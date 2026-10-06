One UI 9.0 trafia do Polski na Galaxy S25. Bierz Samsunga i aktualizuj

Proces aktualizacji do tegorocznej wersji nakładki systemowej Samsunga rozpoczął się od serii Galaxy S26 pod koniec września, gdy producent ogłosił oficjalne wdrażanie systemu. Teraz przychodzi czas na starsze modele.

Samsung Galaxy S25 z aktualizacją do One UI 9.0 w Polsce

Posiadacze smartfonów z rodziny Galaxy S25 z Polski – takich jak S25, S25+ czy S25 Ultra – mogą pobierać i instalować aktualizację do One UI 9.0. Samsung rozpoczął proces wdrażania oprogramowania w całej Europie i Polska również się załapała.

Jeśli masz zeszłorocznego sztandarowca, polecam sprawdzić ustawienia. W zakładce "Aktualizacja oprogramowania" powinna czekać informacja o możliwości pobrania najnowszej wersji nakładki. Jeśli nie widzisz baneru informującego o nowej wersji, warto kliknąć opcję "Sprawdź aktualizacje". Gdy uaktualnienie jest dostępne, pobieranie rozpocznie się natychmiast.

Podczas pobierania można oczywiście swobodnie korzystać z telefonu. Realizację tego procesu zaleca się, gdy ma się dostęp do sieci Wi-Fi - paczka zajmuje bowiem kilka gigabajtów, a w sieci komórkowej wielu z nas ma wciąż limitowane dane.

Co nowego wprowadza One UI 9.0? To aktualizacja, która nie przynosi rewolucji. Przede wszystkim wprowadza system Android 17 do smartfonów Samsunga. Oprócz tego dodaje nowe funkcja sztucznej inteligencji Galaxy AI, takie jak My FanCam, utrzymująca obiekty w nagraniach wideo w centrum. Wprowadza również nową zakładkę "Gwarancja i ochrona", pokazującą pozostały czas gwarancji, oraz funkcję "Zabezpiecz przed nieautoryzowanym dostępem" po dotknięciu przycisku zasilania.

Aktualizacja zmierza również na Galaxy Z 7

Samsung wydaje również aktualizację One UI 9.0 bazującą na Androidzie 17 dla zeszłorocznych smartfonów z serii Galaxy Z: mowa zatem o Galaxy Z Flip 7, Z Fold 7 oraz Z Flip 7 FE. Oprogramowanie zostało udostępnione globalnie, ale jeszcze nie trafiło na telefony użytkowników z Polski. To najprawdopodobniej kwestia czasu.

W następnych dniach oczekuje się, że aktualizacja trafi na smartfony w Polsce.

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