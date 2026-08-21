Orange odpala klientom wiadomości nowej generacji. Rusza RCS

Krótkie wiadomości tekstowe SMS są z nami już od 1992 r., a w 2002 r. dostaliśmy możliwość wysyłania multimedialnych MMS-ów. W czasach współczesnych komunikatorów internetowych nie są one jednak najbardziej efektywną metodą porozumiewania się, ale dekadę temu doczekały się wreszcie następcy, czyli RCS (Rich Communication Services). Ten standard, który ruszył w Polsce w 2020 r., może konkurować z takimi usługami jak Messenger, WhatsApp, iMessage itd.

RCS to takie SMS 2.0. Ten standard do dziś nie zastąpił jednak klasycznych SMS-ów i MMS-ów w pełni. Wynika to z faktu, iż nie wszyscy operatorzy go wspierają i nie jest on dostępny na wszystkich urządzeniach. Często telekomy wdrażają go przy wsparciu Google’a, ale niektórzy, tacy jak właśnie Orange Polska, decydują się na uruchomienie tej usługi we własnym zakresie. Obejmie ona nie tylko abonamenty i taryfy prepaid, ale również Orange Flex.

Co klientom daje RCS?

Usługa pozwala sprawniej się komunikować za pomocą tej samej apki Wiadomości, która służy do wysyłania wiadomości SMS/MMS. Gdy po obu stronach rozmowy są osoby z aktywnym RCS, zyskują automatycznie nowe możliwości, w tym szyfrowanie rozmów oraz przesyłanie multimediów w lepszej jakości, plików audio, dokumentów itd. (do 100 MB). Obsługiwane są również rozmowy grupowe (do 100 osób).

Kiedy ruszy własny RCS od Orange?

Pierwsi klienci będą mogli skorzystać z nowego RCS od Orange już 5 października 2026 r. Operator w swoim oficjalnym komunikacie podaje przy tym, że „z przyczyn technicznych” usługa będzie wdrażana stopniowo, a proces całkowitego włączenia RCS-a dla wszystkich klientów zakończony zostanie najpóźniej 30 czerwca 2027 r.

Jak skorzystać z RCS w Orange?

Osoby, które mają już na swoim smartfonie włączone czaty RCS, nie muszą nic robić. Pozostali użytkownicy muszą odszukać odpowiednią opcję i aktywować ją w ustawieniach aplikacji Wiadomości. Wymagane jest połączenie z internetem (sieć komórkowa lub Wi-Fi).

Ile kosztuje RCS od Orange?

Aktywacja usługi RCS jest bezpłatna. Do jej działania potrzebny jest jednak aktywny pakiet internetowy, z którego pobierany jest transfer na poczet wysyłania i odbierania wiadomości lub aktywne połączenie Wi-Fi.

Co daje przejście na własne RCS?

Samodzielne wdrożenie standardu RCS daje operatorowi dodatkowe możliwości, w tym pełną kontrolę nad ruchem wiadomości. W tym przypadku wiadomości, zdjęcia i inne pliki nie przechodzą przez serwery Google’a, a cały ruch pozostaje na serwerach operatora, który ponosi koszt utrzymania usługi.

Jakie urządzenia obsługują RCS?

W przypadku Orange mowa o wszystkich smartfonach wyposażonych w system Android 10 lub nowszy. Usługa jest dostępna w ramach systemowej aplikacji Wiadomości, która służy również do obsługi wiadomości SMS i MMS.

A co z RCS na iPhone’ach?

Na ten moment RCS w iPhone’ach nie jest obsługiwany przez żadnego polskiego operatora. Chociaż instalowany na nich system iOS jest zgodny z tym standardem już od 2024 r., to polskie telekomy nie zdecydowały się jeszcze na obsługę telefonów Apple’a. Przejście przez Orange na rozwiązanie własne może być jednak pierwszym krokiem, by ten problem rozwiązać - na co teraz czekamy.

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Więcej informacji nt. RCS w Orange można znaleźć na stronie internetowej operatora. Klienci, którzy akceptują zmianę w postaci dodania nowej usługi w swojej taryfie Orange, w tym w Orange Flex, nie muszą nic robić; w przeciwnym razie mogą wypowiedzieć umowę do 30 czerwca 2027 r.

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