Apple ogłasza "przełom", a Polacy tylko się śmieją. Mamy to od lat

Wraz z najnowszym systemem iOS 27 (obecnie dostępnym w ramach programu testów beta) Apple wdrożył tzw. iPhone Handoff. To opcja, która pozwala skopiować kartę SIM na drugi, dodatkowy telefon Apple’a - np. służbowy. Dzięki temu nie trzeba nosić dwóch osobnych kart ani martwić się o brak kontaktu.

Jeden numer, dwa telefony - Apple ułatwia sprawę

Nowa opcja wymaga spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim działa wyłącznie między dwoma iPhone’ami. Po drugie, na jednym z nich musi działać karta eSIM, a nie klasyczna, fizyczna karta SIM.

Rozwiązanie iPhone Handoff działa w taki sposób, że na głównym iPhone’ie musimy zainstalować profil eSIM. Na drugim urządzeniu z kolei możemy wygenerować dodatkową kartę eSIM, tak aby na obu korzystać z tego samego numeru komórkowego. Umożliwia to wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości oraz korzystanie z pakietu danych bez konieczności opłacania drugiego abonamentu.

Tak wygląda iPhone Handoff

Podczas konfiguracji wystarczy wybrać, który smartfon ma pełnić rolę urządzenia głównego, a który towarzyszącego. No dobra, ale dla kogo właściwie jest ta opcja? Dla tych, którzy muszą używać dwóch iPhone’ów (np. głównego i służbowego) i chcą mieć wygodny dostęp do swojego numeru na obu z nich. Dzięki kopii karty eSIM można odbierać połączenia i SMS-y niezależnie od tego, po które urządzenie sięgniemy.

Jednak rozwiązanie to ma wiązać się z jeszcze jednym ograniczeniem. Do jego obsługi potrzebne będzie odpowiednie wsparcie ze strony operatora. System iOS 27 zostanie wydany dla wszystkich pod koniec września.

Polscy operatorzy mają podobne rozwiązanie od dawna

W rzeczywistości użytkownicy w Polsce wcale nie muszą czekać na ruch Apple'a. Krajowi operatorzy od dawna oferują takie uslugi. Najpopularniejszym przykładem jest Orange z jego subskrypcyjną ofertą Flex, gdzie od lat można korzystać za darmo z funkcji MultiSIM.

W najtańszym pakiecie za 35 zł/mies. klienci mogą skopiować sobie jedną dodatkową kartę i zainstalować ją na drugim telefonie. W wyższych pakietach dostępnych jest więcej dodatkowych kart. Inni operatorzy również obsługują MultiSIM: są to np. Play czy T-Mobile, w których takie rozwiązanie jest płatne - kosztuje kilka lub kilkanaście złotych każdego miesiąca.

W przeciwieństwie do rozwiązania Apple’a usługi MultiSIM u operatorów nie wymagają korzystania z telefonów tego samego producenta. Zdublowaną kartę eSIM można zainstalować na dowolnym urządzeniu: drugim telefonie z Androidem, zegarku czy tablecie.

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