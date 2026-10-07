One UI 9 trafia na Galaxy S24. Biegnij aktualizować

Samsung rozszerza dystrybucję One UI 9 na kolejne smartfony. Aktualizacja bazująca na Androidzie 17 trafia właśnie do serii Galaxy S24, a właściciele składanych Galaxy Z Fold7 i Z Flip7 również mogą już sprawdzać dostępność nowego oprogramowania.

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One UI 9 trafia na Galaxy S24

Samsung rozpoczął kolejną fazę aktualizacji swoich flagowych smartfonów. Po serii Galaxy S26 oraz nowszych Galaxy S25 przyszedł czas na Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra. Stabilna wersja One UI 9.0 została udostępniona 6 października, początkowo w Korei Południowej.

Polska również znalazła się już na mapie wdrażania aktualizacji. Posiadacze Galaxy S24 mogą więc sprawdzić, czy nowe oprogramowanie czeka na ich urządzenia. Wystarczy wejść w „Ustawienia”, następnie „Aktualizacja oprogramowania” i wybrać „Pobieranie i instalacja”.

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Aktualizacja do One UI 9

W przypadku osób korzystających wcześniej z wersji beta pakiet jest znacznie mniejszy i ma około 500 MB. Aktualizacja wykonywana bezpośrednio z One UI 8.5 może być natomiast dużo większa - według informacji dotyczących pierwszej fali wdrożenia w przypadku Galaxy S24 mowa o około 3,8 GB.

Galaxy Z Fold7 i Z Flip7 również dostają One UI 9

Nowa wersja systemu nie jest już przeznaczona wyłącznie dla najnowszych Galaxy S26. Samsung wcześniej rozpoczął dystrybucję One UI 9 dla zeszłorocznych składanych modeli Galaxy Z Fold7 i Z Flip7, a także dla serii Galaxy S25. W przypadku tych urządzeń europejskie wdrożenie rozpoczęło się pod koniec września.

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Seria Galaxy S24 dołącza więc do znacznie większej grupy urządzeń Samsunga korzystających z Androida 17. Producent zapowiadał stopniowe rozszerzanie dostępności One UI 9 na kolejne modele, dlatego termin pojawienia się aktualizacji może różnić się między poszczególnymi wariantami telefonu i regionami.

Co nowego w One UI 9?

One UI 9.0 nie jest aktualizacją, która całkowicie zmienia wygląd systemu. Samsung skupił się przede wszystkim na funkcjach Galaxy AI, bezpieczeństwie oraz szeregu mniejszych usprawnień. Jedną z nowości jest My FanCam, które automatycznie śledzi wybrany obiekt lub osobę podczas nagrywania i utrzymuje ją w centrum kadru.

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Aktualizacja przynosi również zmiany w Now Brief, nowe informacje dotyczące gwarancji i ochrony urządzenia oraz kolejne funkcje Galaxy AI. Samsung poprawił także wybrane elementy interfejsu, obsługę DeX i aplikację Samsung Notes.

Najważniejszą zmianą pozostaje jednak sam system operacyjny. One UI 9.0 jest nakładką Samsunga opartą na Androidzie 17, więc właściciele Galaxy S24 otrzymują nie tylko nowe funkcje producenta, ale również zmiany wprowadzone przez Google wraz z nową generacją Androida.

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Jeśli aktualizacja nie pojawi się jeszcze na konkretnym egzemplarzu, warto uzbroić się w cierpliwość. Samsung prowadzi dystrybucję etapami, a dostępność oprogramowania może zależeć od regionu oraz wariantu urządzenia.

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