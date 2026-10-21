Audio Video Show 2026. Zobaczysz tv na całą ścianę i posłuchasz muzyki kosmicznej jakości

Przez lata Audio Video Show wypracowało sobie reputację imprezy, na której można zobaczyć absolutne szczyty technologicznych możliwości branży audio i wideo. To miejsce, gdzie obok słuchawek za kilkaset złotych stoją systemy kosztujące miliony, a odwiedzający mogą w ciągu jednego dnia przejść drogę od budżetowego kina domowego do konstrukcji, których ceny brzmią jak błąd w arkuszu kalkulacyjnym.

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Tegoroczna, 28. edycja wydarzenia ma być wyjątkowo duża. Organizatorzy zapowiadają obecność 262 wystawców reprezentujących niemal 700 marek. W sumie odwiedzający będą mogli zajrzeć do 196 sal prezentacyjnych rozmieszczonych pomiędzy PGE Narodowym, hotelem Radisson Blu Sobieski i hotelem Golden Tulip. Wszystko to w ciągu trzech dni, od 23 do 25 października.

Jak brzmi 10 mln zł?

Wilson Audio Autobiography

Jedną z największych atrakcji całego wydarzenia może okazać się prezentacja nowych kolumn Wilson Audio Autobiography. Sam fakt premiery produktu tej marki zazwyczaj przyciąga uwagę audiofilów z całego świata, ale tym razem organizatorzy podgrzewają atmosferę czymś więcej niż tylko debiutem nowego modelu.

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System prezentowany na wystawie ma być wart około 10 mln zł. W jego skład oprócz nowych kolumn Wilson Audio wejdzie między innymi odtwarzacz cyfrowy dCS Varèse oraz elektronika Ubiq Audio Lab. Co ciekawe, ma to być pierwsza na świecie publiczna prezentacja tych kolumn działających w kompletnym systemie podczas wystawy hi-fi.

Oczywiście nie oznacza to, że przeciętny odwiedzający po wyjściu z sali zacznie odkładać pieniądze na podobny zestaw. Tego typu prezentacje pełnią jednak inną funkcję. Są pokazem tego, gdzie obecnie znajdują się granice technologii audio i jak producenci wyobrażają sobie absolutny high-end.

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Hisense pokaże projektor z obrazem większym niż niejedno mieszkanie

Równolegle uwagę wielu zwiedzających przyciągnie Hisense. Producent zapowiedział prezentację laserowego projektora 4K XR10, który według specyfikacji potrafi wyświetlić obraz o przekątnej sięgającej 300 cali i osiągać jasność 6000 lumenów ANSI.

Hisense XR10

W świecie projektorów liczby tego typu robią coraz większe wrażenie nie dlatego, że są rekordowe, lecz dlatego, że zaczynają zbliżać urządzenia projekcyjne do wygody znanej z nowoczesnych telewizorów. Jeszcze kilka lat temu ogromny obraz oznaczał zwykle szereg kompromisów związanych z jasnością, kontrastem czy koniecznością niemal całkowitego zaciemniania pomieszczenia.

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Dziś producenci coraz odważniej atakują segment premium i próbują przekonać klientów, że sala kinowa może zmieścić się w salonie.

JBL wraca z legendą

Dla wielu fanów klasycznego hi-fi równie ważna może okazać się premiera nowych JBL Summit Everest. Nazwa Everest nie jest przypadkowa. To jedna z najbardziej kultowych serii w historii amerykańskiej marki, obecna na rynku od ponad czterech dekad.

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JBL Summit Everest

Audio Video Show 2026 będzie pierwszą okazją, by usłyszeć nowe Summit Everest w Polsce. Towarzyszyć im będzie również nowa seria elektroniki Mark Levinson 600, która także zadebiutuje na naszym rynku.

10 tys. nitów od TCL-a brzmi wręcz niewiarygodnie. Za to Philips przywozi telewizor, którego praktycznie nie da się zobaczyć nigdzie indziej

Jeżeli jednak ktoś bardziej interesuje się obrazem niż dźwiękiem, powinien skierować się do strefy TCL. Producent zapowiedział pokaz modelu 98X11L, który osiąga szczytową jasność HDR wynoszącą nawet 10 tys. nitów. Dodatkowo telewizor ma dysponować ponad 20 tys. stref lokalnego wygaszania w technologii Mini LED. Za dźwięk odpowiadać będzie Bang & Olufsen.

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Liczba 10 tys. nitów jest szczególnie interesująca, ponieważ od kilku lat trwa prawdziwy wyścig producentów telewizorów o coraz wyższą jasność HDR. W praktyce nawet najlepsze filmy i seriale bardzo rzadko wykorzystują tak ekstremalne poziomy luminancji, ale tego typu konstrukcje pokazują kierunek rozwoju całej branży. Jeszcze kilka lat temu przekroczenie 1000 nitów było powodem do dumy. Dziś niektórzy producenci próbują przeskoczyć wartość dziesięciokrotnie wyższą.

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Ciekawie zapowiada się również prezentacja Philipsa. Na wystawie ma pojawić się OLED+951, czyli sztandarowy model producenta wyposażony w procesor P5 AI Dual Engine oraz czterostronny system Ambilight. Będzie to jedyny egzemplarz tego modelu dostępny obecnie w Polsce.

Audio Video Show to nie tylko sprzęt

Choć łatwo skupić się wyłącznie na ekranach, kolumnach i wzmacniaczach, organizatorzy mocno podkreślają również część muzyczną wydarzenia. Jednym z najgłośniejszych punktów programu będzie premierowa prezentacja albumu „Nigredo” Katarzyny Nosowskiej podczas spotkania prowadzonego przez Piotra Metza. Tego samego dnia zaplanowano również prezentację archiwalnych nagrań Voo Voo z albumu „1986”, które przedstawi Wojciech Waglewski.

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Na liście gości znaleźli się również między innymi Zbigniew Hołdys, Mieczysław Szcześniak, Hania Derej, Dorota Piotrowska, Baasch, Natalia Muianga i Kuba Karaś. Łącznie organizatorzy zapowiadają ponad 50 spotkań z artystami.

Interesująco wygląda także projekt „Chopin Residue - Immersive Edition”, przygotowany przez Mariusza Szypurę we współpracy m.in. z Lee Ranaldo z Sonic Youth i Adrianem Utleyem z Portishead. Podczas wystawy będzie można posłuchać materiału w wersji Dolby Atmos.

Najbardziej przydatna część wystawy może kosztować dokładnie zero złotych

Paradoksalnie jedną z najbardziej wartościowych atrakcji dla przeciętnego użytkownika mogą okazać się nie premiery sprzętu za setki tysięcy złotych, lecz seminaria poświęcone akustyce pomieszczeń. To temat często pomijany przez osoby kompletujące domowe systemy audio. Tymczasem źle ustawione kolumny lub problematyczna akustyka pokoju potrafią zniszczyć efekt nawet najdroższego zestawu.

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Podczas prezentacji eksperci mają tłumaczyć między innymi, dlaczego bas dudni, jak prawidłowo ustawić głośniki, jak wykonywać pomiary pomieszczenia i jak pogodzić dobrą akustykę z normalnym wystrojem mieszkania. Pojawić się mają również pokazy monitorów Genelec prezentujące kalibrację systemu audio w praktyce. To właśnie tego typu wiedza często daje większe korzyści niż wymiana wzmacniacza na model dwa razy droższy.

Audio Video Show pozostaje zjawiskiem na skalę światową

Najciekawsze w całej historii Audio Video Show jest jednak to, że wydarzenie od dawna przestało być lokalnym zlotem pasjonatów. Organizatorzy przypominają, że warszawska impreza jest obecnie drugą największą wystawą sprzętu audio i wideo na świecie.

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Takie wydarzenia przypominają o jednej ważnej rzeczy: sprzętu audio i wideo nie da się w pełni ocenić przez ekran. Dlatego niezależnie od tego, czy ktoś chce posłuchać systemu za 10 mln zł, zobaczyć telewizor o deklarowanej jasności 10 tys. nitów, czy po prostu sprawdzić kilkadziesiąt par słuchawek przed zakupem, Audio Video Show 2026 zapowiada się na jedno z najciekawszych technologicznych wydarzeń tej jesieni. A to akurat nie jest marketingowa przesada.

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