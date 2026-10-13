Galaxy A57 dostał aktualizację One UI 9.0. Lepiej wejdź w ustawienia

Po tym, jak w ubiegłym tygodniu Samsung wydał uaktualnienie dla sztandarowych modeli z minionych lat, takich jak serie S25, S24 oraz Z7, przychodzi czas na bardziej przystępne cenowo urządzenia. Na pierwszy ogień idzie tegoroczny hit - Galaxy A57.

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Galaxy A57 dostaje aktualizację do One UI 9.0

Samsung Galaxy A57, który startował z One UI 8.5 bazującym na Androidzie 16, doczekał się aktualizacji do One UI 9.0. To najnowsza wersja nakładki, która przede wszystkim wprowadza Androida 17 na smartfony koreańskiego producenta.

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Uaktualnienie jest już dostępne w ustawieniach telefonu użytkowników z Polski oraz innych państw Europy i nosi oznaczenie A576BXXU6BZIE. Aktualizacja wiąże się z potrzebą pobrania paczki plików o rozmiarze ok. 2,3 GB.

Co przynosi aktualizacja?

Przede wszystkim poprawki zabezpieczeń datowane na 5 września 2026 r. Oprócz tego skupia się na trzech kwestiach: stabilności, bezpieczeństwie oraz personalizacji systemu.

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Zdecydowanie największą zmianą, którą dostrzegą użytkownicy, jest odświeżona sekcja szybkiego panelu (ustawień wysuwanych z prawego górnego rogu). W One UI 9.0 rozwiązanie pozwala na dowolne dostosowanie wyglądu i układu dostępnych funkcji. W praktyce oznacza to, że użytkownik nie jest zdany na domyślną wizję producenta - może zwiększać kafelki, zmniejszać ikony suwaków oraz zmieniać ich orientację (z poziomej na pionową) czy nawet całkowicie usuwać funkcje, z których nie korzysta.

Dodano też nowy, ulepszony zegar na ekranie blokady. Jego wygląd automatycznie dostosowuje się do zastosowanego stylu tła. Oprócz tego w ustawieniach dodano również nową sekcję dotyczącą gwarancji urządzenia, zawierającą informacje, takie jak pozostały czas podstawowej ochrony zapewnianej przez producenta.

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Zapomnijcie jednak o funkcjach związanych z AI. Te pozostają zarezerwowane dla sztandarowych Galaxy S oraz Z.

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