Chcesz wyłączyć światło, a tam wszystko nowe. Samsung zmienia ważną aplikację

Koreański producent ogłosił, że wprowadza nową wersję karty głównej SmartThings. Ulepszony ekran wyświetla spersonalizowane informacje i elementy sterujące ułatwiające zarządzanie inteligentnym domem. Prawie pół miliarda użytkowników zobaczy różnicę.

Samsung odświeża aplikację SmartThings

Największą nowością aplikacji SmartThings jest funkcja SmartThings Now. To specjalna sekcja pojawiająca się w górnej części strony głównej. Rozwiązanie stawia na personalizację - łączy ważne informacje i sugeruje działania, które można lub warto podjąć.

Sugeruje np. elementy sterujące, aby móc szybko i wygodnie wyłączyć lub włączyć światło czy inne urządzenia inteligentnego domu z poziomu aplikacji. Działa to w różnych sytuacjach. Na przykład telefon wykrywa, że jesteśmy poza domem i zbliżamy się do miejsca zamieszkania. Wtedy aplikacja zasugeruje wcześniejsze włączenie oświetlenia, oczyszczacza powietrza czy uruchomienie robota sprzątającego.

Aplikacja również potrafi wykryć, że np. w domu nie podjęto żadnych działań, takich jak uruchamianie światła czy urządzeń inteligentnego domu. Jeśli w domu jest rodzic w podeszłym wieku chorujący przewlekle, aplikacja wyświetli opcje kontaktu, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.

Zaktualizowane SmartThings po wykonaniu określonej czynności również będzie prosić o utworzenie rutyny, aby móc wykonywać w przyszłości te same czynności. Całość została zaprojektowana w taki sposób, aby użytkownik był prowadzony przez aplikację i nie musiał specjalnie myśleć nad tym, co włączyć, a co nie. Oczywiście w pierwszej kolejności oprogramowanie musi się nauczyć przyzwyczajeń użytkowników - w tym ich wyborów oraz kontekstu.

Jest to możliwe dzięki optymalizacji bazującej na wzorcach użytkowania. SmartThings analizuje aktywność z ostatniego tygodnia, aby sugerować aktualizacje ulubionych funkcji na ekranie głównym. Na przykład jeśli zacznie się jesień i średnia temperatura na zewnątrz zacznie spadać, oprogramowanie może zalecić usunięcie karty klimatyzatora.

Oprócz tego producent postawił na bardziej oszczędne wykorzystanie przestrzeni ekranu głównego. Pozwala zatem zarządzać rozmiarami określonych sekcji, tak aby więcej elementów interfejsu zmieściło się na mniejszej przestrzeni.

Nowością jest możliwość sterowania lokalnego

Czasami jest tak, że w domu czy mieszkaniu zdarzy się awaria internetu. Wtedy cały zaawansowany inteligentny sprzęt staje się bezużyteczny lub trudny do kontrolowania. Niekiedy nie można go nawet włączyć. Dlatego SmartThings wprowadza technologię sterowania lokalnego.

Jeśli urządzenie mobilne i koncentrator SmartThings są podłączone do tej samej sieci WiFi, urządzenie mobilne może komunikować się z koncentratorem, a nie kierować sterowanie przez chmurę. Największą zaletą jest tu możliwość sterowania sprzętem podczas przerwy w dostarczaniu internetu. Rozwiązanie automatycznie przełącza się między sterowaniem lokalnym a tym realizowanym przez chmurę.

Dużą zaletą jest też obsługa Matter 1.6, czyli najnowszego standardu łączności. Aktualizacja wprowadza także obsługę kilku nowych kategorii urządzeń, takich jak systemy nawadniające trawnik.

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