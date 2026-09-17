Wiem, kiedy dostaniesz One UI 9.0 na swojego Galaxy. Samsung podaje daty

Koreański producent rozpoczął proces udostępniania aktualizacji One UI 9.0 (bazującej na systemie Android 17) w minioną środę, 16 września. Początkowo pakiet trafił do użytkowników na rodzimym rynku producenta, jednak już za kilka dni aktualizacja ruszy w Europie, w tym również w Polsce.

Samsung ujawnia harmonogram udostępnienia One UI 9.0

Tajlandzki oddział Samsunga potwierdził daty premiery nakładki systemowej One UI 9.0 dla rynku globalnego. Oznacza to, że w tym czasie wszyscy użytkownicy - także z Europy i Polski - powinni dostać aktualizację systemu bazującego na Androidzie 17. Firma podzieliła harmonogram na trzy etapy.

Pierwszy zostanie zrealizowany w nadchodzący poniedziałek, 21 września. Wtedy Samsung skupi się na najnowszych smartfonach z serii Galaxy S26 wydanych na początku tego roku z One UI 8.5. Mowa o trzech modelach:

bazowym Galaxy S26,

pośrednim Galaxy S26+,

najlepszym Galaxy S26 Ultra.

Drugi etap zaplanowano na poniedziałek, 28 września. Tydzień po serii najnowszych smartfonów przyjdzie czas na zeszłoroczne propozycje. Mowa zatem o serii Galaxy S25 oraz Z7 wydanej w 2025 r. Wtedy aktualizację do One UI 9.0 otrzymają:

Samsung Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra;

Galaxy S25 FE;

Galaxy S25 Edge;

Galaxy Z Fold 7 / Flip 7 / Flip 7 FE;

Galaxy Z TriFold.

Trzeci etap nie obejmuje konkretnej daty. Samsung podaje jedynie październik. Do końca przyszłego miesiąca aktualizacja ma zostać wprowadzona na kilka serii urządzeń:

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra;

Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra;

Galaxy S23 FE / S24 FE;

Galaxy Z Fold 6 / Z Flip 6;

seria Galaxy Tab 11.

W następnych miesiącach uaktualnienie powinno trafić również na tańsze modele z rodziny Galaxy A, takie jak Galaxy A57, A56 czy A55. Do końca roku wszystkie smartfony Samsunga powinny zostać pomyślnie zaktualizowane do One UI 9.0 bazującego na Androidzie 17. Pozostałe smartfony wydane w tym roku, takie jak Galaxy Z8 czy S26 FE, na nowej wersji systemu od razu po wyjęciu z pudełka.

Potem przyjdzie pora na One UI 9.5

Gdy Samsung uaktualni telefony do One UI 9.0, tuż po premierze serii Galaxy S27 przyjdzie czas na One UI 9.5. Aktualizacja powinna przynieść więcej nowości, ale nie trafi na wszystkie modele, które uaktualniono do One UI 9.0. Mowa na przykład o serii Galaxy S23, dla której październikowe uaktualnienie będzie ostatnim dużym pakietem nowości. Po tym czasie smartfony będą obsługiwane jedynie pod kątem zabezpieczeń.

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