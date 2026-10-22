Audio Video Show 2026. Wszystko w jednym miejscu: dojazd, parking i bilety

Audio Video Show to organizowane co roku targi, podczas których firmy z całego świata prezentują w Warszawie swoje produkty z kategorii RTV: telewizory, soundbary, gramofony, głośniki, słuchawki i nie tylko. Lada moment odbędzie się edycja tej imprezy, która jest przy tym drugim co do wielkości tego typu wydarzeniem na Starym Kontynencie.

Podobnie jak w poprzednich latach, także i w tym roku Spider’s Web objęło Audio Video Show patronatem medialnym. Na specjalnej podstronie naszego serwisu możecie zapoznać się już teraz z naszymi relacjami z poprzednich edycji tego wydarzenia, a w najbliższy weekend będziemy na niej publikować materiały o nowościach z tegorocznej.

Tak było na Audio Video Show 2025 rok temu:

Gorąco zachęcamy również do tego, abyście odwiedzili tegoroczne targi Audio Video Show 2026samodzielnie, jeśli tylko mieszkacie w stolicy lub macie możliwość udania się do niej w najbliższy weekend. Dla wszystkich osób, które planują pojawić się na miejscu, zebraliśmy najważniejsze informacje w jednym miejscu.

Kiedy odbywają się targi Audio Video Show 2026?

Impreza potrwa trzy dni. Rozpocznie się w najbliższy piątek 23 października oraz zakończy w niedzielę 25 października 2026 r. Godziny otwarcia targów prezentują się w ramach obecnej edycji następująco:

piątek, 23 października 2026 r. , 12:00 - 20:00;

, 12:00 - 20:00; sobota, 24 października 2026 r. , 10:00 - 20:00;

, 10:00 - 20:00; niedziela, 25 października 2026 r., 10:00 - 17:00.

Gdzie odbywają się targi Audio Video Show 2026?

Łącznie dla 262 wystawców przygotowano 196 sal oraz ok. 2 tys. m² ekspozycji rozlokowanych w trzech miejscach na terenie Warszawy. Są nimi:

stadion PGE Narodowy (al. Poniatowskiego 1, Warszawa);

(al. Poniatowskiego 1, Warszawa); hotel Radisson Blu Sobieski (pl. Artura Zawiszy 1, Warszawa);

(pl. Artura Zawiszy 1, Warszawa); hotel Golden Tulip (ul. Towarowa 2, Warszawa).

Audio Video Show 2026 odbywa się w Warszawie po obu stronach Wisły

Jak dojechać na Audio Video Show 2026?

Na stadion dotrzecie bez problemu samochodem. Kierować należy się na rondo Waszyngtona. Z kolei aby dojechać do obu hoteli, należy udać się w stronę pl. Zawiszy w Warszawie. Budynki ulokowane są po jego przeciwległych stronach. Auto we wszystkich lokalizacjach da się oczywiście wygodnie zaparkować.

Do wszystkich tych miejsc można dostać się również wygodnie komunikacją miejską, czyli autobusem i tramwajem, a dodatkowo na stadion PGE Narodowy dojedziecie również metrem i pociągiem. Aktualne wskazówki dojazdu można znaleźć w aplikacjach JakDojadę albo w Google Maps.

Aby dotrzeć ze stadionu do hoteli autem, należy wjechać na most Poniatowskiego, a potem jechać al. Jerozolimskimi na zachód (trasą można poruszać się też w odwrotnym kierunku). Kursuje też bezpłatny bus pomiędzy hotelem Radisson Blu Sobieski i brama nr 5 przy PGE Narodowym; odjazdy co 30 min.

Audio Video Show 2026 i trzy lokalizacje na terenie Warszawy

Gdzie jest parking podczas Audio Video Show 2026?

Goście, którzy chcą odwiedzić z kolei dowolny z hoteli, a poruszają się samochodem, mogą skorzystać z dwóch parkingów podziemnych. Na ten przy Radisson Blu Sobieski autem wjeżdża się od strony ul. Tarczyńskiej, a kierowcy udający się do Golden Tulip powinni przyjeżdżać od strony ul. Towarowej.

Na zmotoryzowanych gości, którzy odwiedzają stadion PGE Narodowy, czeka bezpłatny parking naziemny na jego błoniach (od strony stacji PKP Stadion oraz przed bramą nr 1). Można zdecydować się również na płatny parking podziemny z wjazdem od strony Wisły (ul. Wybrzeże Szczecińskie).

Wejście na Audio Video Show 2026 (stadion PGE Narodowy)

Ile kosztuje bilet na Audio Video Show 2026?

Aby wejść na Audio Video Show 2026, trzeba kupić wejściówkę. Cena biletu na jeden dzień to 60 zł. Można kupić też trzydniowy karnet za 90 zł obowiązujący od piątku do niedzieli. Młodzież do lat 16 oraz osoby z niepełnosprawnościami wraz z jednym opiekunem nie muszą przy tym płacić za wstęp.

Dostępny jest też bilet branżowy, czyli tzw. trade ticket za 100 zł na 1 dzień. Ta oferta kierowana jest do profesjonalistów, przedsiębiorców, wystawców oraz wszelkich innych osób zawodowo związanych z branżą audio-wideo. W ramach wejściówki dostają oni imienny identyfikator TRADE.

Jednodniowe opaski, które dostajemy na miejscu, upoważniają do wstępu na teren całej wystawy, czyli do wszystkich trzech lokalizacji. W cenę biletu i karnetu wliczony jest też drukowany przewodnik po wystawie. Wejściówki kupisz online na stronie audioshow.pl i w kasie na miejscu (gotówką lub kartą).

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