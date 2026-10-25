Świeci pięknie z przodu i od tyłu. Drugiego takiego w Polsce nie ma

Jak co roku jesienne targi Audio Video Show są okazją, by sprawdzić w praktyce największe cacka w ofercie producentów z kategorii RTV, którzy wraz z dystrybutorami przywożą je i wystawiają na swych stoiskach. Wśród tych sprzętów są oczywiście, poza głośnikami za miliony, nowoczesnymi gramofonami i świecącymi niezwykle jasno projektorami, świetne telewizory i to z każdej półki cenowej.

Philips OLED+951 na żywo tylko podczas Audio Video Show 2026

Dla osób, które interesują te topowe sprzęty, najnowsza edycja warszawskiej imprezy to jedyna w swoim rodzaju okazja, aby zobaczyć, jak na żywo wygląda Philips OLED+951. To najnowszy telewizor w ofercie marki z 4-stronnym oświetleniem typu Ambilight, które zamienia dowolną przestrzeń za nim w rozszerzenie ekranu. Ambiscape z kolei synchronizuje go z innym oświetleniem, np. ze swojącą obok lampką, w którą wkręcono odpowiednią inteligentną żarówkę.

Dzięki zamontowanym z tyłu diodom Philips OLED+951 świeci pięknie nie tylko z przodu, ale i z tyłu, no ale nie oszukujmy się - system Ambilight to fajny dodatek, a w telewizorze najważniejsza jest jakość obrazu. W przypadku tego modelu dostępne są dwie matrycy Primary RGB Tandem 2.0 różniące się rozmiarem (65” lub 75”) wykonane w technologii Tandem WOLED z powłoką antyfleksyjną (targi z masą sztucznego oświetlenia to idealne warunki, by sprawdzić ją w praktyce).

Jasność szczytowa to do 4500 nitów, a za przetwarzanie obrazu odpowiada procesor P5 AI Dual Engine 10. generacji. Telewizor spodoba się przy tym graczom za sprawą odświeżania z częstotliwością do 165 Hz oraz obsługi technologii takich jak Dolby Vision 2 Max, Dolby Atmos, VRR, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync i ALLM. Mamy do tego do dyspozycji cztery złącza HDMI 2.1, głośniki 2.2 o mocy 70 W. System operacyjny TitanOS obsługuje z kolei AirPlay i Matter.

Oprócz tego na stoisku marki Philips mogliśmy sprawdzić w praktyce również inne modele telewizorów, w tym z serii 911 oraz 9001. Przed tym ostatnim ustawiono fotel z kierownicą i pedałami, a osoby odwiedzające targi Audio Video Show 2026 mogły w nim zasiąść, by zagrać w grę wyścigową i poczuć się za sprawą tego sprzętu tak, jakby przeteleportowały się na tor. Za sprawą wysokiej płynności obrazu i niskich opóźnień robi to niesamowite wrażenie.

Audio Video Show 2026 - co jeszcze trzeba wiedzieć?

Wystawę zorganizowano w trzech lokalizacjach w Warszawie (na stadionie PGE Narodowy oraz w hotelach Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip). Trwa od piątku 23 października do niedzieli 25 października 2026 r. Setki wystawców prezentuje swoje produkty na powierzchni blisko 2 tys. m ² , a to nie koniec atrakcji.

Gorąco zachęcamy, by targi odwiedzić osobiście, jeśli macie taką możliwość, a informacje o dojeździe, parkingu i cenie biletów znajdziecie TUTAJ. Jeśli jednak nie dacie rady na nie dotrzeć, to Spider’s Web objął ponownie wystawę Audio Video Show patronatem medialnym. Z kolei naszą relację z AVS2026 znajdziesz TU.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.