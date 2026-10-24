Nie kupuj kina w worku. Topowe projektory sprawdzisz na stadionie

Przez cały obecny weekend stadion PGE Narodowy jest miejscem, do którego fani świetnego obrazu i nieskazitelnego dźwięku powinni się udać. To on jest jedną z trzech lokalizacji na terenie Warszawy, gdzie odbywają się obecnie targi Audio Video Show 2026. Prezentowany jest tam sprzęt z kategorii RTV ze wszystkich półek cenowych: od zestawów za miliony po słuchawki dla każdego.

Wydarzenie jest świetną okazją, aby odsłuchać i zobaczyć na żywo urządzenia, nad których zakupem się zastanawiamy i to niezależnie od tego, o jakiej podkategorii RTV myślimy. Dobrym pomysłem jest udać się na nie, gdy planujemy zakup projektora, gdyż w jednej z sal można porównać kilka modeli od trzech różnych firm, które na rzutnikach zjadły już zęby.

Sony, Benq czy Leica? Sprawdź je na żywo

Jedna zaciemniona sala, trzech producentów stające w szranki - to idealne warunki do tego, aby sprawdzić na żywo, który produkt leży nam najbardziej. Przed wejściem do sali możemy zapoznać się z rozpiską, o której godzinie będzie można zobaczyć dane modele w akcji - ale jeśli nie ma tłoku, można spróbować poprosić obsługę o to, by włączyła ten, na którym najbardziej nam zależy. A jakie modele projektorów są dostępne podczas Audio Video Show 2026 w tej sali?

Sony Bravia Projector 9 (do 3400 lumenów);

Sony Bravia Projector 9 (do 2700 lumenów);

Benq W5800 (do 2600 lumenów);

Benq W4100i (do 3200 lumenów);

Leica Cineplay (do 3000 lumenów);

Leica Cine Compact 1 (do 1700 lumenów).

Obraz, który generują te sprzęty, zajmuje całą ścianę, a za nagłośnienie odpowiada system Aurera Home Cinema. Wizyta w tej sali to tym samym świetna okazja, aby go odsłuchać.

Inne projektory na AVS 2026

Oczywiście firmy takie jak Sony, BENQ i Leica nie są jedynymi, jakie prezentują swoje projektory podczas targów Audio Video Show 2026. Mój kolega Maciek Gajewski zachwycał się już modelem Hisense XR10, a ja pierwszego dnia imprezy trafiłem na stoisko firmy Epson, gdzie miałem okazję sprawdzić prawdziwego potwora o nazwie kodowej EH-QL7000W.

Ten model to projektor krótkiego rzutu wyglądający trochę jak słoń z trąbką (tj. wymiennym obiektywem), tudzież statek kosmiczny z dużym działem - laserowym, oczywiście. Generuje obraz 4K o wielkości do 1000” o jasności aż 10 tys. lumenów. Epson EH-QL7000W oferuje przy tym technologie, których potrzebują gracze: tryb 4K@120 Hz wraz z obsługą HDR 10.

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Audio Video Show 2026 - co jeszcze trzeba wiedzieć?

Wystawę zorganizowano w trzech lokalizacjach w Warszawie (na stadionie PGE Narodowy oraz w hotelach Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip). Trwa od piątku 23 października do niedzieli 25 października 2026 r. Setki wystawców prezentuje swoje produkty na powierzchni blisko 2 tys. m^2, a to nie koniec atrakcji.

Gorąco zachęcamy, by targi odwiedzić osobiście, jeśli macie taką możliwość, a informacje o dojeździe, parkingu i cenie biletów znajdziecie TUTAJ. Jeśli jednak nie dacie rady na nie dotrzeć, to Spider’s Web objął ponownie wystawę Audio Video Show patronatem medialnym. Z kolei naszą relację z AVS2026 znajdziesz TU.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.