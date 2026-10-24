Nie kupuj kina w worku. Topowe projektory sprawdzisz na stadionie
Myślisz o zakupie topowego projektora? Zanim go zamówisz, przyjrzyj się mu na żywo. Świetną okazją są ku temu trwające właśnie targi Audio Video Show 2026.
Przez cały obecny weekend stadion PGE Narodowy jest miejscem, do którego fani świetnego obrazu i nieskazitelnego dźwięku powinni się udać. To on jest jedną z trzech lokalizacji na terenie Warszawy, gdzie odbywają się obecnie targi Audio Video Show 2026. Prezentowany jest tam sprzęt z kategorii RTV ze wszystkich półek cenowych: od zestawów za miliony po słuchawki dla każdego.
Wydarzenie jest świetną okazją, aby odsłuchać i zobaczyć na żywo urządzenia, nad których zakupem się zastanawiamy i to niezależnie od tego, o jakiej podkategorii RTV myślimy. Dobrym pomysłem jest udać się na nie, gdy planujemy zakup projektora, gdyż w jednej z sal można porównać kilka modeli od trzech różnych firm, które na rzutnikach zjadły już zęby.
Sony, Benq czy Leica? Sprawdź je na żywo
Jedna zaciemniona sala, trzech producentów stające w szranki - to idealne warunki do tego, aby sprawdzić na żywo, który produkt leży nam najbardziej. Przed wejściem do sali możemy zapoznać się z rozpiską, o której godzinie będzie można zobaczyć dane modele w akcji - ale jeśli nie ma tłoku, można spróbować poprosić obsługę o to, by włączyła ten, na którym najbardziej nam zależy. A jakie modele projektorów są dostępne podczas Audio Video Show 2026 w tej sali?
- Sony Bravia Projector 9 (do 3400 lumenów);
- Sony Bravia Projector 9 (do 2700 lumenów);
- Benq W5800 (do 2600 lumenów);
- Benq W4100i (do 3200 lumenów);
- Leica Cineplay (do 3000 lumenów);
- Leica Cine Compact 1 (do 1700 lumenów).
Obraz, który generują te sprzęty, zajmuje całą ścianę, a za nagłośnienie odpowiada system Aurera Home Cinema. Wizyta w tej sali to tym samym świetna okazja, aby go odsłuchać.
Inne projektory na AVS 2026
Oczywiście firmy takie jak Sony, BENQ i Leica nie są jedynymi, jakie prezentują swoje projektory podczas targów Audio Video Show 2026. Mój kolega Maciek Gajewski zachwycał się już modelem Hisense XR10, a ja pierwszego dnia imprezy trafiłem na stoisko firmy Epson, gdzie miałem okazję sprawdzić prawdziwego potwora o nazwie kodowej EH-QL7000W.
Ten model to projektor krótkiego rzutu wyglądający trochę jak słoń z trąbką (tj. wymiennym obiektywem), tudzież statek kosmiczny z dużym działem - laserowym, oczywiście. Generuje obraz 4K o wielkości do 1000” o jasności aż 10 tys. lumenów. Epson EH-QL7000W oferuje przy tym technologie, których potrzebują gracze: tryb 4K@120 Hz wraz z obsługą HDR 10.
Audio Video Show 2026 - co jeszcze trzeba wiedzieć?
Wystawę zorganizowano w trzech lokalizacjach w Warszawie (na stadionie PGE Narodowy oraz w hotelach Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip). Trwa od piątku 23 października do niedzieli 25 października 2026 r. Setki wystawców prezentuje swoje produkty na powierzchni blisko 2 tys. m^2, a to nie koniec atrakcji.
Gorąco zachęcamy, by targi odwiedzić osobiście, jeśli macie taką możliwość, a informacje o dojeździe, parkingu i cenie biletów znajdziecie TUTAJ. Jeśli jednak nie dacie rady na nie dotrzeć, to Spider’s Web objął ponownie wystawę Audio Video Show patronatem medialnym. Z kolei naszą relację z AVS2026 znajdziesz TU.
Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.