Plus ulepszył sieć komórkową w mojej wsi. Nie tylko tam jest teraz lepszy zasięg

Na początku września operator zapowiedział, że zbuduje najnowocześniejszą sieć komórkową w Polsce. Efekty prac widać już teraz, nieco ponad dwa tygodnie po tym, jak podzielił się tą informacją. Ulepszenia dotyczą wszystkich regionów. Na początku skupiono się przede wszystkim na mniejszych miejscowościach i miasteczkach. Moja wieś również się załapała.

Plus uruchomił mnóstwo nowych stacji bazowych w całym kraju

Ulepszenia sieci komórkowej polegają na budowaniu i uruchamianiu nowych stacji bazowych oraz ulepszaniu dotychczasowych obiektów. Operator zarówno zwiększa zasięg, jak i możliwości infrastruktury sieciowej, zwiększając chociażby prędkości mobilnego internetu pod kątem pobierania i wysyłania. W ramach ulepszeń dużym krokiem naprzód jest uruchomienie sieci 5G w pasmach 3600 i 700 MHz. Dzięki tym pasmom szybkość internetu mobilnego jeszcze bardziej wzrasta.

Od 5 sierpnia do 22 września operator uruchomił też 233 nowe stacje bazowe. Zdecydowanie najwięcej powstało w woj. mazowieckim - aż 38. Na drugim miejscu znalazło się woj. łódzkie z 25 lokalizacjami, a podium zamknęło podkarpackie z wynikiem 20 miejsc. Sporo nowych obiektów uruchomiono również w lubelskim (19 lokalizacji) oraz podlaskim (16).

Nowe stacje powstały we wszystkich 16 województwach w kraju:

dolnośląskie: Biskupice Oławskie, Czarnoborsko, Grochowa, Krośnice (2 stacje), Parowa, Szczytna, Trzebieszowice, Wielowieś;

Biskupice Oławskie, Czarnoborsko, Grochowa, Krośnice (2 stacje), Parowa, Szczytna, Trzebieszowice, Wielowieś; kujawsko-pomorskie: Bagienica, Dębowa Łąka, Koronowo, Kosiory, Łabiszyn-Wieś, Mątawy, Obrowo, Smerzyn, Świecie nad Osą, Warząchewka Polska, Wieszczyce, Wilczewko;

Bagienica, Dębowa Łąka, Koronowo, Kosiory, Łabiszyn-Wieś, Mątawy, Obrowo, Smerzyn, Świecie nad Osą, Warząchewka Polska, Wieszczyce, Wilczewko; lubelskie: Baranów, Bełżyce, Brzostówka, Choroszczynka, Ciosmy, Frampol, Janów Lubelski, Jaski, Karczmiska Drugie, Piaski, Przychody, Rossosz, Siennica Różana, Sitno, Strzyżew, Szczygły Górne, Wrzelowiec, Zacisze, Żyrzyn;

Baranów, Bełżyce, Brzostówka, Choroszczynka, Ciosmy, Frampol, Janów Lubelski, Jaski, Karczmiska Drugie, Piaski, Przychody, Rossosz, Siennica Różana, Sitno, Strzyżew, Szczygły Górne, Wrzelowiec, Zacisze, Żyrzyn; lubuskie: Kaniów, Karszynek, Rąpin, Sieniawa Żarska, Sława, Stołuń, Sulęcin, Wschowa, Wymiarki;

Kaniów, Karszynek, Rąpin, Sieniawa Żarska, Sława, Stołuń, Sulęcin, Wschowa, Wymiarki; łódzkie: Andrzejów, Biała Druga, Brzyków, Chełmo, Gidle, Gumnisko, Idzikowice, Kamieniki, Klonowa, Konstantynów, Kuczki, Lubania, Makowiska, Miedźno, Modrzew, Niżankowice, Nowy Pudłów, Orzechów, Przerąb, Radzice Małe, Stryków, Tatar, Tuszyn, Ujazd, Wójcin;

Andrzejów, Biała Druga, Brzyków, Chełmo, Gidle, Gumnisko, Idzikowice, Kamieniki, Klonowa, Konstantynów, Kuczki, Lubania, Makowiska, Miedźno, Modrzew, Niżankowice, Nowy Pudłów, Orzechów, Przerąb, Radzice Małe, Stryków, Tatar, Tuszyn, Ujazd, Wójcin; małopolskie: Bieśnik, Budzów, Koniusza, Krzeszówka, Poręba, Suchy Grunt, Wieprz, Wola Lubecka;

Bieśnik, Budzów, Koniusza, Krzeszówka, Poręba, Suchy Grunt, Wieprz, Wola Lubecka; mazowieckie: Bończa, Borowie, Cieksyn, Cierpięta, Dębe Wielkie, Gałki, Garczyn Duży, Gładczyn Rządowy, Guzowatka, Kobylin, Kosierady Wielkie, Kraszewo Podborne, Kuczbork-Osada, Lipiny, Lipniki, Łąck, Marysin, Niechnabrz, Nowa Wieś, Nowa Wola, Nowy Duninów, Osówiec Kmiecy, Paplin, Pniewy (2 stacje), Strachów, Stupsk, Sulęcin Włościański, Szydłowo, Świdwiborek, Tłuszcz (2 stacje), Troszyn, Wasilew Szlachecki, Zaręby, Zawidz, Żelazna Rządowa;

Bończa, Borowie, Cieksyn, Cierpięta, Dębe Wielkie, Gałki, Garczyn Duży, Gładczyn Rządowy, Guzowatka, Kobylin, Kosierady Wielkie, Kraszewo Podborne, Kuczbork-Osada, Lipiny, Lipniki, Łąck, Marysin, Niechnabrz, Nowa Wieś, Nowa Wola, Nowy Duninów, Osówiec Kmiecy, Paplin, Pniewy (2 stacje), Strachów, Stupsk, Sulęcin Włościański, Szydłowo, Świdwiborek, Tłuszcz (2 stacje), Troszyn, Wasilew Szlachecki, Zaręby, Zawidz, Żelazna Rządowa; opolskie: Bierdzany, Kluczbork, Luboszyce, Namysłów, Poznowice, Radłów, Rudniki, Spórok, Szymonków, Trzebiszyn, Wierzbica Górna, Zębowice;

Bierdzany, Kluczbork, Luboszyce, Namysłów, Poznowice, Radłów, Rudniki, Spórok, Szymonków, Trzebiszyn, Wierzbica Górna, Zębowice; podkarpackie: Berezka, Bezmiechowa Górna, Białobrzegi, Bircza, Błędowa Zgłobieńska, Czarna, Dubiecko, Dukla, Duże Górki, Gawłuszowice, Jasło, Kurzyna Średnia, Mołodycz, Nowa Sarzyna, Raniżów, Sokołów Małopolski, Trójca, Wola Rusinowska, Wydrna, Żołynia;

Berezka, Bezmiechowa Górna, Białobrzegi, Bircza, Błędowa Zgłobieńska, Czarna, Dubiecko, Dukla, Duże Górki, Gawłuszowice, Jasło, Kurzyna Średnia, Mołodycz, Nowa Sarzyna, Raniżów, Sokołów Małopolski, Trójca, Wola Rusinowska, Wydrna, Żołynia; podlaskie: Choroszcz, Ciechanowiec, Czartosy, Dudki, Grymiaczki, Klukowo, Kolnica, Pawełki, Ruda, Siemiatycze, Sosnowo, Stare Krzewo, Sytki, Sztabin, Tajno Podjeziorne, Wiercień Duży;

Choroszcz, Ciechanowiec, Czartosy, Dudki, Grymiaczki, Klukowo, Kolnica, Pawełki, Ruda, Siemiatycze, Sosnowo, Stare Krzewo, Sytki, Sztabin, Tajno Podjeziorne, Wiercień Duży; pomorskie: Bartel Wielki, Nowa Cerkiew;

Bartel Wielki, Nowa Cerkiew; śląskie: Ćwiklice, Kłomnice, Kośmidry, Rudno, Wąsosz Dolny, Zborowskie;

Ćwiklice, Kłomnice, Kośmidry, Rudno, Wąsosz Dolny, Zborowskie; świętokrzyskie: Bogoria, Czermno, Ćmielów, Dobrowoda, Jakubowice, Jamskie, Obrazów, Pilczyca, Rytwiany, Słupia (Konecka);

Bogoria, Czermno, Ćmielów, Dobrowoda, Jakubowice, Jamskie, Obrazów, Pilczyca, Rytwiany, Słupia (Konecka); warmińsko-mazurskie: Bredynki, Dobrocin, Godzikowo, Górkowo, Kalinowo, Małdyty, Milewo, Płośnica, Powierz, Ramsowo, Stawnica, Stożne;

Bredynki, Dobrocin, Godzikowo, Górkowo, Kalinowo, Małdyty, Milewo, Płośnica, Powierz, Ramsowo, Stawnica, Stożne; wielkopolskie: Babiak, Baszków, Chełst, Dąbrowice Częściowe, Jaraczewo, Jarocin, Kobylin, Kopaszyn, Krzymów, Kuklinów, Kwiejce, Lewice, Międzylesie, Nowy Tomyśl (2 stacje), Ostrowo, Parkowo, Perzów, Przybyszewo, Rogoźno, Siedlików, Smolarnia, Święciechowa, Trzcianka, Włoszakowice, Zatom Stary, Zbąszyń;

Babiak, Baszków, Chełst, Dąbrowice Częściowe, Jaraczewo, Jarocin, Kobylin, Kopaszyn, Krzymów, Kuklinów, Kwiejce, Lewice, Międzylesie, Nowy Tomyśl (2 stacje), Ostrowo, Parkowo, Perzów, Przybyszewo, Rogoźno, Siedlików, Smolarnia, Święciechowa, Trzcianka, Włoszakowice, Zatom Stary, Zbąszyń; zachodniopomorskie: Grabowo, Kamień Pomorski, Karsko, Kołobrzeg, Laski, Żabów, Żółte.

Plus ulepszył też istniejącą sieć w mojej wsi i w wielu innych miejscowościach

Oprócz nowych nadajników Plus zmodernizował 131 stacji bazowych we wszystkich 16 województwach. Zdecydowanie najwięcej modernizacji istniejących obiektów przeprowadzono w Małopolsce - aż 27, a w zachodniopomorskim - 18. Ulepszenia dotyczą także mojej rodzinnej wsi oraz pobliskich miejscowości. Cała lista wygląda następująco:

dolnośląskie: Bolesławiec, Grębocice, Jelenia Góra, Laski, Mazurowice, Rząsiny, Szklary-Huta, Trzebcz, Wrocław (2 stacje), Złotoryja;

Bolesławiec, Grębocice, Jelenia Góra, Laski, Mazurowice, Rząsiny, Szklary-Huta, Trzebcz, Wrocław (2 stacje), Złotoryja; kujawsko-pomorskie: Bysław, Dobrzyń nad Wisłą, Gnojno, Janowiec Wielkopolski, Radońsk;

Bysław, Dobrzyń nad Wisłą, Gnojno, Janowiec Wielkopolski, Radońsk; lubelskie: Turka;

Turka; lubuskie: Borowina, Gajec, Gorzów Wielkopolski, Krzeszyce, Lubikowo, Przyczyna Górna, Rzeczyca, Wierzbnica;

Borowina, Gajec, Gorzów Wielkopolski, Krzeszyce, Lubikowo, Przyczyna Górna, Rzeczyca, Wierzbnica; łódzkie: Brzeźnio, Gieczno, Grabów, Ozorków, Pabianice, Sielec, Sławno, Trębaczew, Warta, Witonia, Wólka Karwicka;

Brzeźnio, Gieczno, Grabów, Ozorków, Pabianice, Sielec, Sławno, Trębaczew, Warta, Witonia, Wólka Karwicka; małopolskie: Bochnia, Dobra, Filipowice, Górka, Góry Luszowskie, Juszczyn, Kraków, Krzykawa, Limanowa, Lusina, Łowczówek, Ochotnica Górna, Oświęcim, Pogórska Wola, Poręba Wielka, Rupniów, Sękowa, Sidzina, Spytkowice, Stare Żukowice, Stróża, Szczyrzyc, Tarnowiec, Tarnów, Trzemeśnia, Wolbrom, Wysoka;

Bochnia, Dobra, Filipowice, Górka, Góry Luszowskie, Juszczyn, Kraków, Krzykawa, Limanowa, Lusina, Łowczówek, Ochotnica Górna, Oświęcim, Pogórska Wola, Poręba Wielka, Rupniów, Sękowa, Sidzina, Spytkowice, Stare Żukowice, Stróża, Szczyrzyc, Tarnowiec, Tarnów, Trzemeśnia, Wolbrom, Wysoka; mazowieckie: Otwock;

Otwock; opolskie: Dobrzeń Wielki, Rudniki, Zalesie;

Dobrzeń Wielki, Rudniki, Zalesie; podkarpackie: Bachlawa, Błażowa Górna, Borek Mały, Borowa, Cholewiana Góra, Krosno, Łęki Dukielskie, Mirocin, Płazów, Tarnobrzeg, Wiśniowa;

Bachlawa, Błażowa Górna, Borek Mały, Borowa, Cholewiana Góra, Krosno, Łęki Dukielskie, Mirocin, Płazów, Tarnobrzeg, Wiśniowa; podlaskie: Drogoszewo;

Drogoszewo; pomorskie: Starogard Gdański;

Starogard Gdański; śląskie: Bujaków, Chybie, Gilowice, Lubliniec, Łojki, Mikołów, Piekary Śląskie, Pławniowice, Sierakowice, Sosnowiec, Wiśnicze, Zajączki Pierwsze, Załęże;

Bujaków, Chybie, Gilowice, Lubliniec, Łojki, Mikołów, Piekary Śląskie, Pławniowice, Sierakowice, Sosnowiec, Wiśnicze, Zajączki Pierwsze, Załęże; świętokrzyskie: Mąchocice Kapitulne, Połaniec, Starachowice;

Mąchocice Kapitulne, Połaniec, Starachowice; warmińsko-mazurskie: Dźwierzuty, Małdyty, Olsztyn, Parcz, Pietrasze, Rapaty, Świątki, Tylkowo;

Dźwierzuty, Małdyty, Olsztyn, Parcz, Pietrasze, Rapaty, Świątki, Tylkowo; wielkopolskie: Kalisz, Kamionna, Kramsk, Okonek, Rzgów, Skórka, Swarzędz, Wieleń, Witkowo;

Kalisz, Kamionna, Kramsk, Okonek, Rzgów, Skórka, Swarzędz, Wieleń, Witkowo; zachodniopomorskie: Biały Bór, Czarnowęsy, Dobrzany, Gryfino, Kalisz Pomorski, Krągłe, Krzywin, Maszewo, Poźrzadło Wielkie, Przybkowo, Rąbino, Rusinowo, Słowino, Strumiany, Tanowo, Trzechel, Tymień, Żółwino.

Dzięki ulepszeniom zasięg sieci 5G Plusa obejmuje 77 proc. populacji kraju, czyli prawie 28 mln mieszkańców Polski. To dopiero początek ulepszeń sieci. Plan operatora zakłada, że klienci otrzymają dostęp do ponad 5 tys. nowych lokalizacji w całej Polsce.

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