Samsung Galaxy S27 Ultra naładuje się szybciej. Zastosuje prosty trik

Samsung w przyszłym roku szykuje duże odświeżenie swojej oferty smartfonów. Na początku 2027 r. zobaczymy bowiem nie trzy, a cztery modele z serii Galaxy S27: S27, S27+, S27 Ultra oraz nowego S27 Pro. Producent ma postawić też na zupełnie nowy wygląd, ale nie zdecyduje się na modny kolor znany z iPhone’a 18 Pro (Max).

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Samsung Galaxy S27 Ultra z szybszym ładowaniem bez zwiększania mocy

Samsung wraz z Galaxy S26 Ultra po raz pierwszy od wielu lat zastosował szybsze ładowanie przewodowe o mocy 60 W. Po sześciu latach zastąpiono dotychczasowe 45 W, stosowane od czasów pierwszego Galaxy S20 Ultra. Nie zmieniono jednak pojemności akumulatora – ten wciąż pozostaje na poziomie 5000 mAh.

W przyszłym roku ma się to zmienić. Wraz z S27 Ultra Samsung ma postawić na akumulator o pojemności ok. 5700 mAh. Byłoby to największe usprawnienie od lat, które jest możliwe dzięki przejściu na technologię akumulatorów węglowo-krzemowych. Takie ogniwa zostały zastosowane wraz z tegorocznymi składakami z serii Galaxy Z Fold 8.

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Z nowych informacji wynika, że S27 Ultra, mimo większego akumulatora, ma ładować się krócej niż S26 Ultra wyposażony w mniejszą baterię. Mowa o różnicy na poziomie kilku procent, która powinna przełożyć się na możliwość naładowania telefonu do pełna o kilka minut szybciej. Samsung nie zastosuje jednak wsparcia dla wyższej mocy ładowania i wciąż pozostanie przy dotychczasowej wartości 60 W.

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Co zatem się zmieni? Samsung dostosuje algorytm ładowania baterii w S27 Ultra w taki sposób, że telefon uzupełni energię z mocą 55-56 W przez dłuższy czas w początkowej fazie. Dzięki temu nie trzeba będzie kupować nowej ładowarki.

Bez modnego koloru i z naprawionym problemem odblasków na obiektywach

Samsung wraz z Galaxy S27 Ultra dostanie nowy wygląd nawiązujący do najnowszych iPhone'ów - z szeroką wyspą aparatów. Jednak w odróżnieniu od Apple’a firma nie zdecyduje się na modny, burgundowy kolor. Zamiast czterech wariantów kolorystycznych zaoferuje pięć: czarny, biały, niebieski, różowy oraz fioletowy. Dzięki temu Samsung zachowa swój własny charakter.

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Oprócz tego wszystkie smartfony z nadchodzącej serii Galaxy S27 mają rozwiązać problem odbić na obiektywach. Zamiast stosować specjalną powłokę na soczewkach, Samsung ma postawić na algorytm sztucznej inteligencji usuwający artefakty i zniekształcenia wynikające z odbić świateł latarni czy słońca. Dzięki temu flary mają zostać niemal całkowicie usunięte.

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Premiera Galaxy S27 powinna odbyć się na początku 2027 r. To będzie prawdziwa odpowiedź na tegoroczne modele iPhone’ów 18 Pro (Max).

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