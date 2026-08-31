Młodzi mają dość rad z sieci. T-Mobile i Wet Leg ruszają z akcją

Od skrajnych trendów optymalizacyjnych pokroju „protein-maxxing” po ciągły nacisk na realizowanie wyidealizowanych celów - tak kształtuje się codzienność współczesnych nastolatków oraz młodych dorosłych.

W odpowiedzi na narastający szum informacyjny wystartowała międzynarodowa kampania społeczna pod hasłem Nie daj sobą kierować. Inicjatywa stawia sobie za cel wsparcie pokolenia Z w odzyskiwaniu kontroli nad własnymi wyborami w świecie zdominowanym przez algorytmy.

Przedstawiciele generacji Z to pierwsza grupa dorastająca w warunkach nieprzerwanego dostępu do sieci. Równolegle z biegłością technologiczną zjawisko to rodzi poważne obciążenia psychiczne, trudności z koncentracją oraz kryzys tożsamości:

Twarde dane z badania JIM-Studie: aż 21 proc. ankietowanych wprost deklaruje, że nadmiar bodźców oraz nieskończona liczba możliwości w mediach społecznościowych wywołują u nich stałe uczucie przytłoczenia.

Utrata własnego głosu: w środowisku sterowanym przez zautomatyzowane mechanizmy rekomendacji użytkownicy łatwo ulegają presji otoczenia i rezygnują z własnych przekonań.

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie cyfrowej asertywności oraz odcięcie się od zewnętrznych „doradców z tylnego siedzenia”.

Technologia powinna pełnić funkcję wspierającego narzędzia, a nie mechanizmu wymuszającego określone wzorce zachowań.

„W czasach nadmiaru treści, pełnych szumu, opinii i presji, pokolenie Z walczy o to, by usłyszeć własną tożsamość” - zaznacza Ulrich Klenke, Chief Brand Officer w Deutsche Telekom, podkreślając, że technologia ma służyć człowiekowi w zarządzaniu jego codziennością, a nie przejmować nad nią kontrolę.

Wet Leg i Rhian Teasdale jako głos asertywności

Twarzą nowej inicjatywy została Rhian Teasdale, wokalistka i liderka nagrodzonej statuetką Grammy brytyjskiej grupy indie-rockowej Wet Leg. Formacja założona na wyspie Wight przez Teasdale oraz Hester Chambers zdobyła uznanie dzięki bezkompromisowej postawie, ciętemu humorowi oraz dwóm albumom, które dotarły na szczyty list sprzedaży, zapewniając zespołowi status headlinera czołowych europejskich festiwali.

Artystka odniosła się bezpośrednio do wyzwań związanych z funkcjonowaniem w przestrzeni publicznej:

Z byciem online wiąże się nieustanny strumień opinii o mnie, o moich znajomych i o muzyce, którą tworzymy. Niezależnie od tego, czy są życzliwe i wspierające, czy wręcz przeciwnie, ważne jest dla mnie, żeby umieć je wyciszyć i pozostać na własnej częstotliwości. Dlatego przesłanie «Nie daj sobą kierować» jest mi tak bliskie. W internecie nieustannie słyszymy od innych, kim powinniśmy być. Życie jest za krótkie, żeby nie przejmować steru we własne ręce.

Platforma #OwnYourWorld i międzynarodowy zasięg projektu

Akcja stanowi kolejny etap platformy #OwnYourWorld, poprzez którą Deutsche Telekom angażuje się we wzmacnianie sprawczości młodych użytkowników internetu.

Zaplanowane działania łączą formaty digitalowe, komunikację w mediach społecznościowych oraz specjalne projekty pod szyldem Telekom Electronic Beats - programu kulturalno-muzycznego z ponad 20-letnim stażem, który żywo łączy muzykę klubową, sztukę, design i innowacje technologiczne.

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