Głośniki za miliony, co ważą ćwierć tony. Dla nich idź na stadion
Zastanawiasz się, jak gra na żywo sprzęt audio nie za tysiące, tylko za miliony złotych? Możesz to sprawdzić samemu na PGE Narodowym, a raz do roku sam tak robię.
Rok w rok stadion PGE Narodowy oraz dwa warszawskie hotele na Ochocie stają się centrum świata dla wszelkiej maści fanów dobrego brzmienia i świetnego obrazu. To właśnie tam setki producentów prezentuje w ten weekend podczas Audio Video Show 2026 na dwóch tysiącach metrów kwadratowych swoje sprzęty z kategorii RTV z każdej półki cenowej.
Sam na tej wystawię szukam zawsze zarówno sprzętów, które są w moim zasięgu, bo mogę sprawdzić je na żywo przed podjęciem decyzji o zakupie, jak i takich ważących setki kilogramów, na które mogą pozwolić sobie tylko milionerzy lub wręcz multimilionerzy. W tym roku również nie zabrakło niezwykłych eksponatów tego typu. Moją uwagę przykuły następujące zestawy i kolumny.
AudioNostrum Saturn
To wysokoskuteczne kolumny głośnikowe z serii Reference. W ich przypadku wykorzystywany jest autorski system ODS. Za jakość średnich tonów w AudioNostrum Saturn odpowiada tutaj lekki papierowy przetwornik. Uzupełniają go woofery z włókna węglowego. Ten topowy sprzęt prezentowany jest wraz z również topową lampową elektroniką japońskiego Kondo, w skład której wchodzą monobloki Kagura oraz referencyjny przedwzmacniacz G-1000.
Kharma Enigma Veyron 4D-C
Inną ciekawą konstrukcją jest ta, którą na Audio Video Show 2026 wprost z Holandii przywiozła Kharma. Enigma Veyron 4D-C to najnowsza odsłona systemu audio wykorzystującego diamentowe przetworniki w połączeniu z nową generacją autorskich głośników typu C. Podłączone są one do monobloków Aries Cerat Ianus Geminae, dwuczęściowego przedwzmacniacz Ianus Ageto, phono Talos Signature oraz gramofonu J.Sikora Reference.
Magico S5
Inną ciekawą propozycją jest najnowsze Magico S5. Głośniki z tego zestawu łączą masywne aluminiowe obudowy z berylową kopułką wysokotonową, którą pokryto diamentem. Do tego dochodzą przetworniki Nano-Tec ósmej generacji. Prezentowane są wraz ze wzmacniaczem Pilium Achilles i przedwzmacniaczem Pilium Alexander. Za źródła cyfrowe odpowiada w tym przypadku z kolei streamer Pink Faun 2.16 ultra oraz MSB Palisade DAC, który zalicza właśnie debiut w naszym kraju.
YG Acoustics Ultimate Titan
W innej z sal na PGE Narodowym prezentowany był amerykański system audio kosztujący 8 mln zł, czyli YG Acoustics Ultimate Titan. Każda z pięciodrożnych kolumn mierzy 215 cm i waży aż 455 kg. W aluminiowej obudowie zamknięto osiem przetworników, a do każdej pary dobiera się indywidualnie zewnętrzne zwrotnice.
YG Acoustics Ultimate Titan działają w połączeniu z elektroniką z flagowej serii Masterpiece marki Vitus Audio: nowy transport CD MP-T201 Mk.III, przetwornik cyfrowo-analogowy MP-D201 Mk.III, przedwzmacniacz liniowy MP-L201 Mk.II oraz dwie stereofoniczne końcówki mocy MP-S201. Więcej o sprzęcie przeczytasz tutaj:
Audio Video Show 2026 - co jeszcze trzeba wiedzieć?
Wystawę zorganizowano w trzech lokalizacjach w Warszawie (na stadionie PGE Narodowy oraz w hotelach Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip). Trwa od piątku 23 października do niedzieli 25 października 2026 r. Setki wystawców prezentuje swoje produkty na powierzchni blisko 2 tys. m^2, a to nie koniec atrakcji.
Gorąco zachęcamy, by targi odwiedzić osobiście, jeśli macie taką możliwość, a informacje o dojeździe, parkingu i cenie biletów znajdziecie TUTAJ. Jeśli jednak nie dacie rady na nie dotrzeć, to Spider’s Web objął ponownie wystawę Audio Video Show patronatem medialnym. Z kolei naszą relację z AVS2026 znajdziesz TU.
Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.