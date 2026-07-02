Orange rozszerza darmowy internet na wakacje. Żebyś ty nie musiał

W lipcu operator przygotował prostą promocję, która pozwala użytkownikom zdobyć dodatkową paczkę gigabajtów do wykorzystania w kraju. Bonus będzie się sumować z innymi rozdawanymi przez firmę pakietami internetu. To zdecydowanie więcej, niż potrzebujesz.

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Orange z paczką 50 GB za doładowanie konta

Oferta na kartę wiąże się z cyklicznymi doładowaniami konta. Zasady są wyjątkowo proste: należy do końca miesiąca doładować swój rachunek za minimum 30 zł za pośrednictwem oficjalnych metod Orange: aplikacji Mój Orange bądź strony internetowej www.doladowania.orange.pl.

Ten prosty krok sprawi, że otrzymamy paczkę internetu 50 GB do wykorzystania w Polsce przez 10 dni. Tak naprawdę nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych działań. Bonus jest przyznawany automatycznie i będzie się sumować z innymi darmowymi bonusami internetu, otrzymywanymi w ramach promocji startowych czy doładowań online.

Jeśli korzysta się z oferty na kartę, to i tak większość użytkowników wykonuje doładowania każdego miesiąca. Wiele osób bazuje na cyklicznych, comiesięcznych pakietach kosztujących ok. 30–40 zł. Aby utrzymać ważność pakietu, trzeba mieć środki na koncie. Promocja zakłada więc bonus za coś, co i tak się robi.

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Rozwiązanie jest skierowane do wszystkich klientów Orange na kartę. Sęk w tym, że każdy numer może skorzystać z niego tylko raz. Trzeba będzie więc dobrze zaplanować lipcowe doładowanie, tak aby paczka przydała się w najbardziej odpowiednim momencie. Jeśli macie kilka numerów w Orange, trzeba będzie wykonać kilka doładowań.

Operator wie, że Polacy do końca lipca będą masowo wyjeżdżali na wakacje. Większa paczka internetu przyda się podczas letnich podróży. Jednak nawet jeśli nigdzie nie jedziecie w tym miesiącu - nie szkodzi. Paczka i tak zwiększy wasz limit internetu w Polsce.

Szkoda, że akcja nie dotyczy pakietów w roamingu UE. W kraju i tak mamy do dyspozycji paczki internetu, których w większości przypadków nie jesteśmy w stanie wykorzystać. Z kolei poza granicami Polski, w krajach UE, mamy do dyspozycji mniejsze paczki na poziomie 10-20 GB - w zależności od ceny krajowego pakietu. I mimo wszystko nie jest to zbyt wiele.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.