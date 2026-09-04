Rząd rozdaje mierniki internetu za darmo. Operator się już nie wymiga
UKE opracował specjalny miernik, dzięki któremu można zmierzyć jakość łącza internetowego. Pozwala na uzyskanie twardych danych przeciwko operatorowi, który twierdzi, że wszystko jest w porządku.
Proste wykonanie testu prędkości internetu może jednak nie być wystarczającym dowodem na problemy z łączem internetowym w sporze z firmą telekomunikacyjną. Rząd przygotował w tym celu oficjalne narzędzie: próbnik konsumencki, który służy do pomiaru jakości łączności z internetem. Skrzynki można odebrać za darmo, wypełniając dedykowany wniosek.
Urząd Komunikacji Elektronicznej rozdaje testery łączności z siecią
Najlepszym sposobem na uzyskanie szczegółowych, udokumentowanych danych dotyczących problemów z połączeniem z siecią jest sprzęt dostarczany przez UKE. Urządzenie nazywa się Whitebox 8+ i jest to kompaktowa skrzynka przypominająca router, która wykonuje pomiary łącza w tle, bez potrzeby ciągłego wykonywania testów sieci w przeglądarce internetowej lub aplikacji mobilnej.
Urządzenie podpina się bezpośrednio do routera, który mamy w domu. Sprawdza ono łączność na wszystkich urządzeniach: komputerach połączonych kablem, laptopach czy sprzętach połączonych przez Wi-Fi. Mówimy więc o precyzyjnych danych dotyczących jakości połączenia.
Całość jest dostępna w ramach Systemu Monitorowania Jakości Internetu (SMJI). Sprzęt można otrzymać na podstawie wniosku wysłanego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej bez dodatkowych opłat.
Jak złożyć wniosek? To proste
W tym przypadku najlepiej skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych (PUE):
- wejść na stronę internetową PUE i znaleźć wnioski dla konsumentów;
- kliknąć przycisk "Zobacz więcej" i zjechać do zakładki Dostępne usługi i formularze;
- znaleźć formularz zatytułowany SMJI i go wypełnić, klikając ikonę ołówka;
- zarejestrować się lub zalogować do PUE za pomocą Profilu Zaufanego.
Następnie na ekranie pojawi się dokument z wnioskiem o udostępnienie urządzenia. Ten trzeba oczywiście wypełnić, podając kluczowe dane, takie jak imię, nazwisko, adres, pod którym chcemy sprawdzić internet, czy nazwę dostawcy usługi wraz z parametrami łącza. Będzie też potrzebny adres do wysyłki urządzenia.
Wniosek trzeba podpisać cyfrowo, np. profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym dostępnym w aplikacji mObywatel. Następnie trzeba będzie go jeszcze wysłać i czekać na pojawienie się kuriera. Ostatnim krokiem jest podłączenie urządzenia do routera i zbieranie danych dotyczących naszego połączenia. To może być bat na nieuczciwego dostawcę.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.