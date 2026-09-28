Plus ulepszył sieć komórkową w mojej wsi. Nie tylko tam jest teraz lepszy zasięg
Plus przez ostatnie dwa miesiące znacząco ulepszył swoją sieć komórkową. Operator uruchomił ponad 230 nowych stacji oraz zmodernizował ponad 130 istniejących. Klienci mogą korzystać z lepszego zasięgu i internetu.
Na początku września operator zapowiedział, że zbuduje najnowocześniejszą sieć komórkową w Polsce. Efekty prac widać już teraz, nieco ponad dwa tygodnie po tym, jak podzielił się tą informacją. Ulepszenia dotyczą wszystkich regionów. Na początku skupiono się przede wszystkim na mniejszych miejscowościach i miasteczkach. Moja wieś również się załapała.
Plus uruchomił mnóstwo nowych stacji bazowych w całym kraju
Ulepszenia sieci komórkowej polegają na budowaniu i uruchamianiu nowych stacji bazowych oraz ulepszaniu dotychczasowych obiektów. Operator zarówno zwiększa zasięg, jak i możliwości infrastruktury sieciowej, zwiększając chociażby prędkości mobilnego internetu pod kątem pobierania i wysyłania. W ramach ulepszeń dużym krokiem naprzód jest uruchomienie sieci 5G w pasmach 3600 i 700 MHz. Dzięki tym pasmom szybkość internetu mobilnego jeszcze bardziej wzrasta.
Od 5 sierpnia do 22 września operator uruchomił też 233 nowe stacje bazowe. Zdecydowanie najwięcej powstało w woj. mazowieckim - aż 38. Na drugim miejscu znalazło się woj. łódzkie z 25 lokalizacjami, a podium zamknęło podkarpackie z wynikiem 20 miejsc. Sporo nowych obiektów uruchomiono również w lubelskim (19 lokalizacji) oraz podlaskim (16).
Nowe stacje powstały we wszystkich 16 województwach w kraju:
- dolnośląskie: Biskupice Oławskie, Czarnoborsko, Grochowa, Krośnice (2 stacje), Parowa, Szczytna, Trzebieszowice, Wielowieś;
- kujawsko-pomorskie: Bagienica, Dębowa Łąka, Koronowo, Kosiory, Łabiszyn-Wieś, Mątawy, Obrowo, Smerzyn, Świecie nad Osą, Warząchewka Polska, Wieszczyce, Wilczewko;
- lubelskie: Baranów, Bełżyce, Brzostówka, Choroszczynka, Ciosmy, Frampol, Janów Lubelski, Jaski, Karczmiska Drugie, Piaski, Przychody, Rossosz, Siennica Różana, Sitno, Strzyżew, Szczygły Górne, Wrzelowiec, Zacisze, Żyrzyn;
- lubuskie: Kaniów, Karszynek, Rąpin, Sieniawa Żarska, Sława, Stołuń, Sulęcin, Wschowa, Wymiarki;
- łódzkie: Andrzejów, Biała Druga, Brzyków, Chełmo, Gidle, Gumnisko, Idzikowice, Kamieniki, Klonowa, Konstantynów, Kuczki, Lubania, Makowiska, Miedźno, Modrzew, Niżankowice, Nowy Pudłów, Orzechów, Przerąb, Radzice Małe, Stryków, Tatar, Tuszyn, Ujazd, Wójcin;
- małopolskie: Bieśnik, Budzów, Koniusza, Krzeszówka, Poręba, Suchy Grunt, Wieprz, Wola Lubecka;
- mazowieckie: Bończa, Borowie, Cieksyn, Cierpięta, Dębe Wielkie, Gałki, Garczyn Duży, Gładczyn Rządowy, Guzowatka, Kobylin, Kosierady Wielkie, Kraszewo Podborne, Kuczbork-Osada, Lipiny, Lipniki, Łąck, Marysin, Niechnabrz, Nowa Wieś, Nowa Wola, Nowy Duninów, Osówiec Kmiecy, Paplin, Pniewy (2 stacje), Strachów, Stupsk, Sulęcin Włościański, Szydłowo, Świdwiborek, Tłuszcz (2 stacje), Troszyn, Wasilew Szlachecki, Zaręby, Zawidz, Żelazna Rządowa;
- opolskie: Bierdzany, Kluczbork, Luboszyce, Namysłów, Poznowice, Radłów, Rudniki, Spórok, Szymonków, Trzebiszyn, Wierzbica Górna, Zębowice;
- podkarpackie: Berezka, Bezmiechowa Górna, Białobrzegi, Bircza, Błędowa Zgłobieńska, Czarna, Dubiecko, Dukla, Duże Górki, Gawłuszowice, Jasło, Kurzyna Średnia, Mołodycz, Nowa Sarzyna, Raniżów, Sokołów Małopolski, Trójca, Wola Rusinowska, Wydrna, Żołynia;
- podlaskie: Choroszcz, Ciechanowiec, Czartosy, Dudki, Grymiaczki, Klukowo, Kolnica, Pawełki, Ruda, Siemiatycze, Sosnowo, Stare Krzewo, Sytki, Sztabin, Tajno Podjeziorne, Wiercień Duży;
- pomorskie: Bartel Wielki, Nowa Cerkiew;
- śląskie: Ćwiklice, Kłomnice, Kośmidry, Rudno, Wąsosz Dolny, Zborowskie;
- świętokrzyskie: Bogoria, Czermno, Ćmielów, Dobrowoda, Jakubowice, Jamskie, Obrazów, Pilczyca, Rytwiany, Słupia (Konecka);
- warmińsko-mazurskie: Bredynki, Dobrocin, Godzikowo, Górkowo, Kalinowo, Małdyty, Milewo, Płośnica, Powierz, Ramsowo, Stawnica, Stożne;
- wielkopolskie: Babiak, Baszków, Chełst, Dąbrowice Częściowe, Jaraczewo, Jarocin, Kobylin, Kopaszyn, Krzymów, Kuklinów, Kwiejce, Lewice, Międzylesie, Nowy Tomyśl (2 stacje), Ostrowo, Parkowo, Perzów, Przybyszewo, Rogoźno, Siedlików, Smolarnia, Święciechowa, Trzcianka, Włoszakowice, Zatom Stary, Zbąszyń;
- zachodniopomorskie: Grabowo, Kamień Pomorski, Karsko, Kołobrzeg, Laski, Żabów, Żółte.
Plus ulepszył też istniejącą sieć w mojej wsi i w wielu innych miejscowościach
Oprócz nowych nadajników Plus zmodernizował 131 stacji bazowych we wszystkich 16 województwach. Zdecydowanie najwięcej modernizacji istniejących obiektów przeprowadzono w Małopolsce - aż 27, a w zachodniopomorskim - 18. Ulepszenia dotyczą także mojej rodzinnej wsi oraz pobliskich miejscowości. Cała lista wygląda następująco:
- dolnośląskie: Bolesławiec, Grębocice, Jelenia Góra, Laski, Mazurowice, Rząsiny, Szklary-Huta, Trzebcz, Wrocław (2 stacje), Złotoryja;
- kujawsko-pomorskie: Bysław, Dobrzyń nad Wisłą, Gnojno, Janowiec Wielkopolski, Radońsk;
- lubelskie: Turka;
- lubuskie: Borowina, Gajec, Gorzów Wielkopolski, Krzeszyce, Lubikowo, Przyczyna Górna, Rzeczyca, Wierzbnica;
- łódzkie: Brzeźnio, Gieczno, Grabów, Ozorków, Pabianice, Sielec, Sławno, Trębaczew, Warta, Witonia, Wólka Karwicka;
- małopolskie: Bochnia, Dobra, Filipowice, Górka, Góry Luszowskie, Juszczyn, Kraków, Krzykawa, Limanowa, Lusina, Łowczówek, Ochotnica Górna, Oświęcim, Pogórska Wola, Poręba Wielka, Rupniów, Sękowa, Sidzina, Spytkowice, Stare Żukowice, Stróża, Szczyrzyc, Tarnowiec, Tarnów, Trzemeśnia, Wolbrom, Wysoka;
- mazowieckie: Otwock;
- opolskie: Dobrzeń Wielki, Rudniki, Zalesie;
- podkarpackie: Bachlawa, Błażowa Górna, Borek Mały, Borowa, Cholewiana Góra, Krosno, Łęki Dukielskie, Mirocin, Płazów, Tarnobrzeg, Wiśniowa;
- podlaskie: Drogoszewo;
- pomorskie: Starogard Gdański;
- śląskie: Bujaków, Chybie, Gilowice, Lubliniec, Łojki, Mikołów, Piekary Śląskie, Pławniowice, Sierakowice, Sosnowiec, Wiśnicze, Zajączki Pierwsze, Załęże;
- świętokrzyskie: Mąchocice Kapitulne, Połaniec, Starachowice;
- warmińsko-mazurskie: Dźwierzuty, Małdyty, Olsztyn, Parcz, Pietrasze, Rapaty, Świątki, Tylkowo;
- wielkopolskie: Kalisz, Kamionna, Kramsk, Okonek, Rzgów, Skórka, Swarzędz, Wieleń, Witkowo;
- zachodniopomorskie: Biały Bór, Czarnowęsy, Dobrzany, Gryfino, Kalisz Pomorski, Krągłe, Krzywin, Maszewo, Poźrzadło Wielkie, Przybkowo, Rąbino, Rusinowo, Słowino, Strumiany, Tanowo, Trzechel, Tymień, Żółwino.
Dzięki ulepszeniom zasięg sieci 5G Plusa obejmuje 77 proc. populacji kraju, czyli prawie 28 mln mieszkańców Polski. To dopiero początek ulepszeń sieci. Plan operatora zakłada, że klienci otrzymają dostęp do ponad 5 tys. nowych lokalizacji w całej Polsce.
Czytaj też:
Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.