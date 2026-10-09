Samsung zrobi słuchawki nauszne. Pierwsze od dekady

Samsung ostatnio mocniej rozpycha się w segmencie słuchawek. Po ostatniej premierze pierwszych otwartych Galaxy Buds On dostajemy teraz informacje na temat Galaxy Studio. Urządzenie ma stanowić odpowiedź na AirPodsy Max od Apple’a. Samsung na lata zapomniał o tej kategorii urządzeń, ale teraz do niej powraca.

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Samsung wraca do słuchawek nausznych

Samsung od lat konsekwentnie tworzy i produkuje bezprzewodowe słuchawki. Odkąd tylko TWS-y zaczęły być modne, co roku dostajemy coraz to nowsze modele. Najnowsze są Galaxy Buds 4 z douszną budową oraz Buds 4 Pro o dokanałowym charakterze. To niewątpliwie urządzenia z segmentu premium.

Jak wynika z nowych doniesień, pierwsze od ponad dekady bezprzewodowe słuchawki nauszne (od momentu premiery Samsung Level On z 2015 r.) mają nazywać się Galaxy Studio. Za przeciekiem stoi informator evowizz, który przedpremierowo zapowiedział prace nad otwartymi Galaxy Buds On.

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Obecnie jednak brakuje szczegółów na temat Galaxy Studio. Możemy jednak spekulować, że propozycja będzie klasyfikowana jako sprzęt z wyższej półki, który ma stanowić bezpośrednią konkurencję dla AirPodsów Max od Apple’a. W urządzeniu oczekujemy zatem najlepszego wykonania. Oby Samsung nie poszedł w kierunku Apple’a i nie postawił wygląd nad wygodę noszenia.

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Jako że będą to bezprzewodowe słuchawki, oczekujemy, że Samsung zastosuje łączność Bluetooth 6.0 lub 6.1 z obsługą kodeków AAC, SBC, SSC UHQ oraz technologii poprawiającej połączenia głosowe. Oczywiście w nowoczesnych słuchawkach bezprzewodowych nie może zabraknąć technologii tłumienia hałasu z otoczenia ANC. To kluczowa opcja, która jest dostępna w dousznych i dokanałowych słuchawkach Samsunga od wielu lat.

Producent prawdopodobnie postawi na adaptacyjne ANC z funkcją wzmacniania dźwięków z otoczenia, aby słyszeć wszystko nawet mimo założonych słuchawek. Urządzenie powinno zaoferować wsparcie Samsung Find oraz asystentów AI, takich jak Gemini. Standardowo całość będzie ładowana przez USB-C.

Kiedy premiera?

Oczekujemy, że Samsung wprowadzi nowe słuchawki Galaxy Studio na początku 2027 r. Prawdopodobnie tuż obok smartfonów z serii Galaxy S27, które również wprowadzą spore zmiany.

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