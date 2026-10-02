Samsung zapłaci ci za opinię o lodówce. Zwrot do 4500 zł

Samsung uruchomił promocję cashback obejmującą wybrane urządzenia AGD. W zależności od modelu i liczby kupionych sprzętów można odzyskać od 200 do nawet 4500 zł. Warunkiem jest nie tylko zakup urządzenia, ale również podzielenie się swoją opinią na jego temat.

Cashback wraca do łask

Producenci elektroniki i AGD od lat próbują przekonać klientów do zakupów za pomocą różnych promocji. Czasem są to gratisy, czasem raty 0 proc., a czasem dodatkowe usługi. Cashback jest jednak jednym z tych mechanizmów, które klienci zwykle lubią najbardziej, bo zamiast kolejnego gadżetu czy kuponu otrzymują po prostu realne pieniądze.

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W najnowszej akcji Samsunga właśnie o to chodzi. Kupujący wybrane urządzenia AGD może liczyć na zwrot części wydanej kwoty. Wysokość cashbacku zależy od konkretnego modelu. W przypadku lodówek zwroty sięgają nawet 1200 zł, dla pralek, pralko-suszarek i suszarek przewidziano do 700 zł, dla piekarników do 600 zł, dla zmywarek do 500 zł, a dla płyt indukcyjnych nawet do 800 zł.

To oczywiście nie są kwoty, które całkowicie zmieniają ekonomikę zakupu sprzętu kosztującego kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. Trudno jednak przejść obojętnie obok sytuacji, w której po zakupie wyposażenia kuchni czy pralni na konto wraca kilkaset albo nawet kilka tysięcy złotych.

Im większe zakupy, tym wyższy zwrot

Samsung deklaruje, że można odzyskać nawet 4500 zł. Taki zwrot przewidziano dla osób, które kupią podczas jednej transakcji zestaw sześciu określonych kategorii urządzeń: lodówkę, pralkę lub pralko-suszarkę, suszarkę, piekarnik, zmywarkę oraz płytę indukcyjną. Dodatkowo muszą to być modele przypisane do najwyższych progów cashbacku.

To oznacza, że promocja jest szczególnie atrakcyjna dla osób urządzających nowe mieszkanie lub przeprowadzających kompleksową wymianę sprzętów kuchennych. Kto kupuje pojedynczy produkt ten dostanie zwrot liczony w setkach złotych. Kto wyposaża całe mieszkanie ten może liczyć już na kwotę liczoną w tysiącach.

Nic dziwnego. Producenci AGD od lat starają się sprzedawać urządzenia w ramach jednego ekosystemu. Gdy klient wybiera jedną markę dla całej kuchni i pralni to rośnie szansa, że zostanie z nią na kolejne lata. Promocje tego typu są więc nie tylko zachętą do zakupu, ale także próbą budowania długoterminowej lojalności.

Samsung chce nie tylko sprzedać sprzęt. Chce też dostać opinie

Warunkiem uzyskania zwrotu jest opublikowanie opinii o zakupionym produkcie. Samsung wymaga recenzji liczącej co najmniej 200 znaków. Może ona zostać opublikowana na stronie producenta, u sprzedawcy lub w serwisie porównującym ceny. Co istotne, regulamin wyraźnie wskazuje, że opinia może być zarówno pozytywna, jak i negatywna, o ile wyraża rzeczywiste doświadczenia użytkownika. To detal, który warto odnotować.

Z tego punktu widzenia Samsung kupuje nie tylko zainteresowanie klientów, ale również ogromną bazę treści generowanych przez użytkowników. Setki lub tysiące dodatkowych opinii zwiększają wiarygodność sklepu i poprawiają widoczność produktów w wyszukiwarkach internetowych. Nie jest tajemnicą, że dla wielu osób opinie są dziś ważniejsze od reklam.

Jak skorzystać z promocji?

Zasady nie są szczególnie skomplikowane. Należy kupić objęte promocją urządzenie lub zestaw urządzeń w okresie od 1 października do 30 listopada 2026 r., a następnie opublikować opinię na temat sprzętu. Potem trzeba zgłosić zakup poprzez formularz promocyjny, wykorzystując konto Samsung Account i dołączając wymagane materiały, takie jak dowód zakupu, zdjęcie tabliczki znamionowej oraz potwierdzenie opublikowania opinii. Po pozytywnej weryfikacji zwrot trafia na wskazane konto bankowe. Samsung deklaruje, że nastąpi to w ciągu 28 dni roboczych.

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