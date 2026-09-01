Koniec z wycieczkami do salonu. Plus odkupi twój stary telefon bez wychodzenia z domu

Plus odświeża program Odkup, który pozwala sprzedać używanego smartfona bez wizyty w salonie. Operator uruchomił nową internetową odsłonę usługi, dzięki której cały proces wyceny telefonu można przeprowadzić online. Klient może także bezpłatnie wysłać urządzenie kurierem lub za pośrednictwem paczkomatu.

Stary smartfon możnesz sprzedać z domu. Nowa witryna programu Plus Odkup

Nowa witryna programu Plus Odkup ma uprościć sprzedaż używanego telefonu. Osoba zainteresowana odsprzedażą urządzenia powinna wejść na stronę programu i wypełnić formularz. Pierwszym krokiem jest wybór konkretnego modelu smartfona, a następnie określenie jego stanu technicznego oraz wyglądu.

Formularz obejmuje pytania m.in. o działanie urządzenia, kondycję ekranu i obudowy oraz sprawność przycisków. Na podstawie udzielonych odpowiedzi system przedstawia wstępną wycenę telefonu. Następnie klient podaje dane kontaktowe i wybiera sposób wysyłki urządzenia.

Plus nie pobiera opłat za wysyłkę smartfona. Telefon można przekazać kurierowi albo nadać w paczkomacie. Operator przygotował również instrukcje dotyczące odpowiedniego przygotowania urządzenia do transportu.

Ostateczna wycena po sprawdzeniu telefonu

Wstępna kwota nie jest jednak automatycznie kwotą, którą klient otrzyma. Po dostarczeniu smartfona partnerski serwis sprawdza jego stan i porównuje go z informacjami podanymi podczas internetowej wyceny. Jeżeli urządzenie odpowiada deklarowanemu opisowi, wcześniej przedstawiona wartość zostaje przekazana na konto abonenckie klienta.

Pieniądze można wykorzystać na dwa sposoby. Środki mogą obniżyć opłaty za usługi telekomunikacyjne albo koszt nowego urządzenia kupowanego w Plusie. Program nie wymaga przy tym wymiany starego telefonu na nowy - wartość odsprzedanego smartfona może zostać wykorzystana również do zmniejszenia rachunków za usługi operatora.

Jeżeli serwis wykryje różnice między opisem przedstawionym w formularzu a faktycznym stanem telefonu, klient otrzyma nową propozycję wyceny. Może ją zaakceptować albo odrzucić. W drugim przypadku smartfon zostanie bezpłatnie odesłany właścicielowi.

Dla osób, które planują zakup nowego smartfona w Plusie, program może być sposobem na obniżenie kosztu urządzenia. Pozostali klienci mogą przeznaczyć uzyskaną kwotę na zmniejszenie opłat za usługi telekomunikacyjne. Operator podkreśla, że nowa wersja programu ma ułatwić i przyspieszyć cały proces odsprzedaży używanego telefonu.

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