Samsung Galaxy Z Fold 8 może być dużo tańszy. Musisz tylko oddać stary telefon

Tegoroczne Samsungi Galaxy Z Fold 8 sprzedają się wyśmienicie. Do dyspozycji mamy trzy modele wyposażone w elastyczne wyświetlacze, w tym zupełnie nowego Galaxy Z Fold 8 charakteryzującego się szerokimi proporcjami. Budową przypomina on paszport. To jeden z najciekawszych smartfonów wydanych w 2026 r.

Samsung Galaxy Z Fold 8 to konkurent iPhone’a Duo na Androidzie

Apple na wrześniowej premierze zaskoczył i po raz pierwszy w historii wszedł na rynek składanych smartfonów. Zrobił to za pomocą iPhone’a Duo, który trafi do regularnej sprzedaży 23 października w cenie 9999 zł. Samsung przygotował się jednak już wcześniej i na początku sierpnia wdrożył do sprzedaży Galaxy Z Fold 8.

Urządzenie - w odróżnieniu od zeszłorocznego Galaxy Z Fold 7 - wyróżnia się bardziej prostokątnymi proporcjami zbliżonymi do 4:3. Telefon jest zatem szerszy i niższy w porównaniu do poprzednich Foldów oraz tegorocznego Galaxy Z Fold 8 Ultra (który jest duchowym następcą Z Fold 7. W Z Fold 8 zastosowano dwa ekrany:

główny, składany Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 7,6 cala o proporcjach zbliżonych do 4:3, rozdzielczości 2448 x 1848 pikseli, odświeżeniu do 120 Hz;

dodatkowy, zewnętrzny Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 5,5 cala, proporcjach zbliżonych do 16:10, rozdzielczości 1248 x 1972 pikseli, odświeżaniu do 120 Hz chroniony szkłem Corning Gorilla Glass Ceramic 3.

Takie wyświetlacze wpływają na komfort użytkowania telefonu. Galaxy Z Fold 8 w trybie złożonym jest naprawdę niewielki i poręczny, dzięki czemu wygodnie obsługuje się go jedną ręką. Po rozłożeniu natomiast otrzymujemy dostęp do dużego, szerokiego ekranu dającego mnóstwo przestrzeni. Największą zaletą takich proporcji jest możliwość wygodnego oglądania filmów i seriali, które po prostu wyglądają bardzo dobrze na szerokim ekranie po rozłożeniu.

W telefonie zastosowano też najlepszy na rynku procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Telefon bez problemu obsłuży kilka aplikacji jednocześnie, czyli to, do czego został stworzony. Duża przestrzeń robocza tylko zachęca do korzystania. Oprócz tego możemy liczyć na akumulator 4800 mAh z ładowaniem 45 W czy podwójny zestaw aparatów z tyłu 50 + 50 Mpix.

Fold standardowo w wersji 12/512 GB kosztuje ok. 9600 zł, natomiast w programie Plus Odkup można go kupić znacznie taniej. To program, dzięki któremu sprzęt można nabyć w dużo niższej cenie. Przede wszystkim operator oferuje specjalną cenę na urządzenia biorące udział w akcji. Po drugie, możemy dodatkowo obniżyć ją, odsprzedając swój stary smartfon. Na początku trzeba będzie go wycenić, co możemy zrobić na dedykowanej stronie internetowej. Po wypełnieniu krótkiej ankiety możemy poznać szacunkową wartość urządzenia.

Zakładając, że chciałbym sprzedać swojego starego iPhone’a 15 Plus 128 GB w stanie bardzo dobrym, mógłbym otrzymać nawet 1458 zł. Dzięki temu Galaxy Z Fold 8 512 GB kosztowałby mnie:

8598,84 zł (płatne w 12 ratach po 645,82 zł/mies. + 849 zł na start) - 1458 zł = 7140,84 zł.

Trudno nie przyznać, że nieco ponad 7000 zł to naprawdę bardzo dobra cena jak za jeden z najlepszych smartfonów Samsunga. W programie Plus Odkup najlepsze jest jednak to, że ostateczna cena urządzenia może być jeszcze niższa. Gdybym odsprzedał iPhone’a 16 w wersji 128 GB, otrzymałbym nawet 1952 zł i za Samsunga zapłaciłbym 6646,84 zł.

Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8 również można nabyć taniej

Oprócz zupełnie nowego Galaxy Z Folda 8 o budowie w kształcie paszportu Samsung wprowadził do sprzedaży także dwa modele, które znamy z wcześniejszych lat: Galaxy Z Flip 8 oraz Galaxy Z Fold 8 Ultra. Ten drugi jest bezpośrednim następcą zeszłorocznego Z Fold 7, co widać po obudowie, która po rozłożeniu bardziej przypomina kwadrat niż prostokąt.

Galaxy Z Fold 8 Ultra to właściwie większy i lepszy model, w którym zastosowano o ok. 15 proc. większy ekran w porównaniu z Z Fold 8. Smartfon może pochwalić się:

ekranem głównym Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 8,00 cala, rozdzielczości 2256 x 2504 pikseli, odświeżaniem do 120 Hz;

ekranem zewnętrznym Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości 1080 x 2520 pikseli, odświeżaniem do 120 Hz.

W tym smartfonie zastosowano również najlepszy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, który drzemie w bazowym Z Fold 8, ale różnice czyniące go modelem Ultra można znaleźć w innych aspektach: większej baterii 5000 mAh, lepszym zestawie aparatów złożonym z trzech modułów: 200 Mpix + 50 Mpix + 10 Mpix, czy cieńszej obudowie mierzącej 8,9 mm po złożeniu (zamiast 9,7 mm).

Z kolei Galaxy Z Flip 8 to kompaktowa propozycja wyróżniająca się budową w kształcie klapki, przypominająca dawne telefony. W odróżnieniu od Foldów sprzęt po rozłożeniu wygląda jak klasyczny smartfon, a nie jak tablet. W trybie złożonym natomiast staje się małą i poręczną kostką. Nie warto jednak go nie doceniać.

Telefon oferuje duży, 6,9-calowy składany Dynamic AMOLED 2X o odświeżeniu do 120 Hz i rozdzielczości 1080 x 2520 pikseli. Dodatkowy panel zewnętrzny ma natomiast przekątną 4,1 cala, co pozwala na wykonywanie prostych czynności, takich jak szybkie odczytanie wiadomości, włączenie nawigacji czy chociażby wykonanie zdjęcia selfie przy użyciu dwóch głównych aparatów 50 + 12 Mpix o lepszej jakości.

W urządzeniu zastosowano również baterię o pojemności 4300 mAh, wydajny procesor Exynos 2600 i cienką obudowę, która w trybie rozłożonym mierzy 6,1 mm.

fot. Izabela Bandych

Oba telefony są dostępne w programie Plus Odkup. Zakładając, że miałbym do odsprzedania starego iPhone’a 15 Plus wycenionego na 1458 złotych, mógłbym liczyć na bardzo dobre ceny:

Jeśli byłby to na przykład nowszy i lepszy model, można liczyć na jeszcze niższą cenę za Galaxy Z Flip 8 czy Z Fold 8. Mimo wszystko odpowiednio 4140 zł czy 8040 zł to naprawdę rozsądne ceny jak za te urządzenia. Szczególnie tego pierwszego, którego można kupić w cenie zwykłego sztandarowego smartfonu Samsunga. W podobnej cenie przecież jest dostępny Galaxy S26, który nie oferuje dwóch ekranów, w tym jednego składanego.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.