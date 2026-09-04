Rząd rozdaje mierniki internetu za darmo. Operator się już nie wymiga

Proste wykonanie testu prędkości internetu może jednak nie być wystarczającym dowodem na problemy z łączem internetowym w sporze z firmą telekomunikacyjną. Rząd przygotował w tym celu oficjalne narzędzie: próbnik konsumencki, który służy do pomiaru jakości łączności z internetem. Skrzynki można odebrać za darmo, wypełniając dedykowany wniosek.

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozdaje testery łączności z siecią

Najlepszym sposobem na uzyskanie szczegółowych, udokumentowanych danych dotyczących problemów z połączeniem z siecią jest sprzęt dostarczany przez UKE. Urządzenie nazywa się Whitebox 8+ i jest to kompaktowa skrzynka przypominająca router, która wykonuje pomiary łącza w tle, bez potrzeby ciągłego wykonywania testów sieci w przeglądarce internetowej lub aplikacji mobilnej.

Urządzenie podpina się bezpośrednio do routera, który mamy w domu. Sprawdza ono łączność na wszystkich urządzeniach: komputerach połączonych kablem, laptopach czy sprzętach połączonych przez Wi-Fi. Mówimy więc o precyzyjnych danych dotyczących jakości połączenia.

Całość jest dostępna w ramach Systemu Monitorowania Jakości Internetu (SMJI). Sprzęt można otrzymać na podstawie wniosku wysłanego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej bez dodatkowych opłat.

Jak złożyć wniosek? To proste

W tym przypadku najlepiej skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych (PUE):

wejść na stronę internetową PUE i znaleźć wnioski dla konsumentów;

kliknąć przycisk "Zobacz więcej" i zjechać do zakładki Dostępne usługi i formularze;

znaleźć formularz zatytułowany SMJI i go wypełnić, klikając ikonę ołówka;

zarejestrować się lub zalogować do PUE za pomocą Profilu Zaufanego.

Następnie na ekranie pojawi się dokument z wnioskiem o udostępnienie urządzenia. Ten trzeba oczywiście wypełnić, podając kluczowe dane, takie jak imię, nazwisko, adres, pod którym chcemy sprawdzić internet, czy nazwę dostawcy usługi wraz z parametrami łącza. Będzie też potrzebny adres do wysyłki urządzenia.

Wniosek trzeba podpisać cyfrowo, np. profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym dostępnym w aplikacji mObywatel. Następnie trzeba będzie go jeszcze wysłać i czekać na pojawienie się kuriera. Ostatnim krokiem jest podłączenie urządzenia do routera i zbieranie danych dotyczących naszego połączenia. To może być bat na nieuczciwego dostawcę.

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