iPhone nowym liderem u operatorów. Drożyzna dobija taniego Androida

Jak wynika z najnowszego raportu Counterpoint, w drugim kwartale 2026 r. Apple wyprzedził Samsunga i stanął na podium producentów, których telefony są najczęściej sprzedawane przez operatorów komórkowych. Ogólny popyt na telefony w sieciach co prawda spadł, ale nie tak drastycznie jak w klasycznych sklepach.

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Sprzedaż smartfonów w Europie spadła przez drogą pamięć

Sprzedaż nowych smartfonów odbywa się głównie dwoma kanałami: realizowanymi przez klasyczne sklepy z elektroniką oraz operatorów. Od lat proporcja ta wynosi mniej więcej 2:3. W drugim kwartale 2026 r. 64 proc. urządzeń trafiło do klientów z otwartego rynku, a 36 proc. ze sprzedaży operatorskiej.

Układ sił rok do roku niemal się nie zmienił (w Q2 2025 r. było to odpowiednio 65 proc. do 35 proc.), jednak ogólna sprzedaż w obu kanałach zauważalnie spadła. Na otwartym rynku zanotowano spadek o 11 proc., u operatorów o 4 proc., co przełożyło się na łączny spadek sprzedaży smartfonów na Starym Kontynencie o 8 proc. rok do roku.

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fot. Counterpoint

Największym problemem jest tu oczywiście drożejąca pamięć, wynikająca z ogromnego zainteresowania sprzętem do sztucznej inteligencji. Skok cen komponentów uderzył przede wszystkim w tańsze smartfony - producentom przestało się opłacać wypuszczanie budżetowych modeli za kilkaset złotych.

U operatorów spadek nie jest tak duży, ponieważ ci w dużej mierze odpowiadają za sprzedaż telefonów z wyższej półki cenowej, takich jak iPhone’y czy seria Galaxy S.

Apple nowym królem smartfonów u operatorów mobilnych

Dzięki zmianom na rynku Apple stał się nowym liderem producentów smartfonów sprzedawanych przez operatorów. W drugim kwartale 2026 r. Apple miał 37 proc. rynku, gdy Samsung spadł do 34 proc. W ubiegłym roku układ sił wyglądał zupełnie odwrotnie: Apple miał 33 proc., a Samsung był liderem z wynikiem 39 proc.

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Pamiętajmy jednak, że Samsung odpowiada w dużej mierze za sprzedaż bardziej przystępnych cenowo modeli z serii Galaxy A. Jak wynika z danych sprzedaży z polskiego oddziału T-Mobile, w średniej półce dominowały smartfony takie jak Galaxy A16, A36, A56 czy A57. Stryjak z Counterpoint Research przewiduje jednak, że w kolejnych kwartałach udział operatorów w ogólnej sprzedaży smartfonów będzie stopniowo rósł, podczas gdy tradycyjni sprzedawcy detaliczni będą próbowali ratować sytuację promocjami.

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