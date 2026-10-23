Audio Video Show 2026 - to już dziś. Nosowska, Hołdys i Chopin bez fortepianu

Audio Video Show to cykliczna impreza, która odbywa się co roku jesienią w Warszawie. Przez trzy dni, w trzech lokalizacjach, goście mogą zapoznać się z topowym sprzętem RTV: od zajmujących pół pokoju zestawów audio za miliony złotych, przez telewizory, gramofony i soundbary z każdej półki cenowej, aż po słuchawki na każdą kieszeń. To jednak nie koniec.

Kogo można spotkać na Audio Video Show 2026?

Targi organizowane po raz 28. są wyjątkową okazją, by spotkać się z prominentnymi przedstawicielami branży RTV oraz masą osobistości ze świata muzyki i filmu. Podczas tegorocznej edycji, jak zawsze, odbywać się będą liczne prezentacje. W harmonogramie, który obejmie ponad 50 spotkań z artystami oraz specjalistami od dźwięku, możemy znaleźć takie pozycje jak:

Katarzyna Nosowska świętuje trzy dekady kariery, piątek, 13:00 (PGE Narodowy, Studio TV2 / poziom 1)

To właśnie podczas Audio Video Show 2026 słynna artystka będzie celebrować 30 lat swojej solowej twórczości. Z tej okazji odbędzie się premierowa prezentacja albumu „Nigredo”. Składa się na niego dwanaście nowych utworów przygotowanych z Pawłem Krawczykiem, Michałem „Foxem” Królem, Andrzejem Smolikiem i Marcinem Macukiem.

Anne Bisson zaśpiewa na żywo, Piątek 16:00 (PGE Narodowy, Londyn C / poziom 2)

Pianistka, wokalistka i autorka piosenek będąca również gwiazdą telewizji zaśpiewa w Warszawie na żywo. Obecnie prowadzi trio jazzowe i kieruje własną wytwórnią płytową, a jej 7 płyt wydanych na przestrzeni ostatnich 13 lat cieszy się niesłabnącą popularnością w ponad 25 krajach na całym świecie. Dla gości Audio Video Show 2026 będzie to niepowtarzalna okazja do tego, aby usłyszeć kilka utworów z jej bogatego dorobku przy akompaniamencie muzyki z płyty winylowej.

Wojciech Waglewski i wielki powrót albumu „1986”, Piątek 16:30 (PGE Narodowy, SkyBox 141 / poziom 1)

Targi zorganizowane w stolicy będą również świetną okazją do tego, by odsłuchać pierwsze studyjne nagrania „Voo Voo” z 1986 r. Udało się je odnaleźć w archiwum Polskiego Radia, a teraz prezentowane są podczas Audio Video Show 2026 szerszej publiczności. Osiem utworów dokumentuje skład z Wojciechem Waglewskim, Mateuszem Pospieszalskim, Janem Pospieszalskim i Andrzejem Ryszką.

Zbigniew Hołdys w rozmowie z Juliuszem Kaszyńskim o albumie z muzyką koncertową grupy Perfect, Sobota, 12:00 (PGE Narodowy, sala Warszawa A / poziom 2)

Współtwórca repertuaru i dawny lider Perfectu spotka się podczas Audio Video Show 2026 z Juliuszem Kaszyńskim, dyrektorem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Oprócz możliwości posłuchania rozmowy, w której weźmie udział Zbigniew Hołdys, będziemy mieli okazję odsłuchać muzykę koncertową grupy. To świetna okazja, by przypomnieć sobie piosenki, które stały się już częścią kanonu polskiego rocka.

„Chopin Residue - Immersive Edition”, Sobota 15:30 (PGE Narodowy, sala SMC - Hisense/ poziom -1)

Międzynarodowy i interdyscyplinarny projekt Mariusza Szypury, czyli Chopin Residue, w sposób prosty, aczkolwiek radykalny, odczytuje na nowo muzykę Fryderyka Chopina. Punktem wyjścia jest usunięcie fortepianu, instrumentu najsilniej kojarzonego z artystą, a pozostający harmoniczny cień, czyli „residue", staje się wtedy partyturą. Podczas spotkania, które poprowadzi Piotr Metz, będzie można posłuchać immersyjnej wersji albumu z płyty Blu-ray Pure Audio, w formacie Dolby Atmos 11.1.6. O kulisach powstania projektu i pracy nad dźwiękiem przestrzennym opowiedzą Mariusz Szypura i Jacek Gawłowski.

Kuba Karaś o najnowszej płycie „Miłość to nie wojna” w rozmowie z Marcinem Cichońskim, Niedziela, 15:00 (PGE Narodowy, SkyBox 141 / poziom 1)

Podczas targów odbędzie się również spotkanie, na którym pojawi się Kuba Karaś, czyli współtwórca The Dumplings oraz KARAŚ/ROGUCKI. Na miejscu przeprowadzi rozmowę z Marcinem Cichońskim dotyczącą otwierania się producenta współpracującego z Dawidem Podsiadłą, Anitą Lipnicką, Reni Jusis i Tymkiem na działalność solową. Audio Video Show 2026 to świetna okazja, by dowiedzieć się nieco więcej na temat albumu „Miłość to nie wojna” oraz posłuchać o jego doświadczeniach zespołowych i producenckich.

Prelekcje na Audio Video Show - pełny harmonogram

Wspomniane wyżej punkty programu to tylko wybrane ze spotkań, jakie zostaną zorganizowane w najbliższy weekend. Na miejscu pojawią się również Hania Derej, Dorota Piotrowska, Baasch i Natalia Muianga. Z pełnym harmonogramem prelekcji, wykładów i sesji odsłuchowych można zapoznać się na odpowiedniej podstronie witryny internetowej organizatora, czyli audioshow.pl.

Oprócz tego w hotelu Radisson Blu Sobieski można brać udział w seminariach. Audio Video Show 2026 to dzięki temu idealne miejsce, by dowiedzieć się, dlaczego bas dudni oraz jak ustawić kolumny i jak pogodzić dobry dźwięk z wystrojem wnętrza. Prelekcje obejmą pomiary i adaptację pomieszczeń, a proces kalibracji na żywo obejrzymy na monitorach Genelec.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o Audio Video Show 2026?

Audio Video Show 2026, czyli wydarzenie, które objęliśmy patronatem medialnym, już wystartowało, a wstęp na wystawę będzie możliwy aż do niedzieli. Więcej informacji na temat tego, jakich hitów sprzętowych można się tam spodziewać i kogo spotkacie na miejscu, znajdziesz tutaj:

A jak dostać się do każdej z trzech lokalizacji, w ramach których wystawcy zorganizowali swoje stoiska, a prelegenci organizują swoje spotkania? Wszystkie niezbędne informacje na temat Audio Video Show 2026, w tym dotyczące dojazdu, parkingów oraz ceny biletów i karnetów znajdziesz tutaj:

Gorąco zachęcam, aby pojawić się na miejscu, bo sam tę wystawę odwiedzam od lat, a za każdym razem znajduję na niej coś nowego i ciekawego. Przygotowaliśmy też specjalną podstronę naszego serwisu, na której przez cały weekend będą pojawiać się nasze materiały, w których będziemy relacjonować Audio Video Show 2026.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.