przypadku tekstu, gdzie w S26 Ultra z aktywowanym rozwiązaniem krawędzie liter i cyfr były nieco postrzępione. Ekrany mają też przynieść rozwiązanie problemu niejednorodnych kolorów.

Oczywiście w poprzedniku różnice po aktywowaniu i dezaktywowaniu nie były jakoś bardzo widoczne. Przeszkadzało to raczej tylko wybranym użytkownikom S26 Ultra. Samsung w przyszłorocznym modelu chce osiągnąć jeszcze wyższy poziom perfekcji.

Prywatny ekran dla dwóch modeli

W przyszłym roku pojawią się dwa modele wyposażone w prywatny ekran: nowy S27 Pro oraz S27 Ultra. Ten pierwszy będzie czymś pomiędzy bazowym S27 a S27 Ultra - urządzenie ma być mniejsze, ale oferować bardzo podobny zestaw aparatów do największego i najlepszego S27 Ultra.

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