Gramofony z każdej strony. I to za tysiące, nie miliony

Technics jest stałym bywalcem targów Audio Video Show, a w tym roku firma świętuje przy tym 55-lecie istnienia serii SL-1200. Na stoisko firmy zaglądam zaś co rok w poszukiwaniu najciekawszych sprzętów z kategorii audio. Łatwo je zresztą znaleźć, bo niedaleko sali, w której są prezentowane, na korytarzu PGE Narodowego na sprzęcie tej marki z jej logo za plecami przygrywa gościom DJ.

Warto przy tym dodać, że pierwszy należący do serii SL-1200 gramofon z napędem bezpośrednim zaprezentowany został po raz pierwszy w 1972 r. jako zaawansowany gramofon i stał się czymś znacznie więcej niż urządzeniem audio. Intuicyjna obsługa manualna w połączeniu z wysokim momentem obrotowym, stabilnością prędkości i trwałością zapewniały swobodę właśnie DJ-om.

Technics SL-1200GME

W przypadku modelu Technics SL-1200GME literki „ME” w nazwie oznaczają Master Edition. Powstało jedynie 1200 egzemplarzy tego konkretnego gramofonu, który jest topowym osiągnięciem inżynierów marki. Ten gramofon z napędem bezpośrednim oraz unikalnym dla tej wersji złotym wykończeniem ramienia ze stopu magnezu oraz grawerowaną tabliczką z numerem seryjnym stworzono dla najbardziej wymagających entuzjastów analogowego dźwięku. Sprzęt napędza silnik redukujący mikrodrgania oraz wielostopniowy, ultra-cichy układ zasilania.

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Urządzenie było prezentowane wraz z sieciowym odtwarzaczem CD o nazwie Technics SL-G700M2 oraz zintegrowanym wzmacniaczem Technics SU-R1000. To jednak nie koniec ekspozycji marki, bo można było podziwiać tam również wiele innych sprzętów z różnych kategorii produktowych, w tym głośniki, sieciowe amplitunery. Znalazły się na niej też słuchawki nauszne i dokanałowe, które można było przymierzyć i sprawdzić w praktyce.

Warto przy tym dodać, że w ofercie marki pojawił się w tym tygodniu gramofon Technics SL-1210MKX, a litera „X” w nazwie odnosi się do słów Extreme i Expert, aby podkreślić z jednej strony wymagające warunki, w jakich urządzenie ma pracować, a z drugiej doświadczenie inżynierów, którzy je stworzyli. Sprzęt do sprzedaży w Polsce trafi w styczniu 2027 r. w cenie 6599 zł.

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Audio Video Show 2026 - co jeszcze trzeba wiedzieć?

Wystawę zorganizowano w trzech lokalizacjach w Warszawie (na stadionie PGE Narodowy oraz w hotelach Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip). Trwa od piątku 23 października do niedzieli 25 października 2026 r. Setki wystawców prezentuje swoje produkty na powierzchni blisko 2 tys. m ² , a to nie koniec atrakcji.

Gorąco zachęcamy, by targi odwiedzić osobiście, jeśli macie taką możliwość, a informacje o dojeździe, parkingu i cenie biletów znajdziecie TUTAJ. Jeśli jednak nie dacie rady na nie dotrzeć, to Spider’s Web objął ponownie wystawę Audio Video Show patronatem medialnym. Z kolei naszą relację z AVS2026 znajdziesz TU.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.