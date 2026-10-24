Głośniki za miliony, co ważą ćwierć tony. Dla nich idź na stadion

Rok w rok stadion PGE Narodowy oraz dwa warszawskie hotele na Ochocie stają się centrum świata dla wszelkiej maści fanów dobrego brzmienia i świetnego obrazu. To właśnie tam setki producentów prezentuje w ten weekend podczas Audio Video Show 2026 na dwóch tysiącach metrów kwadratowych swoje sprzęty z kategorii RTV z każdej półki cenowej.

Sam na tej wystawię szukam zawsze zarówno sprzętów, które są w moim zasięgu, bo mogę sprawdzić je na żywo przed podjęciem decyzji o zakupie, jak i takich ważących setki kilogramów, na które mogą pozwolić sobie tylko milionerzy lub wręcz multimilionerzy. W tym roku również nie zabrakło niezwykłych eksponatów tego typu. Moją uwagę przykuły następujące zestawy i kolumny.

Galeria: 4 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 4

AudioNostrum Saturn

To wysokoskuteczne kolumny głośnikowe z serii Reference. W ich przypadku wykorzystywany jest autorski system ODS. Za jakość średnich tonów w AudioNostrum Saturn odpowiada tutaj lekki papierowy przetwornik. Uzupełniają go woofery z włókna węglowego. Ten topowy sprzęt prezentowany jest wraz z również topową lampową elektroniką japońskiego Kondo, w skład której wchodzą monobloki Kagura oraz referencyjny przedwzmacniacz G-1000.

Galeria: 8 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 8

Kharma Enigma Veyron 4D-C

Inną ciekawą konstrukcją jest ta, którą na Audio Video Show 2026 wprost z Holandii przywiozła Kharma. Enigma Veyron 4D-C to najnowsza odsłona systemu audio wykorzystującego diamentowe przetworniki w połączeniu z nową generacją autorskich głośników typu C. Podłączone są one do monobloków Aries Cerat Ianus Geminae, dwuczęściowego przedwzmacniacz Ianus Ageto, phono Talos Signature oraz gramofonu J.Sikora Reference.

Galeria: 5 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 5

Magico S5

Inną ciekawą propozycją jest najnowsze Magico S5. Głośniki z tego zestawu łączą masywne aluminiowe obudowy z berylową kopułką wysokotonową, którą pokryto diamentem. Do tego dochodzą przetworniki Nano-Tec ósmej generacji. Prezentowane są wraz ze wzmacniaczem Pilium Achilles i przedwzmacniaczem Pilium Alexander. Za źródła cyfrowe odpowiada w tym przypadku z kolei streamer Pink Faun 2.16 ultra oraz MSB Palisade DAC, który zalicza właśnie debiut w naszym kraju.

Galeria: 7 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 7

YG Acoustics Ultimate Titan

W innej z sal na PGE Narodowym prezentowany był amerykański system audio kosztujący 8 mln zł, czyli YG Acoustics Ultimate Titan. Każda z pięciodrożnych kolumn mierzy 215 cm i waży aż 455 kg. W aluminiowej obudowie zamknięto osiem przetworników, a do każdej pary dobiera się indywidualnie zewnętrzne zwrotnice.

YG Acoustics Ultimate Titan działają w połączeniu z elektroniką z flagowej serii Masterpiece marki Vitus Audio: nowy transport CD MP-T201 Mk.III, przetwornik cyfrowo-analogowy MP-D201 Mk.III, przedwzmacniacz liniowy MP-L201 Mk.II oraz dwie stereofoniczne końcówki mocy MP-S201. Więcej o sprzęcie przeczytasz tutaj:

Audio Video Show 2026 - co jeszcze trzeba wiedzieć?

Wystawę zorganizowano w trzech lokalizacjach w Warszawie (na stadionie PGE Narodowy oraz w hotelach Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip). Trwa od piątku 23 października do niedzieli 25 października 2026 r. Setki wystawców prezentuje swoje produkty na powierzchni blisko 2 tys. m^2, a to nie koniec atrakcji.

Gorąco zachęcamy, by targi odwiedzić osobiście, jeśli macie taką możliwość, a informacje o dojeździe, parkingu i cenie biletów znajdziecie TUTAJ. Jeśli jednak nie dacie rady na nie dotrzeć, to Spider’s Web objął ponownie wystawę Audio Video Show patronatem medialnym. Z kolei naszą relację z AVS2026 znajdziesz TU.

Ładowanie...

Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.