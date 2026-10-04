Bateria nadal ssie. 50 twarzy Google Pixela 11 Pro (XL) - recenzja

Mam z Pixelem 11 Pro XL problem, ale zupełnie inny niż ten, do którego przyzwyczaiły nas drogie flagowce. Nie będę narzekać na kiepskie zdjęcia, zamulający interfejs czy marketingowe bajery wciśnięte na siłę do prezentacji. Wprost przeciwnie: to jeden z nielicznych smartfonów, które łapią kontakt z użytkownikiem od pierwszej minuty i nie zmuszają do ciągłego grzebania w opcjach.

Wszystkie przełączniki leżą pod ręką, kadry wychodzą z marszu, a zintegrowane usługi Google realnie odciążają w codziennym biegu. Kłopot w tym, że przy kwocie startującej w Polsce od 6149 zł ciężko machnąć ręką na baterię, która traci procenty w oczach nawet wtedy, gdy sprzęt leży bezczynnie na biurku.

Test baterii Pixel 11 Pro XL. Pojemność 5115 mAh i drenaż w trybie czuwania

Nie będę przedłużał, wydłużał: najsłabszym punktem Pixela 11 Pro XL nie jest throttling, ogólny zapas mocy ani brak kostki ładującej w pudełku. Całą frajdę psuje drenaż akumulatora w trybie spoczynku.

Mamy tu ogniwo o typowej pojemności 5115 mAh i oficjalne deklaracje mówiące o ponad 30 godzinach działania. Ba! Mi Pixel przekazuje, że wytrzyma czasem +2 dni. W teorii brzmi to świetnie, a w trakcie zabieganego, ostrego dnia pracy smartfon rzeczywiście bez trudu dociąga do wieczora.

Schody zaczynają się wtedy, gdy odkładamy go na blat i oczekujemy, że przez parę godzin bezruchu wskaźnik naładowania nie drgnie:

Równe 2 dni na samym czuwaniu to absolutny, nieprzekraczalny sufit,

Mowa o leżeniu odłogiem, a nie o dwóch dobach intensywnego cykania zdjęć, odpalonej nawigacji czy katowania YouTube'a.

Porównując drenaż baterii w trybie czuwania do bezpośredniej konkurencji, Pixel 11 Pro XL wypada zauważalnie gorzej. O ile Samsung Galaxy S26 z nowym układem Exynos oraz iPhone 17 Pro dzięki świetnej optymalizacji iOS potrafią w ciągu nocy stracić zaledwie 4-8 proc. energii, o tyle Pixel potrafi uszczknąć z akumulatora nawet 10-12-15 proc. bez wyraźnego powodu.

Galeria: 2 zdjęcia 12 proc. utraty baterii w 9 godzin. 1 / 2

Pod względem ogólnego czasu pracy na włączonym ekranie (SoT) konkurencja również wypada stabilniej, oferując powtarzalne wyniki bez niespodziewanych spadków wydajności ogniwa.

Najbardziej irytuje zupełna nieprzewidywalność tego zjawiska. Kiedy cisnę smartfon w terenie, spadek energii nie budzi zdziwienia: ekran świeci pełną parą, procesor mieli kolejne ujęcia, modem trzyma transfer 5G, a w tle idzie synchronizacja. Ale nie jest to też ogromny spadek. Ba! Napisałbym, że wtedy jest lepiej, niż u innych konkurentów z podobnymi bateriami.

Trudno jednak przejść do porządku dziennego nad sytuacją, w której kładę telefon przy łóżku przed snem, a rano zastaję stan baterii jak po godzinnym seansie wideo w środku nocy. W panelu zużycia rzadko widać pojedynczego winowajcę.

Szybkie ładowanie i czas pracy na ekranie (SoT) w Pixel 11 Pro XL

Zachowanie Pixela 11 Pro XL potrafi różnić się w zależności od egzemplarza, a branżowe pomiary pokazują spory rozstrzał. Jak sprawdzałem - bo nie jestem setką osób - jedni wyciągają prawie dwie doby spokojnej pracy, inni notują zjazd czasu pracy na włączonym ekranie (SoT) - z około 7 godzin do zaledwie 4 godzin i 45 minut po odpaleniu funkcji Always-On Display.

Taki rozstrzał potwierdza sedno sprawy: ciężko przewidzieć, jak telefon zachowa się w twojej kieszeni.

Topowy telefon za ponad sześć tysięcy nie powinien stawiać użytkownika pod ścianą i wymuszać usuwania połowy funkcji tylko po to, by przetrwać weekend na półce. Ubytek energii w spoczynku boli znacznie bardziej niż krótszy czas pracy pod obciążeniem.

Tutaj Pixel 11 Pro, czyli to samo - ale z mniejszym ekranem i baterią

Gdy aktywnie działam na telefonie, zawsze mogę wpiąć go do portu w aucie, przy stacji do montażu czy podładować z laptopa.

Przed każdym wyjściem pojawia się odruch nerwowego zerkania na pasek stanu, nawet jeśli telefon leżał wcześniej nietknięty.

To też Pixel 11 Pro

Przy weekendowych wypadach wkrada się logistyczna kalkulacja: pakowanie kabli, sprawdzanie naładowania powerbanka i ręczne ubijanie procesów. To nie jest dyskwalifikacja sprzętu, ale taka codzienna irytacja potrafi szybko zepsuć ogólne wrażenie.

Szybkie ładowanie może nieco maskuje ten problem, wszak jest lepiej niż myślicie. Flagowo! Gdy przeciwnikiem jest Samsung z serią Galaxy S.

Przewodowo: producent obiecuje odzyskanie około 75 proc. energii w 30 minut z ładowarką USB-C PPS o mocy minimum 45 W, Realnie 30 minut mi daje ok. 65-70 proc.

Indukcyjnie: magnetyczny standard Pixelsnap (zgodny z Qi2.2) pozwala ładować bezprzewodowo z mocą do 25 W. Z tego korzystam najczęściej.

Frustrację baterią w dużej mierze rekompensuje oprogramowanie. Czysty Android zachwyca wzorową płynnością animacji, brakiem ciężkich nakładek, natrętnych subskrypcji czy gorszych klonów systemowych narzędzi. Prawdziwą kartą przetargową pozostaje spójny ekosystem: automatyczna synchronizacja zdjęć w chmurze, dokumentów, menedżera haseł i Gmaila działa bez zgrzytów. W połączeniu ze słuchawkami Pixel Buds i zegarkiem Pixel Watch tworzy to sumę drobnych wygód, od których niezwykle trudno się odzwyczaić.

Aparat Pixel 11 Pro XL to topka

Zestaw aparatów tworzą: moduł główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 48 Mpix, teleobiektyw 48 Mpix z zoomem 5x oraz przedni 42 Mpix z AF. Prawdziwa siła tkwi jednak w samej filozofii fotografowania: wyjmujesz telefon, naciskasz migawkę i niemal za każdym razem dostajesz plastyczny kadr o naturalnych barwach, może z AI-owym wyostrzeniem i z opanowanym światłem.

Nowy teleobiektyw jest znacznie czulszy na światło, a zakresy 5x i 10x zapewniają w pełni użyteczne, ostre i szczegółowe zdjęcia również w trudniejszych, nocnych warunkach.

Więcej o fotkach w pierwszym teście:

Ekran LTPO 3600 nitów i wydajność procesora Google Tensor G6

Na pochwałę zasługuje też sam wyświetlacz. Zastosowano tu 6,8-calowy panel LTPO OLED z odświeżaniem od 1 do 120 Hz, rozdzielczością 1344 x 2992 px oraz jasnością szczytową dochodzącą do 3600 nitów.

Panel zachowuje świetną czytelność w ostrym słońcu, przewijanie treści płynie gładko, a spora przekątna ułatwia kadrowanie zdjęć, lekturę długich tekstów czy szybki montaż wideo. Gabaryt XL naturalnie przeszkadza przy obsłudze jedną ręką i wypycha kieszeń, ale w tym wypadku rozmiar daje realną przestrzeń do wygodnej pracy.

Pod maską nie obyło się jednak bez kompromisów. Tensor G6 bez zająknięcia napędza system, aparat i funkcje oparte na AI, ale nie przekona nikogo, kto wybiera smartfon na podstawie wykresów wydajności.

W syntetycznych testach jednostka wyraźnie zostaje w tyle za bezpośrednimi rywalami z tej samej półki cenowej. Podczas codziennych zadań telefon wcale nie wydaje się wolny, jednak wydając ponad sześć tysięcy złotych bez trudu znajdziemy konstrukcje oferujące większy zapas mocy pod wymagające gry 3D czy dłuższą pracę bez spadków zegarów.

Ta architektura powstała z myślą o doświadczeniu, a nie o wygrywaniu benchmarków.

Podsumowanie: Czy warto kupić Google Pixel 11 Pro XL?

Google Pixel 11 Pro XL to sprzęt, który budzi uśmiech, ale zmusza do krytyki.

Zachwyca dopracowanym Androidem, świetnym wykorzystaniem potęgi Google’a, pięknym ekranem i jednym z *tych* niezawodnych aparatów na rynku. Nie goni ślepo za cyframi w katalogu, tylko wzorowo radzi sobie z prawdziwymi zadaniami. A nie tymi syntetycznymi. Minus gry.

Jednocześnie ubytek energii w trybie czuwania jest zbyt widoczny, by machnąć na niego ręką. Dwa dni leżenia na biurku jako absolutny rekord to wynik, którego po prostu nie wypada zaakceptować we flagowcu tej klasy.

Gdyby tylko inżynierowie z Mountain View poskromili apetyt procesów tła na baterię, Pixel 11 Pro XL byłby telefonem, który poleca się z czystym sumieniem.

Na ten moment pozostaje smartfonem wybitnym, ale kupowanym z pełną świadomością obecności tej irytującej gwiazdki.

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