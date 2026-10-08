iPhone nowym liderem u operatorów. Drożyzna dobija taniego Androida
Operatorzy odpowiadają za znaczącą częśćsprzedaży smartfonów, dodając je do najróżniejszych ofert, takich jak abonamenty komórkowe. Apple coraz częściej staje się głównym wyborem telefonu.
Jak wynika z najnowszego raportu Counterpoint, w drugim kwartale 2026 r. Apple wyprzedził Samsunga i stanął na podium producentów, których telefony są najczęściej sprzedawane przez operatorów komórkowych. Ogólny popyt na telefony w sieciach co prawda spadł, ale nie tak drastycznie jak w klasycznych sklepach.
Sprzedaż smartfonów w Europie spadła przez drogą pamięć
Sprzedaż nowych smartfonów odbywa się głównie dwoma kanałami: realizowanymi przez klasyczne sklepy z elektroniką oraz operatorów. Od lat proporcja ta wynosi mniej więcej 2:3. W drugim kwartale 2026 r. 64 proc. urządzeń trafiło do klientów z otwartego rynku, a 36 proc. ze sprzedaży operatorskiej.
Układ sił rok do roku niemal się nie zmienił (w Q2 2025 r. było to odpowiednio 65 proc. do 35 proc.), jednak ogólna sprzedaż w obu kanałach zauważalnie spadła. Na otwartym rynku zanotowano spadek o 11 proc., u operatorów o 4 proc., co przełożyło się na łączny spadek sprzedaży smartfonów na Starym Kontynencie o 8 proc. rok do roku.
Największym problemem jest tu oczywiście drożejąca pamięć, wynikająca z ogromnego zainteresowania sprzętem do sztucznej inteligencji. Skok cen komponentów uderzył przede wszystkim w tańsze smartfony - producentom przestało się opłacać wypuszczanie budżetowych modeli za kilkaset złotych.
U operatorów spadek nie jest tak duży, ponieważ ci w dużej mierze odpowiadają za sprzedaż telefonów z wyższej półki cenowej, takich jak iPhone’y czy seria Galaxy S.
Apple nowym królem smartfonów u operatorów mobilnych
Dzięki zmianom na rynku Apple stał się nowym liderem producentów smartfonów sprzedawanych przez operatorów. W drugim kwartale 2026 r. Apple miał 37 proc. rynku, gdy Samsung spadł do 34 proc. W ubiegłym roku układ sił wyglądał zupełnie odwrotnie: Apple miał 33 proc., a Samsung był liderem z wynikiem 39 proc.
Pamiętajmy jednak, że Samsung odpowiada w dużej mierze za sprzedaż bardziej przystępnych cenowo modeli z serii Galaxy A. Jak wynika z danych sprzedaży z polskiego oddziału T-Mobile, w średniej półce dominowały smartfony takie jak Galaxy A16, A36, A56 czy A57. Stryjak z Counterpoint Research przewiduje jednak, że w kolejnych kwartałach udział operatorów w ogólnej sprzedaży smartfonów będzie stopniowo rósł, podczas gdy tradycyjni sprzedawcy detaliczni będą próbowali ratować sytuację promocjami.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.