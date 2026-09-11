Plus zapowiada najnowocześniejszą sieć komórkową w Polsce. Lepszy zasięg i internet

Jeden z wielkiej czwórki operatorów w kraju nad Wisłą ma nowy plan na jeszcze lepszy zasięg, szybszy internet 5G/4G oraz jakość rozmów. Zakłada bowiem rozbudowę i modernizację kilkunastu tysięcy stacji bazowych istniejących w całej Polsce. Oprócz tego klienci zyskają dostęp do nowych lokalizacji.

Plus ogłasza gigantyczną rozbudowę i modernizację sieci

Plus podkreśla, że będzie to największa inwestycja w historii polskiej telekomunikacji pod względem zakresu i wartości jednego projektu modernizacyjnego. Kluczową rolę będzie miała tu firma Cellnex, która będzie prowadzić prace mające na celu ulepszenie sieci.

Plan jest taki, aby poprawić jakość usług w miastach oraz na terenach wiejskich. Co się zmieni? Plus wymienia kilka kluczowych punktów:

klienci zyskają dostęp do ponad 5 tys. nowych lokalizacji nadawczych w Polsce;

zakres i możliwości wykorzystania posiadanych częstotliwości zostaną zwiększone;

uruchomienie nowych zasobów częstotliwości;

wdrożenie nowoczesnych anten poprawiających zasięg sieci;

rozwinięcie sieci w pasmach 3600 i 700 MHz.

Modernizacja zakłada rozwój technologii łączności 5G. Oprócz wykorzystywanych obecnie pasm 2100 MHz i 2600 MHz Plus postawi także na 3600 i 700 MHz, dzięki czemu stanie się jedynym operatorem w kraju oferującym 5G na czterech częstotliwościach. W praktyce oznacza to, że operator będzie mógł lepiej dostosować infrastrukturę do lokalnego zapotrzebowania.

Plus zapowiedział, że jeszcze w tym i następnym roku sieć 5G zostanie ulepszona za sprawą nadajników obsługujących częstotliwość 3600 MHz, charakteryzującą się najwyższą prędkością oraz przepustowością. Docelowo Plus będzie mógł korzystać z kilkunastu tysięcy lokalizacji infrastrukturalnych.

Lepszy zasięg i internet w telefonie

Dla nas, klientów Plusa, ulepszenia sieci są niezwykle istotne. To od stanu infrastruktury zależy, czy, łącząc się z siecią operatora, będziemy mogli liczyć na szybki i stabilny internet. Modernizacja przełoży się na lepszy zasięg, wyższą jakość połączeń oraz stabilniejszy, szybszy internet mobilny 5G i LTE.

Dodam, że w ostatnich miesiącach operator zapowiedział wyłączenie 3G. Sam proces ma rozpocząć się już w grudniu i będzie miał spore znaczenie dla ulepszenia sieci nowszej generacji. Operator może zastosować tzw. refarming, czyli przeznaczenie zasobów wykorzystywanych w starszych technologiach na rzecz nowszych.

Plus również zapowiedział, że ulepszenia sieci zostaną zrealizowane przy użyciu sprzętu pochodzącego od producentów z Unii Europejskiej: Nokii oraz Ericssona.

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